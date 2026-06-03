ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதல் விசாரணை: முன்னாள் அதிபர் கோட்டாபய ராஜபக்சவுக்கு நீதிமன்றம் பயண தடை விதிப்பு
2019 ஆம் ஆண்டு நடந்த பேரழிவு தரும் ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதல்கள் தொடர்பான விசாரணைகள் தொடர்ந்து முன்னேறி வரும் நிலையில், முன்னாள் அதிபர் கோட்டாபய ராஜபக்சவுக்கு நாட்டை விட்டு வெளியேற தடை விதிக்கும் ஆணையை இலங்கை நீதிமன்றம் பிறப்பித்துள்ளது.
முன்னாள் அதிபரின் நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்தும் நீதிமன்ற ஆணை
இலங்கை நீதிமன்றம் பிறப்பித்த இந்த ஆணையின்படி, உயிரிழப்பை ஏற்படுத்திய ஈஸ்டர் ஞாயிறு குண்டுவெடிப்புகளுக்கு வழிவகுத்த சூழ்நிலைகளை அதிகாரிகள் விசாரிக்கும் வேளையில், கோட்டாபய ராஜபக்சவுக்கு வெளிநாடு செல்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கையின் நவீன வரலாற்றிலேயே மிக மோசமான பயங்கரவாத தாக்குதல்களில் ஒன்றுடன் தொடர்புடைய நீண்ட காலமாக நடைபெற்று வரும் சட்ட நடவடிக்கைகளில் இது ஒரு முக்கியமான திருப்புமுனையாக அமைகிறது.
பின்னணி: ஈஸ்டர் ஞாயிறு குண்டுவெடிப்புகள்
2019 ஏப்ரல் 21 ஆம் தேதி நடந்த ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதல்கள், இலங்கை முழுவதும் உள்ள தேவாலயங்களையும் ஆடம்பர ஹோட்டல்களையும் இலக்காகக் கொண்டு ஒருங்கிணைந்த தற்கொலை குண்டுவெடிப்புகளை நிகழ்த்தி நாட்டையே உலுக்கியது; 260 க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர், நூற்றுக்கணக்கானோர் காயமடைந்தனர். இஸ்லாமிய அரசு அமைப்பினரால் நடத்தப்பட்ட இந்த தாக்குதல்கள் பரவலான துயரத்தை ஏற்படுத்தியதோடு, உளவுத்துறை தோல்விகள் குறித்தும் மூத்த அதிகாரிகளால் எச்சரிக்கைகள் புறக்கணிக்கப்பட்டனவா என்பது குறித்தும் தீவிரமான கேள்விகளை எழுப்பியது.
குண்டுவெடிப்புகள் நடந்த நேரத்தில் கோட்டாபய ராஜபக்ச அதிபராக இருக்கவில்லை — அவர் அந்த ஆண்டே நவம்பர் 2019 இல் பதவியேற்றார். எனினும், தாக்குதல்களுக்கு முன்னர் நிகழ்ந்த பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் தொடர்பாக பல்வேறு அதிகாரிகளின் பங்கு மற்றும் பொறுப்புகளை விசாரணையாளர்கள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
நடந்து வரும் சட்ட நடவடிக்கைகள்
ஈஸ்டர் ஞாயிறு விசாரணையை இலங்கை நீதித்துறை எவ்வளவு தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்கிறது என்பதை இந்த பயண தடை பிரதிபலிக்கிறது. அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்பு நிறுவன ஆளுமைகளின் நடத்தையை அதிகாரிகள் உற்று நோக்கி வருகின்றனர்; இந்த விசாரணை நாட்டின் முன்னாள் தலைமையின் மிக உயர்ந்த மட்டங்களை தொட்டுச் செல்கிறது.
இலங்கையின் பேரழிவான பொருளாதார நெருக்கடியால் ஏற்பட்ட வெகுஜன எதிர்ப்புகளையடுத்து ஜூலை 2022 இல் அதிபர் பதவியிலிருந்து விலகிய கோட்டாபய ராஜபக்ச, பின்னர் சிறிது காலம் வெளிநாட்டில் தங்கியிருந்து நாடு திரும்பினார். புதிதாக விதிக்கப்பட்ட பயண தடை, சட்ட நடவடிக்கைகள் முன்னேறும் வேளையில் அவர் இலங்கையின் நீதி வரம்புக்குள்ளேயே இருப்பதை உறுதி செய்கிறது.
நீதிக்காக காத்திருக்கும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் குடும்பங்கள்
தாக்குதல்களில் உயிரிழந்தவர்கள் மற்றும் காயமடைந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு, நீதிமன்றத்தின் இந்த முடிவு பொறுப்புக்கூறலை நோக்கி நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்த ஒரு முன்னேற்றமாக அமைந்துள்ளது. பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக குரல் கொடுக்கும் அமைப்புகள், குண்டுவெடிப்புகள் நடைபெற அனுமதித்த உளவுத்துறை தோல்விகளுக்கு யார் பொறுப்பு என்பதில் வெளிப்படையான மற்றும் முழுமையான விசாரணைகளை தொடர்ந்து கோரி வருகின்றன.
ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதல்கள் இலங்கை வரலாற்றில் ஆழமான வலியை ஏற்படுத்திய ஒரு அத்தியாயமாக தொடர்கின்றன; பல உயிர் பிழைத்தவர்களும் சோகத்தில் மூழ்கிய குடும்பங்களும் — அரசியல் நிலையைப் பொருட்படுத்தாமல் — குற்றவாளிகளாக கண்டறியப்படும் அனைவரும் சட்டத்தின் முழு வலிமையை சந்திக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
விசாரணை முன்னேறும் நிலையில், வரும் வாரங்களில் இந்த வழக்கில் மேலும் விசாரணைகள் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.