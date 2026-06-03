එම්බිලිපිටිය කම්හල් ගින්නකදී දුම් ආශ්වාස කිරීමෙන් කාන්තා ඇඟළුම් කම්කරුවන් අටදෙනෙකු රෝහල් ගත වෙයි
එම්බිලිපිටිය ඇඟළුම් කම්හලක සේවය කරන කාන්තා කම්කරුවන් අට දෙනෙකු, එම නිෂ්පාදන පහසුකමේ ගින්නක් ඇතිවීමෙන් දුම් ආශ්වාස කිරීම හේතුවෙන් අද උදෑසන රෝහල් ගත කර ඇති බව පොලිසිය තහවුරු කළේය.
රෙදිපිළි গুদාමක ගිනි ගැනීම
එම්බිලිපිටිය නොනගම සූදූපාලම් ප්රදේශය අසල පිහිටි රෙදිපිළි කම්හලට අයත් গুদාමක් තුළ ගිනිදැල් ඇති විය. දුම් ඉක්මනින් පහසුකම් පුරා පැතිරීමත් සමඟ කම්හල තුළ සිටි කම්කරුවන්ට බලපෑම ඇතිවූ බැවින් බලධාරීන් ක්ෂණිකව ඇඟවුම් කරන ලදී.
බලපෑමට ලක් වූ සේවකයන් අට දෙනා ඉක්මනින් එම්බිලිපිටිය මූලික රෝහලට ප්රවාහනය කරන ලද අතර, ඔවුන් දුම් ආශ්වාස කිරීමෙන් ඇතිවූ ගැටලු සඳහා ප්රතිකාර ලබා ගනිමින් සිටිති. මෙම අවස්ථාව වන විට ඔවුන්ගේ වත්මන් වෛද්ය තත්ත්වය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ලබා දී නොමැත.
ගිනිදැල් පාලනය කිරීමට ගිනි නිවන භටයන් යොදවයි
සේවනාගල ගිනි නිවීමේ ඒකකය සිද්ධිය ස්ථානයට යොදවන ලද අතර, ගිනිදැල් පාලනය යටතට ගැනීමට කටයුතු කරන ලදී. گودام ගබඩාවට හෝ එහි අන්තර්ගතයන්ට සිදු වූ හානියේ ප්රමාණය පිළිබඳව මෙම අවස්ථාව වන විට පැහැදිලි නැත.
ගින්නට හේතුව තවමත් නිශ්චිත නැත
ගින්නට හේතුව තහවුරු කිරීම සඳහා දැනට පරීක්ෂණ පවත්වාගෙන යන බව පොලිසිය තහවුරු කළේය. මෙතෙක් නිල පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දී නොමැති අතර, විමර්ශනය ඉදිරියට යාමත් සමඟ බලධාරීන් වැඩිදුර සොයාගැනීම් ප්රකාශයට පත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම සිද්ධිය, රට තුළ ඇඟළුම් නිෂ්පාදන අංශයේ සේවා ස්ථාන ආරක්ෂාව පිළිබඳ පවතින උත්සුකතා, විශේෂයෙන් කම්හල් පහසුකම්වල ගිනි සූදානම සහ හදිසි ප්රතිචාර පිළිවෙත් සම්බන්ධයෙන් යළිත් ඉස්මතු කරයි.