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இலங்கை வான்படை அமெரிக்காவிடமிருந்து 10 TH-57 சீ ரேஞ்சர் ஹெலிகாப்டர்களை பெற்றது — வரலாற்று சிறப்புமிக்க பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம்

03 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
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இலங்கை வான்படை அமெரிக்காவிடமிருந்து 10 TH-57 சீ ரேஞ்சர் ஹெலிகாப்டர்களை பெற்றது — வரலாற்று சிறப்புமிக்க பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம்

அமெரிக்காவால் இலங்கை வான்படைக்கு (SLAF) பரிசளிக்கப்பட்ட பத்து TH-57 'சீ ரேஞ்சர்' பன்முக நோக்க ஹெலிகாப்டர்களை இலங்கை பறிமாற்றம் செய்து கொண்டுள்ளது — இரு நாடுகளுக்கிடையிலான பாதுகாப்பு உறவுகள் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் வலுப்பெற்றிருப்பதை இது உணர்த்துகிறது.

வருகை மற்றும் ஆரம்பகட்ட தயாரிப்புகள்

இந்த ஹெலிகாப்டர்கள் கடல் வழியாக தீவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டதாக வான்படை தலைமையகம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. விமானங்கள் தற்போது SLAF இரட்மலான தளத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன; அங்கு அவை சேவையில் முறையாக இணைக்கப்படுவதற்கு முன்னர் தொழில்நுட்ப உள்ளமைவுகள் மற்றும் தயாரிப்பு பணிகளுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன.

செயலில் பயன்படுத்துவதற்கு அனுமதிக்கப்படுவதற்கு முன், ஒவ்வொரு ஹெலிகாப்டரும் முழுமையான இயக்கத் தயார்நிலையை உறுதிசெய்யும் பொருட்டு தொடர் ஆய்வுகள், முறையான ஏற்றுக்கொள்ளல் நடைமுறைகள் மற்றும் சோதனை விமானங்களுக்கு உட்படுத்தப்படும்.

இலங்கை-அமெரிக்க பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பில் மைல்கல்

இந்த பறிமாற்றம், கொழும்புக்கும் வாஷிங்டனுக்கும் இடையிலான நீண்டகால பாதுகாப்பு கூட்டுறவில் ஒரு முக்கியமான மைல்கல்லாக இலங்கை வான்படை வர்ணித்துள்ளது. அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில், இந்த டெலிவரி தனது இயக்க திறன்களையும் விமானப் பயிற்சி உள்கட்டமைப்பையும் மேம்படுத்துவதற்கான மதிப்புமிக்க பங்களிப்பாக அமைகிறது என SLAF குறிப்பிட்டுள்ளது.

"இந்த விமானங்களின் வருகை, இலங்கையுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையிலான நீண்டகால பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மைல்கல்லை நிறுவுகிறது; மேலும் இலங்கை வான்படையின் இயக்க மற்றும் பயிற்சி திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கான மதிப்புமிக்க பங்களிப்பை இது பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது."

ஹெலிகாப்டர்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படும்

சேவையில் இணைக்கப்பட்டதும், TH-57 கடற்படை பரந்த தேசிய தேவைகளை நிறைவேற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புதிய விமானங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்ட முதன்மை பணிகளை வான்படை பின்வருமாறு விவரித்துள்ளது:

  • விமானி பயிற்சி மற்றும் விமானத் திறன் மேம்பாடு
  • மனிதாபிமான உதவி மற்றும் பேரிடர் நிவாரண (HADR) நடவடிக்கைகள்
  • தேடல் மற்றும் மீட்பு (SAR) பணிகள்
  • SLAF மேற்கொள்ளும் பிற பொதுச் சேவை கடமைகள்

TH-57 கடற்படை தனது விமானப் பயிற்சி திறனை கணிசமாக வலுப்படுத்தும் என SLAF வலியுறுத்தியுள்ளது; எதிர்கால வான்படை விமானிகளை உருவாக்குவதற்கான நவீன தளத்தை வழங்குவதோடு, நாடு முழுவதும் அவசரநிலைகள் மற்றும் இயற்கை பேரிடர்களுக்கு விரைவாக பதிலளிக்கும் சேவையின் ஆற்றலையும் விரிவுபடுத்தும்.

விரிந்த மூலோபாய முக்கியத்துவம்

இந்த-பசிபிக் பகுதியில் இலங்கையும் அமெரிக்காவும் மூலோபாய ஈடுபாட்டை வளர்த்துக்கொண்டு வரும் தருணத்தில் இந்த ஹெலிகாப்டர் பரிமாற்றம் நிகழ்கிறது. SLAF க்கு, பத்து பன்முக சுழல்இறக்கை விமானங்களின் சேர்க்கை, பழமையான கடற்படையை புதுப்பிக்கும் உறுதியான மேம்பாட்டை குறிக்கிறது; மேலும் இலங்கையின் இருதரப்பு பாதுகாப்பு உறவுகளின் நடைமுறை பலன்களை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.

பேரிடர் நிவாரணமும் தேடல் மற்றும் மீட்பும் நியமிக்கப்பட்ட பணிகளில் அடங்கியிருப்பதால், புதிய ஹெலிகாப்டர்கள் பொதுமக்கள் சமூகங்களுக்கும் — குறிப்பாக சமீப ஆண்டுகளில் மேலும் அடிக்கடி நிகழ்ந்து வரும் தீவிர வானிலை நிகழ்வுகளுக்குப் பிறகு — நேரடி பலன்களை வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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