ඉන්දියාව නව අපයෝජන විරෝධී විධිවිධාන හරහා ශ්රී ලංකාව සමඟ බදු ගිවිසුම ශක්තිමත් කරයි
ද්විපාර්ශ්වික බදු ගිවිසුමට විශාල යාවත්කාලීනයක්
බදු ගෙවන්නන් අනවශ්ය බදු වාසි ලබා ගැනීම සඳහා පමණක් ගිවිසුම් සූරාකෑම වැළැක්වීමට නිර්මාණය කරන ලද ප්රධාන අපයෝජන විරෝධී යාන්ත්රණයක් වන මූලික අරමුණු පරීක්ෂණය හඳුන්වාදීම මගින් ශ්රී ලංකාව සමඟ වර්තමානයේ පවත්නා ද්විත්ව බදු මඟහරවා ගැනීමේ ගිවිසුම තර කිරීමට ඉන්දියාව පියවර ගෙන ඇත.
නව රීතියේ අර්ථය
PPT ලෙස සාමාන්යයෙන් හඳුන්වනු ලබන මූලික අරමුණු පරීක්ෂණය, ගනුදෙනුවක් හෝ විධිවිධානයක් සිදු කිරීමේ ප්රධාන හේතුවක් ලෙස ගිවිසුම් වාසි ලබා ගැනීම පෙනෙන අවස්ථාවල, එම වාසි ප්රතික්ෂේප කිරීමට බදු අධිකාරීන්ට ඉඩ සලසයි. වෙනත් වචනවලින් කිවහොත්, ගිවිසුමේ වාසි ලබා ගැනීම සඳහා ප්රධාන වශයෙන් ව්යුහගත කරන ලද ගනුදෙනු, සැබෑ වාණිජ හේතූන් මත නොව, අදාළ බදු සහන ප්රතික්ෂේප කළ හැකිය.
මෙම සංශෝධනය, බහුජාතික ආයතන භාවිත කරන ආක්රමණශීලී බදු සැලසුම් උපාය මාර්ග තුරන් කිරීමට අරමුණු කරගත් ආර්ථික සහයෝගීතාව හා සංවර්ධනය සඳහා වන සංවිධානයේ පදනම් ඛාදනය හා ලාභ මාරු කිරීමේ රාමුව යටතේ ප්රවර්ධනය කරන ලද නවීන ජාත්යන්තර බදු ප්රමිතීන්ට අනුකූලව ඉන්දියා-ශ්රී ලංකා බදු ගිවිසුම නවීකරණය කරයි.
ශ්රී ලංකාවට ඇති වැදගත්කම
මෑතකාලීන ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු තම රාජ්ය මූල්ය රාමු ශක්තිමත් කිරීමට සහ ආයෝජක විශ්වාසය යළි ගොඩනගා ගැනීමට කටයුතු කරමින් සිටින ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, මෙම යාවත්කාලීනය බදු පාලනයේ ජාත්යන්තර හොඳම පිළිවෙත් කෙරෙහි කැපවීමක් ලෙස සංඥා කරයි. ශ්රී ලංකාව හෝ ඉන්දියාව හරහා ගිවිසුම් ප්රයෝජනයට ගැනීමේ අරමුණින් පමණක් ව්යාපාර හෝ ආයෝජකයින් සිය ධනය ගලා යෑමට ඉඩ දී තිබූ ලූප්හෝල් මෙම සංශෝධනය හරහා වසා දැමෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම වෙනස ද්විරාජ්ය ගනුදෙනු සඳහා අතිරේක පරීක්ෂාවක් හඳුන්වා දිය හැකි නමුත්, අවසානයේ දී එය දෙරට තුළ ක්රියාත්මක වන නීත්යානුකූල ආයෝජකයින් සඳහා වඩාත් විනිවිදභාවයෙන් හා සාධාරණ පරිසරයක් නිර්මාණය කරන බව බදු විශේෂඥයෝ පෙන්වා දෙති.
පුළුල් කලාපීය සන්දර්භය
ජාත්යන්තරව වැඩිවන බදු විනිවිදභාවය කෙරෙහි ඇති ගෝලීය නැඹුරුව පිළිබිඹු කරමින්, ඉන්දියාව විවිධ රටවල් සමඟ ඇති ද්විත්ව බදු මඟහරවා ගැනීමේ ගිවිසුම් ජාලය ක්රමානුකූලව යාවත්කාලීන කරමින් අපයෝජන විරෝධී විධිවිධාන ඇතුළත් කර ගෙන ඇත. ශ්රී ලංකාව, ඉන්දියාව සමඟ ඇති ගිවිසුම්වල දැන් එවැනි ආරක්ෂණ ඇතුළත් කර ඇති රටවල වර්ධනමාන ලැයිස්තුවට එක් වෙයි.
ඉන්දියාව සහ ශ්රී ලංකාව අතර වෙළඳ හා ආයෝජන කටයුතුවල නිරත ව්යාපාරිකයන් සහ ආයෝජකයින්, අදාළ ඕනෑම බදු වාසියකට දිගින් දිගටම සුදුසුකම් ලැබීම සහතික කර ගැනීම සඳහා යාවත්කාලීන ගිවිසුම් විධිවිධාන අනුව ස්වකීය පවත්නා විධිවිධාන සමාලෝචනය කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.