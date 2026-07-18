ගල්ෆ් නාරි සංචාරකයින් සංඛ්යාව පහළ යාමත් සමඟ ශ්රී ලංකා සංචාරක ව්යාපාරයට දෙගුණ පහරක්
ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්රය දුෂ්කර අවධියක් හරහා ගමන් කරමින් සිටින අතර, ගල්ෆ් රටවල් වලින් පැමිණෙන සංචාරකයින් සංඛ්යාවේ සැලකිය යුතු පහළ යාමක් මහාමාරියෙන් පසු ක්ෂේත්රයේ ප්රකෘතිමත් වීමට තර්ජනය කරන එකවර පීඩන දෙකක් ඇති කර ඇත.
බරපතළ පීඩනයකට ලක් වූ ක්ෂේත්රයක්
වසර ගණනාවක් පැවති ආර්ථික කළඹල සහ ඊස්තර් ඉරිදා ප්රහාරයන්ගෙන් පසු නැවත ගතිවේගය ගොඩනඟා ගැනීමට දැඩි ලෙස කැප වී සිටි දිවයිනේ සංචාරක ව්යාපාරය, දැන් අලුත් අභියෝග කට්ටලයකට මුහුණ දෙමින් සිටී. ක්ෂේත්රයේ ක්රියාකාරීන් මෙම තත්ත්වය ද්විත්ව කම්පනයක් ලෙස හඳුන්වා ඇති අතර, ක්ෂේත්රය සඳහා ඉතා තීරණාත්මක මොහොතක ජය ගත නොහැකි ආතතීන් රාශියක් එකතු වී ඇතැයිද ඔවුන් පවසයි.
ශ්රී ලංකාවේ ගෙන් ලැබෙන සංචාරක වෙළඳපොළේ සැලකිය යුතු කොටසක් නියෝජනය කිරීමට දක්වා වර්ධනය වූ ගල්ෆ් කලාපීය ගමනාගමනය, පසුබෑමේ ලක්ෂණ පෙන්නුම් කරමින් සිටී. ගල්ෆ් සහයෝගීතා මන්ත්රණ සභාවේ රටවල් නියෝජනය කරන සංචාරකයින්, ඔවුන්ගේ සාපේක්ෂව ඉහළ වියදම් රටා සහ ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී සැලකිය යුතු ලෙස ආයෝජනය කර ඇති විවේකී සහ සෞඛ්ය සංචාරයන් සඳහා ඇති ඇල්ම හේතුවෙන් ඓතිහාසිකව අගනා සංචාරකයින් ලෙස සැලකේ.
ආදායම් හා ප්රකෘතිමත් වීම සඳහා ඇතිවන ප්රතිවිපාක
ශ්රී ලංකාව තවමත් අංශභාගී ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමක් කළමනාකරණය කරමින් සිටින මෙවන් වේලාවක, ගල්ෆ් කලාපයෙන් ලැබෙන සංචාරකයින් අඩු වීම විදේශ විනිමය ආදායමට සැලකිය යුතු ප්රතිවිපාක ඇති කරයි. සංචාරක ව්යාපාරය රටේ ප්රධාන දෘඪ මුදල් ප්රභවයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින අතර, ඉහළ වටිනාකම් සහිත සංචාරක කොටස්වල ඕනෑම අඛණ්ඩ පහළ යාමක් රජය සහ ක්ෂේත්රීය ආයතන විසින් සකස් කරන ලද ආදායම් ලක්ෂ්ය මත අමතර බරක් ඇති කළ හැකිය.
ක්ෂේත්රය මුහුණ දෙන අභියෝගවල ද්විත්ව ස්වභාවය සුචිත කරන්නේ, ක්රියාකාරීන්ට එක් වෙළඳපොළකදී ඇතිවන පාඩු අනෙකුත් වෙළඳපොළ සංවර්ධනය මගින් පියවා ගත නොහැකි බවත්, ඒ නිසා උපාය මාර්ගික විවිධාංගීකරණය සහ ඉලක්කගත ප්රවර්ධන ව්යාපාර දිනෙන් දිනම වඩාත් හදිසි අවශ්යතාවයක් බවට පත්ව ඇති බවත්ය.
ක්ෂණික ක්රියාමාර්ගයක් ගැනීමේ ඉල්ලීම්
සංචාරක ක්ෂේත්රීය නියෝජිතයන්, ජාත්යන්තර සංචාරක ක්රියාකාරීන් අතර සංචාරක ලැබීම ස්ථාවර කිරීමටත් විශ්වාසය ශක්තිමත් කිරීමටත් ඉවහල් වන ක්රියාමාර්ග සමඟ ශ්රී ලංකා සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්යාංශය සහ රජය ඉක්මනින් ප්රතිචාර දැක්විය යුතු බවට ඉල්ලා සිටී. යෝජිත ප්රමුඛතාවයන් අතර:
- ප්රධාන ප්රභව වෙළඳපොළ සමඟ ගුවන් සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීම
- ගල්ෆ් සංචාරකයින් සඳහා වීසා ලබා ගැනීමේ ක්රියාවලීන් පහසු කිරීම
- දුර්වල කාර්යසාධනය පෙන්නුම් කරන කලාපවල ඉලක්කගත අලෙවිකරණ ව්යාපාර දියත් කිරීම
- අඩු වූ වෙන්කරවීම් සහ නේවාසික අනුපාතවලට මුහුණ දෙන සංචාරක ව්යාපාරවලට සහාය ලබා දීම
පුළුල් සන්දර්භය
ශ්රී ලංකාව පාරිසරික සංචාරය, සංස්කෘතික උරුම සංචාරය සහ සෞඛ්ය නිකේතන ඇතුළු කොටස් කිහිපයක ඉහළ පෙළේ ගමනාන්තයක් ලෙස ස්ථානගත කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරමින් සිටී. කෙසේ වෙතත්, ගෝලීය ආර්ථික අවිනිශ්චිතතාවය, කලාපීය භූ දේශපාලනික ආතතීන් සහ සංචාරක රුචිකත්ව වෙනස් වීම, ක්ෂේත්රය සඳහා අනාවැකි කිය නොහැකි මෙහෙයුම් පරිසරයක් නිරන්තරයෙන් ඇති කරමින් සිටී.
ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්රයේ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව රඳා පවතින්නේ, තත්ත්වය තවත් දරුණු වීමට පෙර, බලධාරීන්ටත් ක්ෂේත්රීය නායකයන්ටත් වෙනස් වෙමින් පවතින වෙළඳපොළ ගතිකතාවලට කෙ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.