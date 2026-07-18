රේගු විමර්ශනයක් මධ්යේ කොළඹ ඇඳුම් වෙළඳ දාම හිමිකරු රිමාන්ඩ් භාරයට
ප්රමුඛ පෙළේ ශ්රී ලාංකික ඇඳුම් සිල්ලර වෙළඳ දාමයක හිමිකරු රේගු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ආරම්භ කරන ලද විමර්ශනයකට අනුව රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇති බව අධිකරණ මූලාශ්ර තහවුරු කළේය.
රටේ ප්රසිද්ධ ඇඳුම් සිල්ලර ව්යාපාරයක් මෙහෙයවන සැකකරු, භාණ්ඩ ආනයනය සම්බන්ධ කටයුතුවල කුමන හෝ අක්රමිකතා ඇතැයි රේගු බලධාරීන් සොයාගත් අනතුරුව මහේස්ත්රාත් ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරන ලදී.
රේගු විමර්ශනය අත්අඩංගුවට ගැනීමට හේතු වේ
ආනයන ක්රියාවලිය සම්බන්ධ සැක කටයුතු උල්ලංඝනයන් හඳුනාගත් ශ්රී ලංකා රේගුව විමර්ශනය ආරම්භ කළ අතර, රටට ගෙනෙන ලද භාණ්ඩ අඩු වටිනාකමකට ප්රකාශ කිරීම හෝ වැරදි ලෙස වර්ගීකරණය කිරීම ඊට සම්බන්ධ විය හැකි බව බලධාරීන් පවසයි. මෙම වරදවා ක්රියා කිරීම් නිසා රාජ්ය ආදායමට සැලකිය යුතු අලාභයක් සිදුවී ඇතැයි විමර්ශකයන් විශ්වාස කරයි.
ප්රාථමික විමර්ශන නිම කිරීමෙන් අනතුරුව, ව්යාපාරිකයා රඳවා ගෙන අදාළ මහේස්ත්රාත් අධිකරණය ඉදිරියට ඉදිරිපත් කළ අතර, ඊට අනුව ඔහු තවදුරටත් නඩු විභාගය අපේක්ෂාවෙන් රිමාන්ඩ් භාරයට ගත යුතු බවට අධිකරණය නියෝග කළේය.
සිල්ලර වෙළඳ අංශය කඩිනම් පරීක්ෂාවකට ලක් වේ
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම ශ්රී ලංකාවේ ඇඳුම් සිල්ලර ව්යාපාර ක්ෂේත්රය පුරා කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ ආනයනකරුවන් සහ සිල්ලර වෙළෙන්දන්ගේ රේගු නිතිානුකූල භාවය දැඩි සූක්ෂම අවධානයට ලක් කෙරෙනු ඇති බවට බලධාරීන් සංඥා දක්වයි.
- සැකකරු ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක ප්රමුඛ ඇඳුම් සිල්ලර ව්යාපාරයේ හිමිකරුවෙකි
- ශ්රී ලංකා රේගුව ආනයනය සම්බන්ධිත කුමන හෝ උල්ලංඝනයන් පිළිබඳ විමර්ශනය ආරම්භ කළේය
- ව්යාපාරිකයා මහේස්ත්රාත් ඉදිරියට ඉදිරිපත් කර අනතුරුව රිමාන්ඩ් භාරයට ගන්නා ලදී
- විමර්ශකයන් රාජ්යය ට සිදුවිය හැකි ආදායම් අලාභයන් පරීක්ෂා කරමින් සිටිති
ශ්රී ලංකා රේගුව මෑත මාසවලදී ආනයන සහ බදු මගහැරීමට සැක කෙරෙන ව්යාපාර ඉලක්ක කරගත් දැඩි කටයුතු තීව්ර කර ඇති අතර, රටේ දීර්ඝකාලීන ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව රජය ආදායම් එකතු කිරීම ශක්තිමත් කිරීමට ක්රියා කරයි.
ඉදිරි දින කිහිපය තුළ නඩුව නැවතත් අධිකරණයේ ගනු ලැබේ යැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, විමර්ශකයන් කුමන හෝ රේගු වරදවා ක්රියා කිරීම් පිළිබඳ විමර්ශන සම්පූර්ණ කිරීමට අමතර කාලයක් ඉල්ලා සිටීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.