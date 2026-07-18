ආසියානු සියවස උදාවන විට ශ්රී ලංකාව තමාගේම මගක් සකසා ගත යුතු බව රනිල් අවවාද කරයි
ආසියාව ගෝලීය කටයුතුවල ආධිපත්යය දරන බලවේගයක් ලෙස මතුවෙමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේ, ශ්රී ලංකාව තම미래ය සම්බන්ධයෙන් හිතාමතාම සහ උපායශීලීව තීරණ ගත යුතු බව හිටපු ජනාධිපති රනිල් වික්රමසිංහ තීව්ර ලෙස 촉구කර ඇත.
ආසියාවේ නැගීම සහ ශ්රී ලංකාවේ හංගිල්ල
ආසියානු සියවස නිසැකවම උදාව ඇති බවත්, කලාපය නැවත හැඩගස්වමින් පවතින පුළුල් භූ-දේශපාලනික හා ආර්ථික වෙනස්කම් හමුවේ ශ්රී ලංකාවට තවදුරටත් නිෂ්ක්රීයව හෝ තීරණයකින් තොරව සිටීමට නොහැකි බවත් වික්රමසිංහ ප්රකාශ කළේය. බාහිර බලවේගවලට තම ඉරණම තීරණය කිරීමට ඉඩ දීම වෙනුවට, ද්වීප රාජ්යය තමාගේ ගමන්මග පිළිබඳ හිමිකාරිත්වය ගත යුතු බව ඔහු අවධාරණය කළේය.
ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපය හරහා ඉන්දියාව, චීනය සහ ජපානය ඇතුළු ප්රධාන ආසියානු බලවතුන් ක්රියාශීලීව සිය බලපෑම පුළුල් කරන මෙම කාලපරිච්ඡේදයේ, රටේ උපායශීලී ස්ථානගත වීම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලාංකික ප්රතිපත්ති立案자들과 නිරීක්ෂකයන් අතර වර්ධනය වන හදිසිභාවය හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ ප්රකාශ ඉස්මතු කරයි.
නායකත්වය ඉල්ලා සිටින මොහොතක්
ප්රධාන මුහුදු වෙළඳ මාර්ගවල හදවතේ පිහිටි ශ්රී ලංකාවේ භූගෝලීය පිහිටීම රටට අද්විතීය හා ඊර්ෂ්යා කළ හැකි වාසියක් ලබා දෙන බව වික්රමසිංහ අවධාරණය කළ අතර, එය පැහැදිලි ප්රතිපත්ති දිශානතිය හා ස්ථිර පාලනය හරහා උපයෝගී කර ගත යුතු බව ද ඔහු පෙන්වා දුන්නේය.
ආසියානු සියවස අවසන් වී ඇත, ශ්රී ලංකාව තමාගේම මාර්ගය තීරණය කර නිර්වචනය කළ යුතුය.
ඔහුගේ අදහස් ප්රකාශ වන්නේ ශ්රී ලංකාව සඳහා ඉතා තීරණාත්මක මංසන්ධියකදීය. 2022 වසරේ පුළුල් ජන කලබලකාරී තත්ත්වයන්ට හේතු වූ ව්යසනකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් සහ ඒ කැළඹිලි සහගත කාලපරිච්ඡේදයේ ජනාධිපති ධූරයට ඔහුගේ ම නැගීමෙන් ශ්රී ලංකාව තවමත් සකසාගෙන යමින් සිටී.
උපායශීලී මාර්ගයක් සකසා ගැනීම
ස්වල්ප කාලීන චින්තනයෙන් ඔබ්බට ගොස් ආසියා කේන්ද්රීය ලෝක සමීකරණයේ යථාර්ථය සමග සමගාමී වන දීර්ඝකාලීන ජාතික දර්ශනයක් අනුගමනය කරන ලෙස ශ්රී ලාංකික බලධාරීන්ට සහ පාර්ශ්වකරුවන්ට හිටපු නායකවරයා ඉල්ලා සිටියේය. එසේ කිරීමට අපොහොසත් වීම, සංවර්ධනය සහ කලාපීය වැදගත්කම සඳහා ඓතිහාසික අවස්ථාවක් නාස්ති කිරීමක් බව ඔහු සඳහන් කළේය.
- කලාපීය වෙළඳාම සහ සම්බන්ධතාවල ප්රධාන ගැටිත්තක් ලෙස ශ්රී ලංකාව ඉන්දියන් සාගරයේ උපායශීලී ස්ථානයක් හිමිකර ගෙන ඇත.
- රාජ්ය సార்வభaumaத்துவம் ආරක්ෂා කරගනිමින් තරඟකාරී කලාපීය බලවතුන් සමඟ ශ්රී ලංකාව සබඳතා සමතුලිත කළ යුතුය.
- ආර්ථික ප්රකෘති ප්රයත්නයන් පුළුල් හා පැහැදිලිව ප්රකාශිත විදේශ හා සංවර්ධන ප්රතිපත්තියකට සම්බන්ධ කළ යුතුය.
ජාතික අවශ්යතා අනතුරේ නොදමමින් ශ්රී ලංකාව ඉන්දියාව, චීනය සහ බටහිර හවුල්කරුවන් සමඟ සිය සබඳතා කළමනාකරණය කරා ගන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ ශ්රී ලංකාව තුළ දිගු කලක් තිස්සේ පවතින විවාදයන් සමග වික්රමසිංහගේ ඉල්ලීම අනුනාද වෙයි.
ගෝලීය බලය නැගෙනහිරට ඇලෙමින් පවතින විට, ශ්රී ලංකාව මෙම මොහොතට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්නේද නැතිනම් ආසියාවේ අසාමාන්ය පරිවර්තනයේ මායිම්වල රැඳී සිටිනවාද යන්න තීරණය කිරීමේදී ඉදිරි වසරවල් තීරණාත්මක වනු ඇතැයි නිරීක්ෂකයෝ පවසති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.