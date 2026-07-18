ඉරානය බහරේන්, ජෝර්දානය සහ කුවේතයේ එක්සත් ජනපද හමුදා කඳවුරු ඉලක්ක කරමින් ප්රතිප්රහාර එල්ල කරයි
බහරේන්, ජෝර්දානය සහ කුවේතය යන රටවල නතර කර සිටින එක්සත් ජනපද හමුදා වත්කම් ඉලක්ක කරමින් හමුදා ප්රහාර එල්ල කළ බව ඉරානය තහවුරු කර ඇති අතර, එය සමීපකාලීන ඇමරිකානු ගුවන් ප්රහාර වටයකට අනුගාමීව කලාපීය තතනය සැලකිය යුතු ලෙස උත්සන්න කිරීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
ප්රතිප්රහාරාත්මක ක්රියාමාර්ගය
මෑතකදී සිදු කළ එක්සත් ජනපද හමුදා මෙහෙයුම්වලට සෘජු ප්රතිචාරයක් ලෙස මෙම ප්රහාර එල්ල කළ බව තෙහෙරාන් නිවේදනය කළ අතර, කලාපයේ ඇමරිකානු හමුදාවන් විසින් සිදු කරන ලද නිරපරාධ ආක්රමණයකට එරෙහිව ගත් ආරක්ෂාත්මක පියවරක් ලෙස මෙම ප්රහාර ඉරාන බලධාරීන් විස්තර කළේය.
සමීප ඉතිහාසයේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟ සම්බන්ධ ඉලක්ක ඉලක්ක කරමින් ඉරානය ගත් නිර්භීත හමුදා ක්රියාමාර්ගයක් ලෙස මෙය දැකිය හැකි අතර, ගල්ෆ් සහ මැදපෙරදිග රටවල් කිහිපයකට එකවරම ව්යාප්ත වෙමින් ඉරානයේ බලය ප්රදර්ශනය වේ.
ඉලක්ක කරගත් රටවල්
ඉලක්ක කරගත් රටවල් තුනෙහිම — බහරේන්, ජෝර්දානය සහ කුවේතය — සැලකිය යුතු එක්සත් ජනපද හමුදා යටිතල පහසුකම් ස්ථාපිත වී ඇති අතර, ඒවා ඕනෑම ඉරාන ප්රතිප්රහාරාත්මක ඉදිරිදර්ශනයක කාර්යෝපායික ස්ථාන බවට පත්ව ඇත. මෙම ප්රහාරයෙන් පුළුල් මැදපෙරදිග කලාපය කම්පනයට ලක් වී ඇති අතර, රාජ්ය ක්රියාකාරීන් කිහිප දෙනකු සම්බන්ධ පුළුල් ගැටුමකට ඇදී යාමේ බිය ඇති වී තිබේ.
කලාපීය හා ගෝලීය ඇඟවුම්
දිප්ලෝමාතික නාලිකා දැනටමත් දැඩි තතනයකට ලක්ව ඇති, කලාපය සඳහා ඉතාමත් සංවේදී මොහොතක මෙම තතනය උත්සන්න වීම සිදු වේ. වොෂිංටන් හා තෙහෙරාන් අතර ප්රතිප්රහාර චක්ර දෙපාර්ශ්වයෙන් කිසිවකුගේ පාලනයෙන් ඔබ්බට ඉක්මවා යාමේ අවදානම ඇති බව විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
- බහරේන් එක්සත් ජනපද නාවික හමුදාවේ පස්වන ෆ්ලීට් මූලස්ථානය ලෙස සේවය කරයි
- ජෝර්දානය ඇමරිකානු හමුදා පුහුණු සහ මෙහෙයුම් පහසුකම් කිහිපයක් සත්කාරකත්වය දරයි
- කුවේතය ගල්ෆ් යුද්ධ යුගයේ සිටම සැලකිය යුතු එක්සත් ජනපද හමුදා පැවැත්මක් දිගටම පවත්වාගෙන යයි
ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන් දිප්ලෝමාතික සංවාදය හරහා ක්ෂණික තතනය අවම කිරීමක් ඉල්ලා සිටින අතර, කලාපය පුරා රජයන් උපරිම ස්වයං සංයමයකින් ක්රියා කරන ලෙස අනුශාසනා කෙරේ.
කලාපයේ අඛණ්ඩ ඇමරිකානු හමුදා ක්රියාමාර්ගවලට ගත් අවශ්ය හා මධ්යස්ථ ප්රතිචාරයක් ලෙස ඉරානය ප්රහාර රාමු කළේය.
ඉරාන ප්රහාරවලින් ඇති වූ හානි හෝ අනතුරු පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට ස්වාධීනව තහවුරු කර නොතිබිණි. තත්ත්වය ඉතා වේගයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින බැවින් තවත් යාවත්කාලීන වීම් අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.