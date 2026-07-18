මාධ්ය නිදහස තර්ජනයට ලක්ව ඇත: හමුදාව අනතුරු දර්ශන මකා දමමින් මාධ්යවේදියාට තර්ජනය කළ බවට චෝදනා එල්ල වීමත් සමඟ මාධ්යවේදීන්ගේ සංගමය ජනාධිපතිවරයාගෙන් මැදිහත්වීමක් ඉල්ලයි
SLWJA සංගමය ජනාධිපති දිසානායකගෙන් මැදිහත්වීමක් ඉල්ලා සිටී
ශ්රී ලංකා වැඩකරන මාධ්යවේදීන්ගේ සංගමය (SLWJA) හමුදා සාමාජිකයන් සහ මාධ්යවේදියෙකු සම්බන්ධ ඉතාමත් කනස්සල්ලට කරුණාවෙකින් ඇති සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායකගෙන් පෞද්ගලිකව මැදිහත් වන ලෙස හදිසි ඉල්ලීමක් සිදු කරමින්, රටේ මාධ්ය නිදහස පිළිබඳ බරපතල අවධානයක් ද ඇති කර ඇත.
සිදු වූ බවට කියැවෙන්නේ කුමක්ද?
SLWJA සංගමයට අනුව, මෙම සිදුවීම කේන්ද්ර වූයේ මාධ්යවේදියෙකු සම්බන්ධ වූ මාර්ග අනතුරක් ඇසුරෙනි. අනතුරෙන් පසුව, ශ්රී ලංකා හමුදාවේ සාමාජිකයන් විසින් මාධ්යවේදියා විසින් පටිගත කරන ලද අනතුරේ දර්ශන මකා දැමීමේ අසාමාන්ය පියවරක් ගෙන ඇති බවට චෝදනා එල්ල වෙමින්, ඒ මගින් හැකි සාක්ෂි ඵලදායී ලෙස විනාශ කොට ඇත. එම සිදුවීමෙන් පසු මාධ්යවේදියාට තර්ජන ද එල්ල කෙරුණු බවට සංගමය තවදුරටත් චෝදනා කරන අතර, මාධ්ය ආවරණය යටපත් කිරීමේ නිලිලජ්ජිත උත්සාහයක් ලෙස ඔවුන් විස්තර කරන දෙය එමඟින් වඩාත් ගැඹුරු වී ඇත.
මාධ්ය ස්වාධීනත්වයට බරපතල අභියෝගයක්
SLWJA සංගමය, ඒකාකාරී ඇඳුම් ධාරී පිරිස්ගේ එවැනි හැසිරීම ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාකරන මාධ්යවේදීන්ගේ ස්වාධීනත්වයට සහ ආරක්ෂාවට සෘජු තර්ජනයක් එල්ල කරන බව අවධාරණය කරමින්, කියැවෙන ක්රියාවන් ඉතාමත් තද ශබ්දයෙන් හෙළා දකී. මාධ්ය වෘත්තිකයන්ගේ මූලික අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු පුද්ගලයෙකු හෝ ආයතනයක් — සන්නද්ධ හමුදාවන් ඇතුළුව — නීතියට ඉහළින් නොසිටින බව සංගමය අවධාරණය කළේය.
හමුදා නිලධාරීන් විසින් මාධ්යවේදියෙකුගේ පටිගත කළ ද්රව්ය මකා දැමීම සහ තර්ජන එල්ල කිරීම මාධ්ය නිදහස් මත සිදු කෙරෙන පිළිගත නොහැකි පහරදීමක් වන අතර, එය නොතකා හැරිය නොහැක.
ජනාධිපතිවරයාගෙන් ක්ෂණික මැදිහත්වීමක් ඉල්ලයි
ස්වකීය විධිමත් ඉල්ලීමෙහිදී, SLWJA සංගමය ජනාධිපති දිසානායකගෙන් චෝදනාලාභීන් ගැන වගවීම සහතික කිරීම සඳහා ඉක්මන් හා තීරණාත්මක ක්රියාමාර්ගයක් ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටී. සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් පාරදෘශ්ය විමර්ශනයක් ක්රියාත්මක කරන ලෙස සහ දිවයිනේ සෑම මාධ්යවේදියෙකුටම රාජ්ය ක්රියාකාරීන් විසින් ගෙනෙන බිය ගැන්වීම් හෝ මැදිහත්වීම් නොමැතිව ස්වකීය වෘත්තීය රාජකාරි ඉටු කළ හැකි බවට ලබා දෙන සහතිකවලටද සංගමය ඉල්ලා සිටී.
මාධ්ය නිදහස සඳහා පුළුල් ඇඟවුම්
මෙම සිදුවීම ශ්රී ලංකාවේ මාධ්යවේදීන්ගේ ආරක්ෂාව සහ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ නැවත ආරම්භ වූ විවාදයකට හේතු වී ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව ජාත්යන්තර මාධ්ය නිදහස් නිරීක්ෂකයන්ගේ සූක්ෂ්ම දෘෂ්ටියට ලක් වූ රටකි. චෝදනා ඔප්පු වුවහොත්, වත්මන් පරිපාලනය ප්රජාතාන්ත්රික ප්රතිසංස්කරණ සහ වගවීමේ ආධාරකරුවෙකු ලෙස ස්ථානගත කරගෙන සිටින මේ මොහොතේ ඒවා සැලකිය යුතු පසුබෑමක් නියෝජනය කරනු ඇතැයි නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.
- SLWJA සංගමය ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාකරන මාධ්යවේදීන් නියෝජනය කරන ප්රාථමික ආයතනය වේ.
- සංගමය, කාරණය විසඳීම සඳහා ජනාධිපතිවරයාගේ මැදිහත්වීම ඔස්සේ විධිමත් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර ඇත.
- හමුදා නිලධාරීන්ට, මාධ්යවේදියෙකු විසින් පටිගත කළ අනතුරු දර්ශන මකා දැමූ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇත.
- අනතුරෙන් පසු මාධ්යවේදියාට තර්ජන ද එල්ල කෙරුණු බවට චෝදනා ඇත.
ප්රකාශනය වන විට, SLWJA සංගමයේ චෝදනාවලට ප්රතිචාර වශයෙන් ශ්රී ලංකා හමුදාව හෝ ජනාධිපති කාර්යාලය කිසිදු මහජන ප්රකාශනයක් නිකුත් කර නොතිබි
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.