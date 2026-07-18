Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා T20 ක්‍රිකට් ෆ්‍රැන්චයිසියක සම-හිමිකරුවෙකු경기 සවිකිරීමේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් බන්ධනාගාර රක්ෂණයට ලක්වෙයි

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා T20 ක්‍රිකට් ෆ්‍රැන්චයිසියක සම-හිමිකරුවෙකු경기 සවිකිරීමේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් බන්ධනාගාර රක්ෂණයට ලක්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා T20 ක්‍රිකට් ෆ්‍රැන්චයිසියක සම-හිමිකරුවෙකු경기 සවිකිරීමේ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් බන්ධනාගාරගත කිරීමට නියමිත අතර, මෙම සිදුවීම රටේ ක්‍රිකට් ආයතනික වලට දැඩි කම්පනයක් ඇති කර තිබේ.

සවිකිරීමේ විමර්ශනය මධ්‍යේ රක්ෂණ නියෝගය

ශ්‍රී ලංකා දේශීය T20 ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පිළිබඳ මෑත කාලීන පරීක්ෂාවන්හිදී ඉදිරිපත් වූ වඩාත් බරපතල නීතිමය පියවරක් ලෙස, ෆ්‍රැන්චයිසියේ සම-හිමිකරු경기 සවිකිරීමේ සිදුවීම් පිළිබඳ කෙරෙන සක්‍රීය විමර්ශනයක් හා සම්බන්ධව රඳවා ගැනීමට බලධාරීන් කටයුතු කර ඇත. නඩු කටයුතු ඉදිරියට යන විට 해당 පුද්ගලයා රක්ෂණයේ රැඳෙනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හි අඛණ්ඩතාවයට පහරක්

මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ ෆ්‍රැන්චයිසි පදනම් T20 ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ නැවුම් හා කලකිරවනසුළු ප්‍රශ්න මතු කරයි. දිවයිනෙහි ජනප්‍රියතාවය හා වාණිජ වටිනාකම ඉහළ ගොස් ඇති මෙම ක්‍රීඩා ආකෘතිය සම්බන්ධයෙන් නිලධාරීන් හා ක්‍රිකට් රසිකයන් දෙඅැසින් නඩුව නිරීක්ෂණය කරමින්, ශීඝ්‍ර හා විනිවිද පෙනෙනසුළු ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස බොහෝ දෙනෙකු ඉල්ලා සිටිති.

경기 සවිකිරීම ජාත්‍යන්තර හා දේශීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට එරෙහිව ඇති දරුණුතම තර්ජනවලින් එකකි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සහ අදාළ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන මෑත වසරවලදී ක්‍රීඩාවේ සෑම මට්ටමකදීම දූෂිත පුරුදු තුරන් කිරීමේ උත්සාහයන් තීව්‍ර කර ඇත.

පුළුල් ඇඟවුම්

ශ්‍රී ලංකාවේ T20 ලීග් රාමුව තුළ කණ්ඩායම් හිමිකාරිත්ව ව්‍යුහයන් හා මූල්‍ය ගනුදෙනු පිළිබඳ සමීප විමර්ශනයක් සඳහා මෙම නඩුව හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශක්තිමත් පරීක්ෂා හා අධීක්ෂණ යාන්ත්‍රණ නොමැති ව, ෆ්‍රැන්චයිසි තරඟාවලි අපරාධ ස්වාර්ථ ඇති පුද්ගලයන්ගේ හැසිරවීමට ගොදුරු විය හැකි බව විශ්ලේෂකයන් අනතුරු අඟවයි.

චෝදනා, සම්බන්ධ පුද්ගලයාගේ අනන්‍යතාවය හා විමර්ශනය යටතේ ඇති නිශ්චිත 경기 ක්‍රීඩා පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට යත්ම ප්‍රකාශයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් මෙම දිගෙහි ඉදිරියට යන කතාව සමීපව අනුගමනය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාලිංග සහ අසලංක බබළද්දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් එල්පීඑල් මංගල්යයේ දී ජෆ්නා කිංග්ස්ට එරෙහිව ජයග්‍රහණය කරයි Sinhala

මාලිංග සහ අසලංක බබළද්දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් එල්පීඑල් මංගල්යයේ දී ජෆ්නා කිංග්ස්ට එරෙහිව ජයග්‍රහණය කරයි

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් තරඟාවලිය සිකුරාදා ප්‍රචණ්ඩ ලෙස ආරම්භ වූ අතර, කොළඹ සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ පිටියේ පැවැති මංගල තරඟයේ දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් කණ්ඩායම ජෆ්නා කිංග්ස්ට…

18 Jul 2026 Discuss
නාස්ති වූ සාගරය: ශ්‍රී ලංකාව තම සමුද්‍රීය රන් පතලෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට නොහැකි වන්නේ ඇයි? Sinhala

නාස්ති වූ සාගරය: ශ්‍රී ලංකාව තම සමුද්‍රීය රන් පතලෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට නොහැකි වන්නේ ඇයි?

ලෝකෙටම හොඳම තැනක සිටිමින් — එහෙත් සදාකාලිකව පසුගාමී වෙමින් ශ්‍රී ලංකාව පිහිටා ඇත්තේ ලෝකයේ වඩාත්ම ඉර්ෂ්‍යා සහගත සමුද්‍රීය හරස් මාර්ගවලින් එකක මධ්‍යයේය. ඉන්දියන්…

18 Jul 2026 Discuss
ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා ද්විත්ව බදු ගිවිසුම් ප්‍රොටෝකෝලය ක්‍රියාත්මක වෙයි; ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් වේ Sinhala

ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා ද්විත්ව බදු ගිවිසුම් ප්‍රොටෝකෝලය ක්‍රියාත්මක වෙයි; ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් වේ

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පවතින ද්විත්ව බදු අය කිරීම් වැළැක්වීමේ ගිවිසුම (DTAA) තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් ඓතිහාසික ප්‍රොටෝකෝලයක් නිල වශයෙන්…

18 Jul 2026 Discuss