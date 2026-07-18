Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

SJB හා සම්බන්ධ නීතිඥ සංගමය අධිකරණ නිදහස ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මහජන සංවාදයක් පවත්වයි

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
SJB හා සම්බන්ධ නීතිඥ සංගමය අධිකරණ නිදහස ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මහජන සංවාදයක් පවත්වයි

ප්‍රධාන විපක්ෂ පක්ෂය වන සමගි ජන බලවේගය (SJB) හා සම්බන්ධ නීතිමය අංශය වන සමගි නීතිඥ සංගමය, ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණයේ නිදහසට එල්ල වන බවට සංවිධානය විසින් හඳුනාගෙන ඇති වර්ධනශීලී තර්ජන කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, 19 වැනි අඟහරුවාදා මහජන සංවාදයක් පැවැත්වීමට සූදානම් වෙයි.

නීතිමය හා මහජන කනස්සල්ල සඳහා වේදිකාවක්

රටේ අධිකරණ නිදහසේ තත්ත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා නීතිඥවරුන්, සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන් සහ මහජනතාව එම අවස්ථාවට එක්රැස් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සංවිධායකයන් පවසන්නේ, ශ්‍රී ලංකාවේ යුක්ති පද්ධතිය මුහුණ දෙන පීඩනයන් පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ඉහළ නැංවීමට සහ පුළුල් ජාතික සංවාදයක් ඇති කිරීමට මෙම සංවාදය අරමුණු කරගෙන ඇති බවයි.

අධිකරණවල අපක්ෂපාතීභාවයට සහ අඛණ්ඩතාවයට බරපතළ අවදානමක් එල්ල කරන බව තමන් විශ්වාස කරන සිදුවීම් වලට නිසි කාලීන හා අවශ්‍ය ප්‍රතිචාරයක් ලෙස මෙම රැස්වීම සංගමය විසින් ස්ථානගත කර ඇත.

විපක්ෂ නීතිඥවරු ස්ථාවරයක් ගනිති

සමගි නීතිඥ සංගමය, SJB හි පුළුල් විපක්ෂ කටයුතු තුළ ක්‍රියාකාරී හඬක් ලෙස කටයුතු කරමින්, ව්‍යවස්ථාමය හා නීතිමය කරුණු සම්බන්ධයෙන් නිරන්තරයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කර ඇත. මෙම මහජන අවස්ථාව සංවිධානය කිරීමෙන්, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනිකව උද්වේගකර කාලපරිච්ඡේදයක් ඉදිරියේ අධිකරණ කටයුතු ස්ථිරවම අවධානයේ තබා ගැනීමට කණ්ඩායම සිය අභිප්‍රාය ප්‍රකාශ කරයි.

නීතිමය නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරන්නේ, අධිකරණ නිදහස පිළිබඳ කනස්සල්ල ශ්‍රී ලාංකේය දේශපාලන කතිකාවතේ නැවත නැවත මතුවන මාතෘකාවක් වී ඇති බවත්, නීතිඥ සංගම් සිට සිවිල් නිදහස් කණ්ඩායම් දක්වා විවිධ පාර්ශ්වකරුවන් අධිකරණ කටයුතු සහ පත්වීම් සම්බන්ධයෙන් කාලීන අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර ඇති බවත්ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික රාමුවට වන වැදගත්කම

ස්වාධීන අධිකරණයක් ප්‍රජාතාන්ත්‍රික පාලනයේ මූලික ශිලාවක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකේ. අධිකරණ දේශපාලන බලපෑමට යටත් වේ යැයි ඇති වන ඕනෑම හැඟීමක් නීතියේ ආධිපත්‍යය කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය ඛාදනය කළ හැකි අතර, එය ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිමය ප්‍රජාව අතර දැඩි ලෙස දැනෙන කනස්සල්ලකි.

මෙම මහජන සංවාදයේ著名 නීතිමය පෞද්ගලිකත්වයන් දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, මතු කරන ලද ගැටළු සමඟ සම්බන්ධ වීමට කැමති මහජනතාවට ද එය විවෘතය. ස්ථානය සහ කථිකයන් සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර සංවාදයට පෙර සංගමය විසින් තහවුරු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හරක් කතා අල්ලස් පරීක්ෂණයේ හිමිනමක් සම්බන්ධ නව චෝදනා CIABOC ඉදිරිපත් කරයි Sinhala

හරක් කතා අල්ලස් පරීක්ෂණයේ හිමිනමක් සම්බන්ධ නව චෝදනා CIABOC ඉදිරිපත් කරයි

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) සිකුරාදා කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියේ නව කරුණු ඉදිරිපත් කළ අතර, පවතින හරක් කතා අල්ලස් පරීක්ෂණය…

18 Jul 2026 Discuss
2001 මිනීමැරුමට සම්බන්ධ පස් දෙනෙකුට ගම්පහ මහාධිකරණයෙන් මරණ දඬුවම Sinhala

2001 මිනීමැරුමට සම්බන්ධ පස් දෙනෙකුට ගම්පහ මහාධිකරණයෙන් මරණ දඬුවම

දශක දෙකක් පැරණි නඩුවට අවසානයේ තීරණයක් අවිවාහක පුරුෂයෙකු සම්බන්ධ ඝාතනයක් හා සම්බන්ධ පස් දෙනෙකුට ගම්පහ මහාධිකරණය මරණ දඬුවම නියම කර ඇත. මෙම නඩුව දශක දෙකකට වැඩි…

18 Jul 2026 Discuss
රුපියල් මිලියන 10ක කොකේන් සමඟ විදේශ ජාතිකයෙක් බන්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට Sinhala

රුපියල් මිලියන 10ක කොකේන් සමඟ විදේශ ජාතිකයෙක් බන්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළදී අත්අඩංගුවට

බන්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී (BIA) විදේශ ජාතික කාන්තාවක් සතුව රුපියල් මිලියන 10ක් පමණ වටිනා කොකේන් මත්ද්‍රව්‍ය සොයාගත් බව නිලධාරීන් තහවුරු කළ අතර, ඇය…

18 Jul 2026 Discuss