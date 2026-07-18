Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2001 මිනීමැරුමට සම්බන්ධ පස් දෙනෙකුට ගම්පහ මහාධිකරණයෙන් මරණ දඬුවම

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2001 මිනීමැරුමට සම්බන්ධ පස් දෙනෙකුට ගම්පහ මහාධිකරණයෙන් මරණ දඬුවම

දශක දෙකක් පැරණි නඩුවට අවසානයේ තීරණයක්

අවිවාහක පුරුෂයෙකු සම්බන්ධ ඝාතනයක් හා සම්බන්ධ පස් දෙනෙකුට ගම්පහ මහාධිකරණය මරණ දඬුවම නියම කර ඇත. මෙම නඩුව දශක දෙකකට වැඩි කාලයක් ඈතට දිවෙන 2001 වර්ෂයට අයත් වේ. බ්‍රහස්පතින්දා (17) ප්‍රකාශ කළ මෙම තීරණය, ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්‍රමය තුළ වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ ගෙනයන ලද මෙම නඩුවට බොහෝ කලක සිට අපේක්ෂිත අවසානය ගෙන ආවේය.

මරණ දඬුවම නියම කෙරේ

ඝාතනය සඳහා සියලු සැකකරුවන් පස් දෙනා වරදකරුවන් බව අධිකරණය තීරණය කළ අතර, එම ඝාතනය අතිශය ක්‍රෑර ස්වභාවයකින් සිදු කර ඇති බව විස්තර කෙරිණි. නිසි නෛතික ක්‍රියාදාමය අනුව, ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ ලබාදිය හැකි උපරිම දඬුවම වන එල්ලා මැරීමේ මරණ දඬුවම දොෂාභියෝගලාභී පස් දෙනාටම ප්‍රධාන විනිසුරුවරයා විසින් නියම කරන ලදී.

යුක්තිය ඉටු වීමට ගිය දිගු ගමන

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්‍රමය තුළ මෙවැනි නඩු අවසාන තීරණයකට පැමිණීමට බොහෝ විට වසර ගණනාවක් ගත වන අතර, මෙම නඩුව ද එයට ව්‍යතිරේකයක් නොවේ. මෙම ඝාතනය 2001 වර්ෂයේ සිදු කරන ලද බැවින්, වින්දිතයාගේ පවුලේ අය සහ ඔහු සමඟ සම්බන්ධ වූ අය යුක්තිය ඉටු වනු දැකීමට වසර විස්සකට වැඩි කාලයක් බලා සිටියහ.

අපරාධය මුලින් සිදු වූ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය සඳහා මෙම දඬුවම් නියම කිරීම සැලකිය යුතු මොහොතක් වන අතර, දීර්ඝකාලීන නඩු වලදී පවා වගකීම් සාධාරණය කිරීම සඳහා අධිකරණ ක්‍රමය දිගටම කටයුතු කරන බවට එය මතක් කර දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාව නීතිය යටතේ මරණ දඬුවම තවමත් පවත්වාගෙන යයි; කෙසේ වෙතත්, දශක කිහිපයක් තිස්සේ රටේ මරණ දඬුවම් ක්‍රියාත්මක කර නොමැත.

දොෂාභියෝගලාභීන්ගේ අනන්‍යතාවය සහ 2001 ඝාතනය සම්බන්ධ සම්පූර්ණ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, නඩුව පිළිබඳ වාර්තාකරණය ඉදිරියටත් සිදු වන විට එළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

රුපියල් මිලියන 10ක කොකේන් සමඟ විදේශ ජාතිකයෙක් බන්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට Sinhala

රුපියල් මිලියන 10ක කොකේන් සමඟ විදේශ ජාතිකයෙක් බන්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට

බන්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී (BIA) විදේශ ජාතික කාන්තාවක් සතුව රුපියල් මිලියන 10ක් පමණ වටිනා කොකේන් මත්ද්‍රව්‍ය සොයාගත් බව නිලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, ඇය…

18 Jul 2026 Discuss
ඉරානය බහරේන්, ජෝර්දානය සහ කුවේතයේ එක්සත් ජනපද හමුදා කඳවුරු ඉලක්ක කරමින් ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරයි Sinhala

ඉරානය බහරේන්, ජෝර්දානය සහ කුවේතයේ එක්සත් ජනපද හමුදා කඳවුරු ඉලක්ක කරමින් ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කරයි

බහරේන්, ජෝර්දානය සහ කුවේතය යන රටවල නතර කර සිටින එක්සත් ජනපද හමුදා වත්කම් ඉලක්ක කරමින් හමුදා ප්‍රහාර එල්ල කළ බව ඉරානය තහවුරු කර ඇති අතර, එය සමීපකාලීන ඇමරිකානු…

18 Jul 2026 Discuss
දිස්ත්‍රික්ක අටක දැඩි තාපය පිළිබඳව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි Sinhala

දිස්ත්‍රික්ක අටක දැඩි තාපය පිළිබඳව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අනතුරු අඟවයි

දිවා කාලය පුරා අපේක්ෂිත උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වයන්ට එරෙහිව ප්‍රවේශම් වන ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක අටක පදිංචිකරුවන් වෙතට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව තාප…

18 Jul 2026 Discuss