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எம்பிலிபிட்டிய ஆடை தொழிற்சாலை தீ விபத்தில் புகை சுவாசித்த எட்டு பெண் தொழிலாளர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதி

03 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
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எம்பிலிபிட்டிய ஆடை தொழிற்சாலை தீ விபத்தில் புகை சுவாசித்த எட்டு பெண் தொழிலாளர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதி

எம்பிலிபிட்டியாவில் உள்ள ஒரு ஆடை தொழிற்சாலையில் பணிபுரியும் எட்டு பெண் தொழிலாளர்கள், இன்று காலை அந்த உற்பத்தி வளாகத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தின் போது புகை சுவாசித்ததால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் என்று போலீசார் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.

ஜவுளி கிடங்கில் தீ பரவல்

எம்பிலிபிட்டியாவில் நொனகம சுடுபலம் பகுதிக்கு அருகில் அமைந்துள்ள ஜவுளி தொழிற்சாலையின் கிடங்கினுள் தீ வெடித்தது. வளாகம் முழுவதும் புகை வேகமாக பரவியதால் அங்கிருந்த தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டனர்; உடனடியாக அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.

பாதிக்கப்பட்ட எட்டு தொழிலாளர்களும் விரைவாக எம்பிலிபிட்டிய அடிப்படை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு, புகை சுவாசித்ததற்கான சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இந்நிலையில் அவர்களின் தற்போதைய உடல்நிலை குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை.

தீயை கட்டுப்படுத்த தீயணைப்பு வீரர்கள் களமிறக்கம்

சேவனாகல தீயணைப்பு பிரிவினர் விரைவாக சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு தீயை கட்டுப்படுத்த உழைத்தனர். கிடங்கிற்கும் அதனுள் இருந்த பொருட்களுக்கும் எந்த அளவு சேதம் ஏற்பட்டது என்பது இன்னும் தெளிவாகவில்லை.

தீ விபத்தின் காரணம் இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை

தீ வெடிக்கக் காரணம் என்னவென்று கண்டறிய விசாரணை தற்போது நடைபெற்று வருவதாக போலீசார் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ விளக்கமும் வழங்கப்படவில்லை; விசாரணை முன்னேறும்போது கூடுதல் தகவல்கள் வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த சம்பவம், நாட்டின் ஆடை உற்பத்தித் துறையில் நிலவும் தொழிலிட பாதுகாப்பு தரங்கள் குறித்த கவலைகளை மீண்டும் முன்னிலைப்படுத்துகிறது; குறிப்பாக தொழிற்சாலை வளாகங்களில் தீ தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் அவசரகால மேலாண்மை நெறிமுறைகள் தொடர்பான கேள்விகளை எழுப்புகிறது.

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