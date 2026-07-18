Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රේගු විමර්ශනයක් මධ්‍යේ කොළඹ ඇඳුම් වෙළඳ දාම හිමිකරු රිමාන්ඩ් භාරයට

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රේගු විමර්ශනයක් මධ්‍යේ කොළඹ ඇඳුම් වෙළඳ දාම හිමිකරු රිමාන්ඩ් භාරයට

ප්‍රමුඛ පෙළේ ශ්‍රී ලාංකික ඇඳුම් සිල්ලර වෙළඳ දාමයක හිමිකරු රේගු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ආරම්භ කරන ලද විමර්ශනයකට අනුව රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇති බව අධිකරණ මූලාශ්‍ර තහවුරු කළේය.

රටේ ප්‍රසිද්ධ ඇඳුම් සිල්ලර ව්‍යාපාරයක් මෙහෙයවන සැකකරු, භාණ්ඩ ආනයනය සම්බන්ධ කටයුතුවල කුමන හෝ අක්‍රමිකතා ඇතැයි රේගු බලධාරීන් සොයාගත් අනතුරුව මහේස්ත්‍රාත් ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරන ලදී.

රේගු විමර්ශනය අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු වේ

ආනයන ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ සැක කටයුතු උල්ලංඝනයන් හඳුනාගත් ශ්‍රී ලංකා රේගුව විමර්ශනය ආරම්භ කළ අතර, රටට ගෙනෙන ලද භාණ්ඩ අඩු වටිනාකමකට ප්‍රකාශ කිරීම හෝ වැරදි ලෙස වර්ගීකරණය කිරීම ඊට සම්බන්ධ විය හැකි බව බලධාරීන් පවසයි. මෙම වරදවා ක්‍රියා කිරීම් නිසා රාජ්‍ය ආදායමට සැලකිය යුතු අලාභයක් සිදුවී ඇතැයි විමර්ශකයන් විශ්වාස කරයි.

ප්‍රාථමික විමර්ශන නිම කිරීමෙන් අනතුරුව, ව්‍යාපාරිකයා රඳවා ගෙන අදාළ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය ඉදිරියට ඉදිරිපත් කළ අතර, ඊට අනුව ඔහු තවදුරටත් නඩු විභාගය අපේක්ෂාවෙන් රිමාන්ඩ් භාරයට ගත යුතු බවට අධිකරණය නියෝග කළේය.

සිල්ලර වෙළඳ අංශය කඩිනම් පරීක්ෂාවකට ලක් වේ

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් සිල්ලර ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රය පුරා කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ ආනයනකරුවන් සහ සිල්ලර වෙළෙන්දන්ගේ රේගු නිතිානුකූල භාවය දැඩි සූක්ෂම අවධානයට ලක් කෙරෙනු ඇති බවට බලධාරීන් සංඥා දක්වයි.

  • සැකකරු ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක ප්‍රමුඛ ඇඳුම් සිල්ලර ව්‍යාපාරයේ හිමිකරුවෙකි
  • ශ්‍රී ලංකා රේගුව ආනයනය සම්බන්ධිත කුමන හෝ උල්ලංඝනයන් පිළිබඳ විමර්ශනය ආරම්භ කළේය
  • ව්‍යාපාරිකයා මහේස්ත්‍රාත් ඉදිරියට ඉදිරිපත් කර අනතුරුව රිමාන්ඩ් භාරයට ගන්නා ලදී
  • විමර්ශකයන් රාජ්‍යය ට සිදුවිය හැකි ආදායම් අලාභයන් පරීක්ෂා කරමින් සිටිති

ශ්‍රී ලංකා රේගුව මෑත මාසවලදී ආනයන සහ බදු මගහැරීමට සැක කෙරෙන ව්‍යාපාර ඉලක්ක කරගත් දැඩි කටයුතු තීව්‍ර කර ඇති අතර, රටේ දීර්ඝකාලීන ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව රජය ආදායම් එකතු කිරීම ශක්තිමත් කිරීමට ක්‍රියා කරයි.

ඉදිරි දින කිහිපය තුළ නඩුව නැවතත් අධිකරණයේ ගනු ලැබේ යැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, විමර්ශකයන් කුමන හෝ රේගු වරදවා ක්‍රියා කිරීම් පිළිබඳ විමර්ශන සම්පූර්ණ කිරීමට අමතර කාලයක් ඉල්ලා සිටීමට ඉඩ ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාලිංග සහ අසලංක බබළද්දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් එල්පීඑල් මංගල්යයේ දී ජෆ්නා කිංග්ස්ට එරෙහිව ජයග්‍රහණය කරයි Sinhala

මාලිංග සහ අසලංක බබළද්දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් එල්පීඑල් මංගල්යයේ දී ජෆ්නා කිංග්ස්ට එරෙහිව ජයග්‍රහණය කරයි

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් තරඟාවලිය සිකුරාදා ප්‍රචණ්ඩ ලෙස ආරම්භ වූ අතර, කොළඹ සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ පිටියේ පැවැති මංගල තරඟයේ දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් කණ්ඩායම ජෆ්නා කිංග්ස්ට…

18 Jul 2026 Discuss
නාස්ති වූ සාගරය: ශ්‍රී ලංකාව තම සමුද්‍රීය රන් පතලෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට නොහැකි වන්නේ ඇයි? Sinhala

නාස්ති වූ සාගරය: ශ්‍රී ලංකාව තම සමුද්‍රීය රන් පතලෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට නොහැකි වන්නේ ඇයි?

ලෝකෙටම හොඳම තැනක සිටිමින් — එහෙත් සදාකාලිකව පසුගාමී වෙමින් ශ්‍රී ලංකාව පිහිටා ඇත්තේ ලෝකයේ වඩාත්ම ඉර්ෂ්‍යා සහගත සමුද්‍රීය හරස් මාර්ගවලින් එකක මධ්‍යයේය. ඉන්දියන්…

18 Jul 2026 Discuss
ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා ද්විත්ව බදු ගිවිසුම් ප්‍රොටෝකෝලය ක්‍රියාත්මක වෙයි; ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් වේ Sinhala

ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා ද්විත්ව බදු ගිවිසුම් ප්‍රොටෝකෝලය ක්‍රියාත්මක වෙයි; ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් වේ

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පවතින ද්විත්ව බදු අය කිරීම් වැළැක්වීමේ ගිවිසුම (DTAA) තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් ඓතිහාසික ප්‍රොටෝකෝලයක් නිල වශයෙන්…

18 Jul 2026 Discuss