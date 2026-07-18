Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මිහිරි ඇසුරුම්වල සඟවා ගෙන ආ කොකේන් සමඟ මලේසියානු සංචාරකයෙකු ශ්‍රී ලංකා ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මිහිරි ඇසුරුම්වල සඟවා ගෙන ආ කොකේන් සමඟ මලේසියානු සංචාරකයෙකු ශ්‍රී ලංකා ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට

රේගු සහ නීතිය බලාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් විසින් රසකැවිලි ඇසුරුම්වල සඟවා තිබූ කොකේන් සොයාගැනීමත් සමඟ, තරුණ මලේසියානු පුරවැසියෙකු ශ්‍රී ලංකාවේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙය රට තුළට මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කිරීමේ නිර්භීත උත්සාහයක් ලෙස බලධාරීන් විසින් හඳුනාගෙන තිබේ.

දිනෙන් දින හමුවේ සඟවන ලද මත්ද්‍රව්‍ය

බලධාරීන් විසින් සම්පූර්ණ අනන්‍යතාවය හෙළිදරව් නොකළ සැකකරු, ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමේදී නිලධාරීන් විසින් අාවාරණය කරන ලදී. ජාත්‍යන්තර මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් දේශසීමා ප්‍රවේශ ස්ථානවලදී හඳුනාගැනීමෙන් මිදීම සඳහා ක්‍රමයෙන් බහුලව භාවිත කරන උපක්‍රමයක් ලෙස, රසකැවිලි ඇසුරුම් තුළ කූඨෝපායෙන් සඟවා තිබූ අනවසර මත්ද්‍රව්‍ය තොගය නිලධාරීන් විසින් අනාවරණය කරගන ලදී.

මෙම සොයාගැනීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ද්වාරය හරහා විශේෂයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය දේශසීමා හරහා ගෙනයාම මැඩලීමේදී ශ්‍රී ලාංකික නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ආයතන මුහුණදෙන නොනැසෙන අභියෝගය ඉස්මතු කරයි.

බලධාරීන්ගේ ඉක්මන් ක්‍රියාමාර්ගය

සොයාගැනීමෙන් අනතුරුව නිලධාරීන් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වී පුද්ගලයා රඳවාතබාගත් අතර, නඩුව වැඩිදුර කටයුතු සඳහා අදාළ විමර්ශන බලධාරීන් වෙත භාරදී ඇත. ශ්‍රී ලංකා නීතිය යටතේ පාලිත ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කිරීම සහ තමා සතුව තබාගැනීම සඳහා දැඩි දණ්ඩනයක් පනවා ඇති අතර, සැකකරු දැන් බරපතළ මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ චෝදනාවලට මුහුණ දෙයි.

අඛණ්ඩ තර්ජනයක්

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් එදිනෙදා භාවිත භාණ්ඩ තුළ මත්ද්‍රව්‍ය සැඟවීමට වඩාත් නිර්මාණශීලී ක්‍රම යොදාගනිමින්, ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවලදී මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් උත්සාහයන්හි කැපීපෙනෙන වර්ධනයක් ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ඇත. නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ආයතන, දිවයිනට නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය ගලාඒම වළක්වා ගැනීම සඳහා වැඩිදුර සතර්කතාවක් සහ ශක්තිමත් ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතාවක් ඉල්ලා නැවත නැවතත් හඬ නගා ඇත.

මෙම නවතම සිදුවීම, ශ්‍රී ලාංකික බලධාරීන් එවැනි උත්සාහයන් පිළිබඳව අවදියෙන් සිටින බවත්, රට වෙළෙඳ ගමන් මාවතක් හෝ මත්ද්‍රව්‍ය ගමනාන්තයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට කටයුතු කරන අය නීතියේ පූර්ණ බලයට මුහුණ දෙන බවත් යළිත් සිහිපත් කෙරෙන තදබල මතක්කිරීමකි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාලිංග සහ අසලංක බබළද්දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් එල්පීඑල් මංගල්යයේ දී ජෆ්නා කිංග්ස්ට එරෙහිව ජයග්‍රහණය කරයි Sinhala

මාලිංග සහ අසලංක බබළද්දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් එල්පීඑල් මංගල්යයේ දී ජෆ්නා කිංග්ස්ට එරෙහිව ජයග්‍රහණය කරයි

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් තරඟාවලිය සිකුරාදා ප්‍රචණ්ඩ ලෙස ආරම්භ වූ අතර, කොළඹ සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ පිටියේ පැවැති මංගල තරඟයේ දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් කණ්ඩායම ජෆ්නා කිංග්ස්ට…

18 Jul 2026 Discuss
නාස්ති වූ සාගරය: ශ්‍රී ලංකාව තම සමුද්‍රීය රන් පතලෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට නොහැකි වන්නේ ඇයි? Sinhala

නාස්ති වූ සාගරය: ශ්‍රී ලංකාව තම සමුද්‍රීය රන් පතලෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට නොහැකි වන්නේ ඇයි?

ලෝකෙටම හොඳම තැනක සිටිමින් — එහෙත් සදාකාලිකව පසුගාමී වෙමින් ශ්‍රී ලංකාව පිහිටා ඇත්තේ ලෝකයේ වඩාත්ම ඉර්ෂ්‍යා සහගත සමුද්‍රීය හරස් මාර්ගවලින් එකක මධ්‍යයේය. ඉන්දියන්…

18 Jul 2026 Discuss
ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා ද්විත්ව බදු ගිවිසුම් ප්‍රොටෝකෝලය ක්‍රියාත්මක වෙයි; ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් වේ Sinhala

ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා ද්විත්ව බදු ගිවිසුම් ප්‍රොටෝකෝලය ක්‍රියාත්මක වෙයි; ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් වේ

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පවතින ද්විත්ව බදු අය කිරීම් වැළැක්වීමේ ගිවිසුම (DTAA) තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් ඓතිහාසික ප්‍රොටෝකෝලයක් නිල වශයෙන්…

18 Jul 2026 Discuss