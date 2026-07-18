Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි — වාර්තාගත රැල්ලක් සමඟ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 75,000 ඉක්මවයි

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය උග්‍ර වෙයි — වාර්තාගත රැල්ලක් සමඟ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 75,000 ඉක්මවයි

ඩෙංගු ආසාදනවල භයානක ඉහළ යෑමක් සමාජ සෞඛ්‍ය කනස්සල්ල අවුලුවයි

රට පුරා වාර්තා වූ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 75,000 ඉක්මවීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව පෙර නොවූ විරූ මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම වාර්තාගත රෝගී රැල්ල සෞඛ්‍ය බලධාරීන් මෙන්ම ජනසමාජයද තීව්‍ර කනස්සල්ලට පත් කර ඇත.

ආසාදන සංඛ්‍යාවේ මෙම තීව්‍ර ඉහළ යෑම, මෑත කාලයේ දූපතේ සටහන් වූ වඩාත් බරපතළ වසංගත අතරින් එකක් ලෙස සැලකෙන අතර, රෝගාබාධ ව්‍යාප්තිය සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතිය මත දැඩි පීඩනයක් ඇති කර, ජන මට්ටමෙන් හා ප්‍රජා මට්ටමෙන් ඉක්මනින් වැළැක්වීමේ පියවර ගතයුතු බවට හදිසි ඉල්ලීම් යොමු කිරීමට හේතු වී ඇත.

ජාතික තර්ජනයක්

ඒඩීස් මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා පැතිරෙන ඩෙංගු උණ, පළාත් ගණනාවක් හරහා වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින අතර, සිරවූ ජලය රැඳීම සහ ඉහළ ජනගහන ඝනත්වය හේතුවෙන් නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්‍රදේශ විශේෂයෙන් අවදානමට ලක්ව ඇත.

සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් මහජනතාව වෙත නිරන්තරයෙන් අනතුරු අඟවමින් සිටින්නේ, මෙම රෝගය වළක්වා ගත හැකි බවත්, ගෘහස්ථ, ව්‍යාපාරික හා ස්ථානීය බලධාරීන් මදුරුවන් බෝ වීමට හේතු වන ස්ථාන ඉවත් කිරීමට ක්ෂණික පියවර ගත යුතු බවත්ය.

මහජනතාවට කළ හැක්කේ කුමක්ද?

ඩෙංගු ආසාදනය වැලැක්වීම සඳහා පදිංචිකරුවන්ට ගත හැකි ප්‍රධාන පියවර කිහිපයක් බලධාරීන් විසින් ප්‍රකාශ කර ඇත:

  • නිවසට ආසන්න මල් පාත්ති, රබර් රෝද, ජල ඇළ සහ අනෙකුත් භාජනවල රැඳී ඇති සිරවූ ජලය ඉවත් කරන්න
  • විශේෂයෙන් අළුයම හා සන්ධ්‍යාකාලයේ මදුරු විකර්ෂකයන් භාවිත කරන්න; ආරක්ෂිත ඇඳුම් පැළඳ ගන්න
  • ජල ගබඩා භාජන සෑම විටෙකම නිවැරදිව වසා තබන්න
  • තද උණ, දරුණු හිසරදය හෝ සන්ධි වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ දක්නට ලැබුණහොත් ක්ෂණිකව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න
  • ප්‍රදේශ මට්ටමේ පරීක්ෂණ සිදු කරන ස්ථානීය සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න

සෞඛ්‍ය සේවා මත පීඩනය

ඩෙංගු රෝගීන් ඇතුළත් කර ගැනීම ඉහළ යෑමත් සමඟ දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක රෝහල් රෝගී ප්‍රමාණය වැඩිවන බව වාර්තා වේ. වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, විශේෂයෙන් අධිජොඛිම ප්‍රදේශවල දුම් ගසන (fogging) මෙහෙයුම් සහ ප්‍රජා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් තීව්‍ර කරන ලෙසයි.

ඩෙංගු රෝගය ජීවිතය තර්ජනයට ලක් කරන තත්ත්වයකට පත් වීම වැලැක්වීම සඳහා කාලෝචිත රෝග විනිශ්චය හා ප්‍රතිකාරය ඉතාමත් තීරණාත්මක බව සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් අවධාරණය කරමින්, රෝග ලක්ෂණ ඇති වූ වහාම වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම කල් නොදමන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

රජයේ ප්‍රතිචාරය අපේක්ෂාවෙන්

රෝගී සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව ඉහළ යෑමත් සමඟ, රට පුරා ඇති වන වර්ෂාපතනය මදුරුවන්ට සුදුසු බෝවීමේ පරිසරයක් නිර්මාණය කරන මෙම තත්ත්වය තවදුරටත් නරක් වීමට පෙර, වසංගතය පාලනය කිරීමට ශක්තිමත්, සම්බන්ධිත ජාතික ප්‍රතිචාරයක් ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස බලධාරීන්ගෙන් ප්‍රබල මහජන අපේක්ෂාවක් ඇති වී තිබේ.

ඩෙංගු වසංගතයට එරෙහිව සටන් කිරීම හවුල් වගකීමක් බවත්, භයානක නමුත් වළක්වා ගත හැකි මෙම රෝගයේ ව්‍යාප්තිය සීමා කිරීමේ වඩාත් ඵලදායී ආයුධය ප්‍රජා මට්ටමේ අවධානය බවත් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මතක් කර දෙනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාලිංග සහ අසලංක බබළද්දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් එල්පීඑල් මංගල්යයේ දී ජෆ්නා කිංග්ස්ට එරෙහිව ජයග්‍රහණය කරයි Sinhala

මාලිංග සහ අසලංක බබළද්දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් එල්පීඑල් මංගල්යයේ දී ජෆ්නා කිංග්ස්ට එරෙහිව ජයග්‍රහණය කරයි

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් තරඟාවලිය සිකුරාදා ප්‍රචණ්ඩ ලෙස ආරම්භ වූ අතර, කොළඹ සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ පිටියේ පැවැති මංගල තරඟයේ දී ගාල්ල ගැලන්ට්ස් කණ්ඩායම ජෆ්නා කිංග්ස්ට…

18 Jul 2026 Discuss
නාස්ති වූ සාගරය: ශ්‍රී ලංකාව තම සමුද්‍රීය රන් පතලෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට නොහැකි වන්නේ ඇයි? Sinhala

නාස්ති වූ සාගරය: ශ්‍රී ලංකාව තම සමුද්‍රීය රන් පතලෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට නොහැකි වන්නේ ඇයි?

ලෝකෙටම හොඳම තැනක සිටිමින් — එහෙත් සදාකාලිකව පසුගාමී වෙමින් ශ්‍රී ලංකාව පිහිටා ඇත්තේ ලෝකයේ වඩාත්ම ඉර්ෂ්‍යා සහගත සමුද්‍රීය හරස් මාර්ගවලින් එකක මධ්‍යයේය. ඉන්දියන්…

18 Jul 2026 Discuss
ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා ද්විත්ව බදු ගිවිසුම් ප්‍රොටෝකෝලය ක්‍රියාත්මක වෙයි; ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් වේ Sinhala

ඉන්දිය-ශ්‍රී ලංකා ද්විත්ව බදු ගිවිසුම් ප්‍රොටෝකෝලය ක්‍රියාත්මක වෙයි; ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් වේ

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර පවතින ද්විත්ව බදු අය කිරීම් වැළැක්වීමේ ගිවිසුම (DTAA) තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් ඓතිහාසික ප්‍රොටෝකෝලයක් නිල වශයෙන්…

18 Jul 2026 Discuss