Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාව-ශ්‍රී ලංකාව අතර ශක්තිමත් කළ බදු ගිවිසුම් nghị ප්‍රොටෝකෝලය ක්‍රියාත්මක වෙයි — ද්විත්ව බදු අය කිරීමෙන් සහන

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාව-ශ්‍රී ලංකාව අතර ශක්තිමත් කළ බදු ගිවිසුම් nghị ප්‍රොටෝකෝලය ක්‍රියාත්මක වෙයි — ද්විත්ව බදු අය කිරීමෙන් සහන

ඓතිහාසික ප්‍රොටෝකෝලය ද්විපාර්ශ්වික බදු රාමුව ශක්තිමත් කරයි

ඉන්දියාව හා ශ්‍රී ලංකාව අතර පවතින ද්විත්ව බදු අය කිරීම වැළැක්වීමේ ගිවිසුම (DTAA) තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් වැදගත් ප්‍රොටෝකෝලයක් නිල වශයෙන් බලාත්මක වී ඇති අතර, එය යාබද රටවල් දෙක අතර ආර්ථික සහයෝගීතාවයේ නව පරිච්ඡේදයක ආරම්භය සනිටුහන් කරයි.

මෙම ප්‍රොටෝකෝලයෙන් බදු ගෙවන්නන්ට හිමි වන සහන

යාවත්කාලීන කළ ප්‍රොටෝකෝලය මගින් රටවල් දෙකෙහිම කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හා ව්‍යාපාරිකයන්ට එකම ආදායම සඳහා දෙවරක් බදු අය නොවන පරිදි සහතික කෙරේ. මෙම ප්‍රගතිය ඉන්දියාවේ මූල්‍ය අවශ්‍යතා ඇති ශ්‍රී ලාංකික වෘත්තිකයන්ට, ආයෝජකයන්ට හා ව්‍යාපාරික ආයතනවලට මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාර පවත්වාගෙන යන ඉන්දීය ආයතනවලටද සැලකිය යුතු සහනයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ද්විත්ව බදු අය කිරීමේ බරෙන් මිදීම හරහා, සීමා හරහා ක්‍රියාත්මක වන වෙළෙඳාම, ආයෝජන සහ දක්ෂ වෘත්තිකයන්ගේ ගමනාගමනය සඳහා වඩාත් හිතකර පරිසරයක් නිර්මාණය වේ.

ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම

ශක්තිමත් ද්විපාර්ශ්වික වෙළෙඳාමක්, ආයෝජන ප්‍රවාහයන් සහ ජනතා අතර සම්බන්ධතා සහිතව ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ආර්ථික හවුල්කරුවන්ගෙන් එකක් ලෙස අඛණ්ඩව පවතී. ශක්තිමත් කළ මෙම ප්‍රොටෝකෝලය බලාත්මක වීම, එම සම්බන්ධතාවය වඩාත් සමානාත්මක හා විනිවිද පෙනෙන පදනමක් මත ගැඹුරු කිරීම සඳහා ධනාත්මක පියවරක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය ව්‍යාපාරවල පාද සලකුණ පුළුල් කිරීමටත්, ඊට අනුරූපව ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ඉන්දියාවේ ආයෝජනද ප්‍රවර්ධනය කිරීමටත්, සෘජු විදේශ ආයෝජන වර්ධනය සඳහා ස්පෘශ්ටතර හා ශක්තිමත් බදු ප්‍රබන්ධයන් උත්ප්‍රේරකයක් ලෙස ක්‍රියා කළ හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති.

පුළුල් ඇඟවීම්

ආර්ථික ය立立යා ගැනීමේ ගමනේ ශ්‍රී ලංකාවට, ඉන්දියාව වැනි ප්‍රධාන හවුල්කරුවන් සමඟ විදේශ ආයෝජන誘 ආකර්ෂණය කරගැනීම හා ව්‍යාපාරික කටයුතු සුමට ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම විශේෂ උපායමාර්ගික වැදගත්කමක් දරයි. නැගී එන වෙළෙඳපොළවල ව්‍යාපාරික අවස්ථා තක්සේරු කිරීමේදී විදේශ ආයෝජකයන් ඉදිරිපත් කරන ප්‍රාථමික සැලකිලිමත්කම් අතරට බදු පිළිබඳ ස්පෘශ්ටතාව හා නීතිමය සහතිකත්වය ඇතුළත් වේ.

බදු විනිවිදභාවය හා තොරතුරු හුවමාරුව සම්බන්ධ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට රටවල් දෙකම වඩාත් සමීප කිරීමටත්, ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සම්බන්ධතාවය කෙරෙහි ආයෝජක විශ්වාසය තවදුරටත් ඉහළ නැංවීමටත් මෙම ප්‍රොටෝකෝලය දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාලිංග සහ අසලංක බබළද්දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් එල්පීඑල් මංගල්යයේ දී ජෆ්නා කිංග්ස්ට එරෙහිව ජයග්‍රහණය කරයි Sinhala

මාලිංග සහ අසලංක බබළද්දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් එල්පීඑල් මංගල්යයේ දී ජෆ්නා කිංග්ස්ට එරෙහිව ජයග්‍රහණය කරයි

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් තරඟාවලිය සිකුරාදා ප්‍රචණ්ඩ ලෙස ආරම්භ වූ අතර, කොළඹ සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ පිටියේ පැවැති මංගල තරඟයේ දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් කණ්ඩායම ජෆ්නා කිංග්ස්ට…

18 Jul 2026 Discuss
නාස්ති වූ සාගරය: ශ්‍රී ලංකාව තම සමුද්‍රීය රන් පතලෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට නොහැකි වන්නේ ඇයි? Sinhala

නාස්ති වූ සාගරය: ශ්‍රී ලංකාව තම සමුද්‍රීය රන් පතලෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට නොහැකි වන්නේ ඇයි?

ලෝකෙටම හොඳම තැනක සිටිමින් — එහෙත් සදාකාලිකව පසුගාමී වෙමින් ශ්‍රී ලංකාව පිහිටා ඇත්තේ ලෝකයේ වඩාත්ම ඉර්ෂ්‍යා සහගත සමුද්‍රීය හරස් මාර්ගවලින් එකක මධ්‍යයේය. ඉන්දියන්…

18 Jul 2026 Discuss
ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා ද්විත්ව බදු ගිවිසුම් ප්‍රොටෝකෝලය ක්‍රියාත්මක වෙයි; ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් වේ Sinhala

ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා ද්විත්ව බදු ගිවිසුම් ප්‍රොටෝකෝලය ක්‍රියාත්මක වෙයි; ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් වේ

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පවතින ද්විත්ව බදු අය කිරීම් වැළැක්වීමේ ගිවිසුම (DTAA) තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් ඓතිහාසික ප්‍රොටෝකෝලයක් නිල වශයෙන්…

18 Jul 2026 Discuss