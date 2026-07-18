Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියාව නව අපයෝජන විරෝධී විධිවිධාන හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ බදු ගිවිසුම ශක්තිමත් කරයි

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියාව නව අපයෝජන විරෝධී විධිවිධාන හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ බදු ගිවිසුම ශක්තිමත් කරයි

ද්විපාර්ශ්වික බදු ගිවිසුමට විශාල යාවත්කාලීනයක්

බදු ගෙවන්නන් අනවශ්‍ය බදු වාසි ලබා ගැනීම සඳහා පමණක් ගිවිසුම් සූරාකෑම වැළැක්වීමට නිර්මාණය කරන ලද ප්‍රධාන අපයෝජන විරෝධී යාන්ත්‍රණයක් වන මූලික අරමුණු පරීක්ෂණය හඳුන්වාදීම මගින් ශ්‍රී ලංකාව සමඟ වර්තමානයේ පවත්නා ද්විත්ව බදු මඟහරවා ගැනීමේ ගිවිසුම තර කිරීමට ඉන්දියාව පියවර ගෙන ඇත.

නව රීතියේ අර්ථය

PPT ලෙස සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වනු ලබන මූලික අරමුණු පරීක්ෂණය, ගනුදෙනුවක් හෝ විධිවිධානයක් සිදු කිරීමේ ප්‍රධාන හේතුවක් ලෙස ගිවිසුම් වාසි ලබා ගැනීම පෙනෙන අවස්ථාවල, එම වාසි ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට බදු අධිකාරීන්ට ඉඩ සලසයි. වෙනත් වචනවලින් කිවහොත්, ගිවිසුමේ වාසි ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් ව්‍යුහගත කරන ලද ගනුදෙනු, සැබෑ වාණිජ හේතූන් මත නොව, අදාළ බදු සහන ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිය.

මෙම සංශෝධනය, බහුජාතික ආයතන භාවිත කරන ආක්‍රමණශීලී බදු සැලසුම් උපාය මාර්ග තුරන් කිරීමට අරමුණු කරගත් ආර්ථික සහයෝගීතාව හා සංවර්ධනය සඳහා වන සංවිධානයේ පදනම් ඛාදනය හා ලාභ මාරු කිරීමේ රාමුව යටතේ ප්‍රවර්ධනය කරන ලද නවීන ජාත්‍යන්තර බදු ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව ඉන්දියා-ශ්‍රී ලංකා බදු ගිවිසුම නවීකරණය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම

මෑතකාලීන ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු තම රාජ්‍ය මූල්‍ය රාමු ශක්තිමත් කිරීමට සහ ආයෝජක විශ්වාසය යළි ගොඩනගා ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, මෙම යාවත්කාලීනය බදු පාලනයේ ජාත්‍යන්තර හොඳම පිළිවෙත් කෙරෙහි කැපවීමක් ලෙස සංඥා කරයි. ශ්‍රී ලංකාව හෝ ඉන්දියාව හරහා ගිවිසුම් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමේ අරමුණින් පමණක් ව්‍යාපාර හෝ ආයෝජකයින් සිය ධනය ගලා යෑමට ඉඩ දී තිබූ ලූප්හෝල් මෙම සංශෝධනය හරහා වසා දැමෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම වෙනස ද්විරාජ්‍ය ගනුදෙනු සඳහා අතිරේක පරීක්ෂාවක් හඳුන්වා දිය හැකි නමුත්, අවසානයේ දී එය දෙරට තුළ ක්‍රියාත්මක වන නීත්‍යානුකූල ආයෝජකයින් සඳහා වඩාත් විනිවිදභාවයෙන් හා සාධාරණ පරිසරයක් නිර්මාණය කරන බව බදු විශේෂඥයෝ පෙන්වා දෙති.

පුළුල් කලාපීය සන්දර්භය

ජාත්‍යන්තරව වැඩිවන බදු විනිවිදභාවය කෙරෙහි ඇති ගෝලීය නැඹුරුව පිළිබිඹු කරමින්, ඉන්දියාව විවිධ රටවල් සමඟ ඇති ද්විත්ව බදු මඟහරවා ගැනීමේ ගිවිසුම් ජාලය ක්‍රමානුකූලව යාවත්කාලීන කරමින් අපයෝජන විරෝධී විධිවිධාන ඇතුළත් කර ගෙන ඇත. ශ්‍රී ලංකාව, ඉන්දියාව සමඟ ඇති ගිවිසුම්වල දැන් එවැනි ආරක්ෂණ ඇතුළත් කර ඇති රටවල වර්ධනමාන ලැයිස්තුවට එක් වෙයි.

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර වෙළඳ හා ආයෝජන කටයුතුවල නිරත ව්‍යාපාරිකයන් සහ ආයෝජකයින්, අදාළ ඕනෑම බදු වාසියකට දිගින් දිගටම සුදුසුකම් ලැබීම සහතික කර ගැනීම සඳහා යාවත්කාලීන ගිවිසුම් විධිවිධාන අනුව ස්වකීය පවත්නා විධිවිධාන සමාලෝචනය කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වොෂිංටනය සහ කොළඹ ගැඹුරු ආර්ථික හා නාවික සහයෝගිතාවයක් සොයයි Sinhala

වොෂිංටනය සහ කොළඹ ගැඹුරු ආර්ථික හා නාවික සහයෝගිතාවයක් සොයයි

ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා වර්ධනය වන උපායමාර්ගික උනන්දුවක් පෙන්නුම් කරයි එක්සත් ජනපදය සහ ශ්‍රී ලංකාව — වෙළඳාම සහ සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව යන ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර දෙකෙහි —…

18 Jul 2026 Discuss
අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව ලබන සතියේ විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ගොනු කිරීමට විපක්ෂය සූදානම් Sinhala

අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව ලබන සතියේ විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ගොනු කිරීමට විපක්ෂය සූදානම්

අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාමාර්ගයක් ශ්‍රී ලංකාවේ විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තුවට අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව…

18 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා T20 ක්‍රිකට් ෆ්‍රැන්චයිස් සමාගමක සහ-හිමිකරු මැච් ෆික්සිං චෝදනා මත බන්ධනාගාර ගතවීමට Sinhala

ශ්‍රී ලංකා T20 ක්‍රිකට් ෆ්‍රැන්චයිස් සමාගමක සහ-හිමිකරු මැච් ෆික්සිං චෝදනා මත බන්ධනාගාර ගතවීමට

ක්‍රිකට් දූෂණ නඩුව නාටකීය වර්ධනයක් ශ්‍රී ලංකා T20 ක්‍රිකට් ෆ්‍රැන්චයිස් සමාගමක සහ-හිමිකරුවෙකු, මැච් ෆික්සිං සම්බන්ධ බරපතල චෝදනා මත රිමාන්ඩ් භාරයේ තැබීමට නියමිත…

18 Jul 2026 Discuss