මිහිරි ඇසුරුම්වල සඟවා ගෙන ආ කොකේන් සමඟ මලේසියානු සංචාරකයෙකු ශ්රී ලංකා ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට
රේගු සහ නීතිය බලාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් විසින් රසකැවිලි ඇසුරුම්වල සඟවා තිබූ කොකේන් සොයාගැනීමත් සමඟ, තරුණ මලේසියානු පුරවැසියෙකු ශ්රී ලංකාවේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙය රට තුළට මත්ද්රව්ය ජාවාරම් කිරීමේ නිර්භීත උත්සාහයක් ලෙස බලධාරීන් විසින් හඳුනාගෙන තිබේ.
දිනෙන් දින හමුවේ සඟවන ලද මත්ද්රව්ය
බලධාරීන් විසින් සම්පූර්ණ අනන්යතාවය හෙළිදරව් නොකළ සැකකරු, ශ්රී ලංකාවට පැමිණීමේදී නිලධාරීන් විසින් අාවාරණය කරන ලදී. ජාත්යන්තර මත්ද්රව්ය ජාවාරම්කරුවන් දේශසීමා ප්රවේශ ස්ථානවලදී හඳුනාගැනීමෙන් මිදීම සඳහා ක්රමයෙන් බහුලව භාවිත කරන උපක්රමයක් ලෙස, රසකැවිලි ඇසුරුම් තුළ කූඨෝපායෙන් සඟවා තිබූ අනවසර මත්ද්රව්ය තොගය නිලධාරීන් විසින් අනාවරණය කරගන ලදී.
මෙම සොයාගැනීම, ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන ජාත්යන්තර ද්වාරය හරහා විශේෂයෙන් මත්ද්රව්ය දේශසීමා හරහා ගෙනයාම මැඩලීමේදී ශ්රී ලාංකික නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ආයතන මුහුණදෙන නොනැසෙන අභියෝගය ඉස්මතු කරයි.
බලධාරීන්ගේ ඉක්මන් ක්රියාමාර්ගය
සොයාගැනීමෙන් අනතුරුව නිලධාරීන් ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වී පුද්ගලයා රඳවාතබාගත් අතර, නඩුව වැඩිදුර කටයුතු සඳහා අදාළ විමර්ශන බලධාරීන් වෙත භාරදී ඇත. ශ්රී ලංකා නීතිය යටතේ පාලිත ද්රව්ය ජාවාරම් කිරීම සහ තමා සතුව තබාගැනීම සඳහා දැඩි දණ්ඩනයක් පනවා ඇති අතර, සැකකරු දැන් බරපතළ මත්ද්රව්ය සම්බන්ධ චෝදනාවලට මුහුණ දෙයි.
අඛණ්ඩ තර්ජනයක්
මත්ද්රව්ය ජාවාරම්කරුවන් එදිනෙදා භාවිත භාණ්ඩ තුළ මත්ද්රව්ය සැඟවීමට වඩාත් නිර්මාණශීලී ක්රම යොදාගනිමින්, ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී මත්ද්රව්ය ජාවාරම් උත්සාහයන්හි කැපීපෙනෙන වර්ධනයක් ප්රත්යක්ෂ කර ඇත. නීතිය බලාත්මක කිරීමේ ආයතන, දිවයිනට නීති විරෝධී මත්ද්රව්ය ගලාඒම වළක්වා ගැනීම සඳහා වැඩිදුර සතර්කතාවක් සහ ශක්තිමත් ජාත්යන්තර සහයෝගිතාවක් ඉල්ලා නැවත නැවතත් හඬ නගා ඇත.
මෙම නවතම සිදුවීම, ශ්රී ලාංකික බලධාරීන් එවැනි උත්සාහයන් පිළිබඳව අවදියෙන් සිටින බවත්, රට වෙළෙඳ ගමන් මාවතක් හෝ මත්ද්රව්ය ගමනාන්තයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට කටයුතු කරන අය නීතියේ පූර්ණ බලයට මුහුණ දෙන බවත් යළිත් සිහිපත් කෙරෙන තදබල මතක්කිරීමකි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.