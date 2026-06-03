Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessTechnologySportsGeneralHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂට අධිකරණය විදේශ ගමන් තහනමක් පනවයි

03 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහලதமிழ்
පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂට අධිකරණය විදේශ ගමන් තහනමක් පනවයි

2019 පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධ විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව ගෙන යන අතරතුර, හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂට රට හැර යාම තහනම් කරමින් ශ්‍රී ලංකා අධිකරණය විදේශ ගමන් තහනමක් නියම කර තිබේ.

හිටපු ජනාධිපතිගේ චලන නිදහස අධිකරණ නියෝගයෙන් සීමා කෙරේ

ශ්‍රී ලාංකික අධිකරණය විසින් නිකුත් කරන ලද මෙම නියෝගය අනුව, මාරාන්තික පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය වටා පවතින තත්ත්වයන් පිළිබඳව බලධාරීන් විමර්ශනය කරන කාලය තුළ ගෝඨාභය රාජපක්ෂට විදේශ ගතවීම වළකා ලනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයක් ලෙස සැලකෙන සිද්ධිය සම්බන්ධ දිගු කාලීන නීතිමය ක්‍රියාවලියේ සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලෙස මෙය හැඳින්විය හැකිය.

පසුබිම: පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරය

2019 අප්‍රේල් 21 වැනිදා සිදු වූ පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය රට මුළුමනින්ම කළඹා දැමුවේ, ශ්‍රී ලංකාව පුරා පල්ලි සහ සුඛෝපභෝගී හෝටල් ඉලක්ක කරගත් සම්බන්ධිත සියතින් ඇති කරගත් බෝම්බ ප්‍රහාරයන්හිදී දෙසීයකට අධික ජීවිත විනාශ වී සිය ගණනක් තුවාල ලද නිසාය. ඉස්ලාමීය රාජ්‍යය සංවිධානය විසින් භාරගනු ලැබූ මෙම ප්‍රහාරයන් පුළුල් ශෝකයක් ඇති කළ අතර, බුද්ධිතොරතුරු අසාර්ථකත්වය සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් විසින් අනතුරු ඇඟවීම් නොසලකා හරිනු ලැබූවාද යන්න පිළිබඳව බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කළේය.

බෝම්බ ප්‍රහාරය සිදු වූ අවස්ථාවේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තවම ජනාධිපතිවරයා නොවීය — ඔහු ජනාධිපති ධුරයට පත් වූයේ එම වර්ෂයේම නොවැම්බර් 2019 හිදීය. කෙසේ නමුත්, ප්‍රහාරයට පූර්වයෙන් ඇති වූ ආරක්ෂක අඩුලූනු සම්බන්ධව විවිධ නිලධාරීන්ගේ භූමිකාවන් සහ වගකීම් විමර්ශකයන් විසින් පරීක්ෂා කෙරෙමින් පවතී.

අඛණ්ඩ නීතිමය ක්‍රියාවලිය

පාස්කු ඉරිදා විමර්ශනය ශ්‍රී ලංකා අධිකරණ ව්‍යවස්ථාව කෙතරම් බැරෑරුම් ලෙස සලකන්නේද යන්න මෙම ගමන් තහනම පිළිබිඹු කරයි. දේශපාලන හා ආරක්ෂක ස්ථාපනය නියෝජනය කරන නිලධාරීන්ගේ හැසිරීම බලධාරීන් විසින් ූ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් ඇගයීමට ලක් කරමින් සිටින අතර, විමර්ශනය රටේ හිටපු නායකත්වයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම මට්ටම් දක්වා ව්‍යාප්ත වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යසනකාරී ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ඇති වූ මහජන උද්ඝෝෂණ හමුවේ 2022 ජූලි මාසයේ ජනාධිපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වූ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, ඉার්පසු කිසියම් කාලයක් විදේශයන්හි ගත කර රටට ආපසු පැමිණියේය. නව ලෙස පනවනු ලැබූ ගමන් සීමාව, නීතිමය ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යන විට ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ බලය යටතේ රැඳෙන බව සහතික කරයි.

වින්දිතයන්ගේ පවුල් යුක්තිය අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටිති

ප්‍රහාරයේදී ජීවිත අහිමි වූ හා තුවාල ලත් අය ගේ පවුල් සඳහා, අධිකරණයේ මෙම තීරණය දිනෙන් දින ප්‍රමාද වූ වගවීමක් කරා ගත් පියවරක් ලෙස සැලකේ. වින්දිතයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින සංවිධාන, බෝම්බ ප්‍රහාරයන් සිදුවීමට ඉඩ සලසා ලූ බුද්ධිතොරතුරු අසාර්ථකත්වය සඳහා වගකිව යුත්තේ කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳ විනිවිදභාවයෙන් යුතු හා පූර්ණ විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටිති.

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය ශ්‍රී ලාංකික ඉතිහාසයේ ගැඹුරු වේදනාවක් ඇති කළ පරිච්ඡේදයක් ලෙස ඉතිරි වෙමින්, ජීවිතයෙන් බේරුණු බොහෝ දෙනා සහ ශෝකාකූල පවුල් — දේශපාලන තත්ත්වය කුමක් වුවද — වරදකරු ලෙස සොයාගනු ලබන සියළු දෙනා නීතියේ පූර්ණ බරට ලක් කළ යුතු බව ඉල්ලා සිටිති.

විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන විට ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නඩුවේ තවදුරටත් අසීමා රැස්වීම් පැවැත්වෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබේ — විදේශ සංචිත ශක්තිමත් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලෙන් (IMF) නව ගෙවීමක් ලෙස එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 695ක් ලැබී ඇති අතර, එම මුදල් දැනටමත් රටේ ගිණුම්වලට බැර කර ඇත. දූපත්…

04 Jun 2026
එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට Sinhala

එල්.ටී.ටී.ඊ. පක්ෂ ගීත ගැයීම හේතුවෙන් කිලිනොච්චි තරුණයෙකු යාපනයේ දී අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය විසින් අවුරුදු 24ක තරුණයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු රටේ තහනම් සංවිධානයක් ලෙස පවතින ලංකා විමුක්ති කොටි සංවිධානයට (එල්.ටී.ටී.ඊ.) උදාර කරන…

04 Jun 2026
යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ Sinhala

යොෂිතා රාජපක්ෂගේ මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණයේදී ජූලි 9 දක්වා කල් තැබේ

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත් යොෂිතා රාජපක්ෂට එරෙහිව පවරා ඇති මුදල් විශුද්ධිකරණ නඩුව කොළඹ මහාධිකරණය විසින් ජූලි 9 දක්වා කල් තබා ඇති බව අධිකරණ…

04 Jun 2026