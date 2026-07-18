Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දීය යටිවයස් 19 හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු LPL තරගාවලිය හා සම්බන්ධ මැච් ෆික්සිං සැකයින් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රතිචාර දක්වයි

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දීය යටිවයස් 19 හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු LPL තරගාවලිය හා සම්බන්ධ මැච් ෆික්සිං සැකයින් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රතිචාර දක්වයි

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් (LPL) තරගාවලිය හා සම්බන්ධ කරමින් කරන ලද කුප්‍රකට මැච් ෆික්සිං සිද්ධියකට සම්බන්ධ බවට සැකපිට ඉන්දීය යටිවයස් 19 ක්‍රිකට් හිටපු තරුවක් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (SLC) ආයතනය නිල ප්‍රතිචාරයක් නිකුත් කර ඇත. LPL යනු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ට්වෙන්ටි20 ෆ්‍රැංචයිස් තරගාවලියයි.

අත්අඩංගුවට ගැනීම තරගාවලියේ අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ සැකයක් මතු කරයි

මෙම සිදුවීම දේශීය ක්‍රිකට් ප්‍රජාව කම්පනයට පත් කර ඇති අතර, ඉන්දියාව වෙනුවෙන් යටිවයස් 19 මට්ටමේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කළ මෙම පුද්ගලයා LPL තරගාවලිය තුළ ක්‍රීඩා කළ මැචවලට දූෂිත ලෙස බලපෑම් කිරීමට සම්බන්ධ බවට සැකපිට අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

පරීක්ෂණය දිගටම ක්‍රියාත්මක වන හෙයින් සම්පූර්ණ තොරතුරු තවමත් හෙළිදරව් කර නොමැති නමුත්, චෝදනාලාභියාගේ ප්‍රසිද්ධිය සහ ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් තරගාවලිය දිනෙන් දින ලබාගෙන ඇති ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීම හේතුවෙන් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම දේශීය මෙන්ම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ලෝකයේ ද දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිහඬකම කඩ කරයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මෙම තත්ත්වය ජනතාව හමුවේ ප්‍රසිද්ධියේ ආමන්ත්‍රණය කිරීමට ශීඝ්‍රයෙන් ක්‍රියාත්මක වූ අතර, ක්‍රීඩාවේ අඛණ්ඩතාවට එල්ල වන ඕනෑම තර්ජනයක් ඉතාමත් බැරෑරුම් ලෙස සළකන බව ආයතනය ප්‍රකාශ කළේය. ස්වේච්ඡා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවක් පවත්වා ගැනීමට ගන්නා කැපවීම ප්‍රතිතහවුරු කරමින්, මෙම නඩුව හසුරුවන ලෙස ප්‍රාදේශීය නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් සහ දූෂණ විරෝධී ආයතනවලට සම්පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන බව ද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රකාශ කළේය.

ආරම්භයේ සිටම දේශීය හා ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩක සම්පතක් ආකර්ෂණය කරගත් LPL, ගෝලීය ට්වෙන්ටි20 දින දර්ශනයේ ගෞරවනීය තරගාවලියක් ලෙස ස්ථාපිත වීමට ක්‍රමයෙන් කටයුතු කර ඇත. ඔප්පු කළහොත් මැච් ෆික්සිං චෝදනා, තරගාවලියේ කීර්තිනාමයට සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රේක්ෂකයන් ව්‍යාප්ත කිරීමේ අරමුණුවලට බරපතළ හානියක් කළ හැකිය.

දූෂණ විරෝධී ක්‍රියාමාර්ග සමීක්ෂණයට ලක් වේ

මෙම සිද්ධිය, LPL සඳහා ක්‍රියාත්මක දූෂණ විරෝධී ප්‍රොටොකෝල නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙද්දැයි යන ප්‍රශ්නය ස්වාභාවිකවම මතු කර ඇත. ක්‍රිකට්හි ගෝලීය පාලන ආයතනය වන ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය (ICC), සාමාජික තරගාවලි වටා ඇතිවන සැක සහිත ක්‍රියාකාරකම් නිරීක්ෂණය කිරීමට හා පරීක්ෂා කිරීමට ජාතික ක්‍රිකට් ආයතන සමඟ එක්ව කටයුතු කරන කැපවූ දූෂණ විරෝධී ඒකකයක් පවත්වා ගෙන යයි.

  • මැච් ෆික්සිං, ක්‍රිකට්හි ඉතාමත් බරපතළ වරදක් ලෙස සළකනු ලබන අතර, දිගු කාලීන තහනම් සහ Form ාල දඬුවම් ද ලැබිය හැකිය.
  • ක්‍රීඩකයන් දූෂිත ප්‍රවේශයක් ලැබෙන සෑම විටම ක්ෂණිකව දූෂණ විරෝධී නිලධාරීන්ට වාර්තා කිරීමට බැඳී සිටිති.
  • LPL ට දූෂණ විරෝධී නීතිරීතිවලට අනුව ක්‍රීඩකයන්ගේ වගකීම් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ඊට පෙර ද ක්‍රියාත්මක කර ඇත.
ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය දූෂණයේ ඕනෑම ස්වරූපයකට ශූන්‍ය ඉවසීමක් දක්වන අතර, මෙරට ක්‍රිකට්හි අඛණ්ඩතාව සම්පූර්ණයෙන් ආරක්ෂා කිරීම සහතික කිරීම සඳහා බලධාරීන්ට හැකි සෑම සහාය ලබා දෙනු ඇත.

පරීක්ෂණය දිගටම ක්‍රියාත්මක වන අතර, බලධාරීන් විමර්ශන කටයුතු ඉදිරියට ගෙනයද්දී තවත් තොරතුරු ප්‍රසිද්ධ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග්හි ඉදිරි සංස්කරණ ක්ෂිතිජය ළඟා ව

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාලිංග සහ අසලංක බබළද්දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් එල්පීඑල් මංගල්යයේ දී ජෆ්නා කිංග්ස්ට එරෙහිව ජයග්‍රහණය කරයි Sinhala

මාලිංග සහ අසලංක බබළද්දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් එල්පීඑල් මංගල්යයේ දී ජෆ්නා කිංග්ස්ට එරෙහිව ජයග්‍රහණය කරයි

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් තරඟාවලිය සිකුරාදා ප්‍රචණ්ඩ ලෙස ආරම්භ වූ අතර, කොළඹ සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ පිටියේ පැවැති මංගල තරඟයේ දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් කණ්ඩායම ජෆ්නා කිංග්ස්ට…

18 Jul 2026 Discuss
නාස්ති වූ සාගරය: ශ්‍රී ලංකාව තම සමුද්‍රීය රන් පතලෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට නොහැකි වන්නේ ඇයි? Sinhala

නාස්ති වූ සාගරය: ශ්‍රී ලංකාව තම සමුද්‍රීය රන් පතලෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට නොහැකි වන්නේ ඇයි?

ලෝකෙටම හොඳම තැනක සිටිමින් — එහෙත් සදාකාලිකව පසුගාමී වෙමින් ශ්‍රී ලංකාව පිහිටා ඇත්තේ ලෝකයේ වඩාත්ම ඉර්ෂ්‍යා සහගත සමුද්‍රීය හරස් මාර්ගවලින් එකක මධ්‍යයේය. ඉන්දියන්…

18 Jul 2026 Discuss
ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා ද්විත්ව බදු ගිවිසුම් ප්‍රොටෝකෝලය ක්‍රියාත්මක වෙයි; ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් වේ Sinhala

ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා ද්විත්ව බදු ගිවිසුම් ප්‍රොටෝකෝලය ක්‍රියාත්මක වෙයි; ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් වේ

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පවතින ද්විත්ව බදු අය කිරීම් වැළැක්වීමේ ගිවිසුම (DTAA) තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් ඓතිහාසික ප්‍රොටෝකෝලයක් නිල වශයෙන්…

18 Jul 2026 Discuss