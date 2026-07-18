ඉන්දියාව-ශ්රී ලංකාව අතර ශක්තිමත් කළ බදු ගිවිසුම් nghị ප්රොටෝකෝලය ක්රියාත්මක වෙයි — ද්විත්ව බදු අය කිරීමෙන් සහන
ඓතිහාසික ප්රොටෝකෝලය ද්විපාර්ශ්වික බදු රාමුව ශක්තිමත් කරයි
ඉන්දියාව හා ශ්රී ලංකාව අතර පවතින ද්විත්ව බදු අය කිරීම වැළැක්වීමේ ගිවිසුම (DTAA) තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් වැදගත් ප්රොටෝකෝලයක් නිල වශයෙන් බලාත්මක වී ඇති අතර, එය යාබද රටවල් දෙක අතර ආර්ථික සහයෝගීතාවයේ නව පරිච්ඡේදයක ආරම්භය සනිටුහන් කරයි.
මෙම ප්රොටෝකෝලයෙන් බදු ගෙවන්නන්ට හිමි වන සහන
යාවත්කාලීන කළ ප්රොටෝකෝලය මගින් රටවල් දෙකෙහිම කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට හා ව්යාපාරිකයන්ට එකම ආදායම සඳහා දෙවරක් බදු අය නොවන පරිදි සහතික කෙරේ. මෙම ප්රගතිය ඉන්දියාවේ මූල්ය අවශ්යතා ඇති ශ්රී ලාංකික වෘත්තිකයන්ට, ආයෝජකයන්ට හා ව්යාපාරික ආයතනවලට මෙන්ම ශ්රී ලංකාවේ ව්යාපාර පවත්වාගෙන යන ඉන්දීය ආයතනවලටද සැලකිය යුතු සහනයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ද්විත්ව බදු අය කිරීමේ බරෙන් මිදීම හරහා, සීමා හරහා ක්රියාත්මක වන වෙළෙඳාම, ආයෝජන සහ දක්ෂ වෘත්තිකයන්ගේ ගමනාගමනය සඳහා වඩාත් හිතකර පරිසරයක් නිර්මාණය වේ.
ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම
ශක්තිමත් ද්විපාර්ශ්වික වෙළෙඳාමක්, ආයෝජන ප්රවාහයන් සහ ජනතා අතර සම්බන්ධතා සහිතව ඉන්දියාව ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ ආර්ථික හවුල්කරුවන්ගෙන් එකක් ලෙස අඛණ්ඩව පවතී. ශක්තිමත් කළ මෙම ප්රොටෝකෝලය බලාත්මක වීම, එම සම්බන්ධතාවය වඩාත් සමානාත්මක හා විනිවිද පෙනෙන පදනමක් මත ගැඹුරු කිරීම සඳහා ධනාත්මක පියවරක් ලෙස බහුලව සලකනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාවේ ඉන්දීය ව්යාපාරවල පාද සලකුණ පුළුල් කිරීමටත්, ඊට අනුරූපව ශ්රී ලාංකිකයන්ගේ ඉන්දියාවේ ආයෝජනද ප්රවර්ධනය කිරීමටත්, සෘජු විදේශ ආයෝජන වර්ධනය සඳහා ස්පෘශ්ටතර හා ශක්තිමත් බදු ප්රබන්ධයන් උත්ප්රේරකයක් ලෙස ක්රියා කළ හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති.
පුළුල් ඇඟවීම්
ආර්ථික ය立立යා ගැනීමේ ගමනේ ශ්රී ලංකාවට, ඉන්දියාව වැනි ප්රධාන හවුල්කරුවන් සමඟ විදේශ ආයෝජන誘 ආකර්ෂණය කරගැනීම හා ව්යාපාරික කටයුතු සුමට ලෙස ක්රියාත්මක කිරීම විශේෂ උපායමාර්ගික වැදගත්කමක් දරයි. නැගී එන වෙළෙඳපොළවල ව්යාපාරික අවස්ථා තක්සේරු කිරීමේදී විදේශ ආයෝජකයන් ඉදිරිපත් කරන ප්රාථමික සැලකිලිමත්කම් අතරට බදු පිළිබඳ ස්පෘශ්ටතාව හා නීතිමය සහතිකත්වය ඇතුළත් වේ.
බදු විනිවිදභාවය හා තොරතුරු හුවමාරුව සම්බන්ධ ජාත්යන්තර ප්රමිතීන්ට රටවල් දෙකම වඩාත් සමීප කිරීමටත්, ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සම්බන්ධතාවය කෙරෙහි ආයෝජක විශ්වාසය තවදුරටත් ඉහළ නැංවීමටත් මෙම ප්රොටෝකෝලය දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.