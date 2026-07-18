දුර්లභ ඛනිජ, සැබෑ අනතුර: ශ්රී ලංකාවේ ණය අර්බුදය එය ගෝලීය ඛනිජ තරඟයේ පාලනය කළ හැකි කරුවෙකු බවට පත් කරන්නේ කෙසේද?
ශ්රී ලංකාවේ දුර්ලභ ඛනිජ සම්පත් විශාල ප්රමාණයක් දිගු කලක් රටේ භූමිය යට සැඟවී, බොහෝ දුරට අඛණ්ඩව නොව, දැන් භූ දේශපාලනික තරඟකාරිත්වයේ භයානක කේන්ද්රස්ථානය බවට ඉක්මනින් පත් වෙමින් තිබේ — එහිදී ද්වීප රාජ්යය කෙටිකාලීන ආර්ථික සහනය වෙනුවෙන් තම ස්වාභාවික සම්පත් මත දිගුකාලීන ස්වෛරීභාවය අවදානමට ලක් කරයි.
සම්පත්වලින් පොහොසත්, ණයෙන් හිරවූ රාජ්යය
ශ්රී ලංකාව සිටින්නේ ගෝලීය කොළ ශක්ති සංක්රාන්තියට සහ නූතන ආරක්ෂක තාක්ෂණයන්ට ඉතා වැදගත් දුර්ලභ භූමි මූලද්රව්ය තැන්පතු මත ය. විදුලි රිය බැටරි සිට මිසයිල මාර්ගෝපදේශ පද්ධති දක්වා සෑම දෙයකම භාවිතා වන මෙම ඛනිජ, ප්රතිවාදීන්ගේ ප්රවේශයෙන් ඈත් ව සැපයුම් දාම තහවුරු කිරීමට අපේක්ෂා කරන ප්රධාන බලවතුන්ගේ ආකර්ෂණීය ඉලක්කයක් ද්වීපය බවට කර ඇත.
එහෙත්, ශක්තිමත් ස්ථාවරයකින් සාකච්ඡා කරනු වෙනුවට, ශ්රී ලංකාව මෙම සංවාදවලට ප්රවේශ වන්නේ අතිශය අනතුරාසන්න ස්ථාවරයකිනි. වසර ගණනාවක ආර්ථික කළමනාකරණ අඩුපාඩු, 2022 විනිමය අර්බුදයේ ව්යසනය සමඟ අතිරේක ව, රට ගැඹුරු ණය බරකට ලක් කර ආයෝජන ලබා ගැනීමේ තද අවශ්යතාවක ඇති කර ඇත. විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවන්නේ, ඒ බලාපොරොත්තු රහිත භාවය නිසා හරියටම මෙම මොහොත ඉතා අවදානම් සහගත බවය.
භූ දේශපාලනික බලවතුන් ද්වීපය වටා රොද බඳිති
නැගෙනහිර සහ බටහිර යන දෙඅංශයෙන්ම බලවතුන් ශ්රී ලංකාවේ ඛනිජ අංශය කෙරෙහි ඔවුන්ගේ උනන්දුව නිහඬව තීව්ර කරමින් සිටිති. ගෝලීය දුර්ලභ භූමි ඛනිජ සැකසුම් ක්ෂේත්රයේ දැනටමත් ආධිපත්යය දරමින්, බෙල්ට් සහ රෝඩ් ආයෝජන හරහා කොළඹ සමඟ ගැඹුරු ආර්ථික සබඳතා ඇති චීනය ප්රධාන ක්රීඩකයෙකි. ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සහ එහි සගයන් ඇතුළු බටහිර රාජ්යයන් ද, සම්පත් බහුල රාජ්යයන් ඔවුන්ගේ ම සැපයුම් දාම වෙත ඇදගැනීමෙන් චීන බලපෑමට ප්රතිරෝධය දැක්වීමට සමානව කාරසාමන් ය.
මෙම තරඟකාරී කඳවුරු දෙකෝ අතර හිරවූ ශ්රී ලංකාව, අත්සන් කරන සෑම ගිවිසුමක් ම ආර්ථිකය ඉක්මවා ඉතා ඈත ප්රතිඵල දරයි. එක් බල කඳවුරකට ලබා දෙන සහන අනෙකාව කෝපයට පත් කිරීමේ අවදානමක් ඇති අතර, ණය පීඩාවෙන් පෙළෙන රාජ්යයකට ලබා දෙන කොන්දේසි, ආර්ථිකව ස්ථාවර ස්වෛරී රාජ්යයකට ලිබිය ඒවා ට සාපේක්ෂ ව කිසිදා ත් කරුණාකාරී නොවේ.
අහිතකර කොන්දේසි ස්ථිර කර ගැනීමේ අවදානම
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් වීම නිරීක්ෂණය කරන විශේෂඥයෝ, රටේ ඛනිජ වත්කම් සම්බන්ධ සාකච්ඡාවල වේගය සහ විනිවිදභාවය ගැන බරපතල උත්කණ්ඨා මතු කර ඇත. ගෝලීය වශයෙන් හොඳින් ලේඛනගත රටාවක් — සමහරවිට "සම්පත් රාජ්යතාන්ත්රිකත්වය" ලෙස හඳුන්වනු ලබයි — දක්නට ලැබේ; එහිදී ණය බරින් පෙළෙන රාජ්යයන්, විදේශ ප්රාග්ධනය誘ූ ආකර්ෂණය කිරීමේ පීඩාව යටතේ, ස්වාමිදාරී රටට සහ ජනතාවට සීමිත ප්රතිලාභ ලබා දෙන දිගු කාලීන නිස්සාරණ ගිවිසුම්වලට එකඟ වෙති.
ශ්රී ලංකාවේ ඛනිජ නිස්සාරණය සහ උපායමාර්ගික සම්පත්වල විදේශ ආයෝජනය පාලනය කරන නියාමන රාමු, දැන් දක්නට ලැබෙන උනන්දුවේ පරිමාණයට සාපේක්ෂ ව ප්රමාණවත් ලෙස සංවර්ධනය වී නොමැත. ශක්තිමත් නෛතික ආරක්ෂාවන්, විනිවිද පෙනෙන ටෙන්ඩර් ක්රියාවලීන් සහ ශක්තිමත් පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණය නොමැතිව, අද ඇති කර ගන්නා ගිවිසුම් දශක ගණනාවක් රටේ විකල්ප සීමා කරනු ඇති බවට සැබෑ අවදානමක් ඇත.
ශ්රී ලංකාවට අහිමි විය හැකි දේ
අවදානම ඉතා ඉහළ ය. දුර්ලභ භූමි මූලද්රව්ය ජාත්යන්තර වෙළෙඳපොළවල ඉතා ඉහළ සහ වර්ධනයේ ෙවළෙඳ වටිනාකමක් ගනී. ඔවුන්ගේ ඛනිජ සම්පත් ප්රාග්ධනය සාර්ථකව හ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.