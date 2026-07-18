Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව ලබන සතියේ විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ගොනු කිරීමට විපක්ෂය සූදානම්

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව ලබන සතියේ විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ගොනු කිරීමට විපක්ෂය සූදානම්

අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාමාර්ගයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තුවට අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් වන අතර, මෙය වත්මන් පාර්ලිමේන්තු සමයේ වඩාත් අවධානයෙන් නරඹනු ලබන දේශපාලන සිදුවීමක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

විපක්ෂය සහ බලයේ සිටින රජය අතර ගැඹුරු වී ඇති බිඳීම මෙම ක්‍රියාමාර්ගයෙන් ද පැහැදිලි වන අතර, අධිකරණ ක්ෂේත්‍රය තුළ ප්‍රධාන කාරණා හසුරුවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට විරෝධය දක්වමින් විවේචකයින් ඒ සඳහා ඉලක්ක කර ඇත.

රජයට ඇති අභියෝගය

යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම රජයේ පාර්ලිමේන්තු බහුතරය සඳහා කඩඉමක් ලෙස ක්‍රියා කරනු ඇති අතර, මන්ත්‍රී මණ්ඩලය තුළ එය පරාජය කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් සහයෝගයක් ඒකරාශි කර ගැනීම රජයට අත්‍යවශ්‍ය වනු ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන සන්දර්භය තුළ විශ්වාසභංග යෝජනා අසාමාන්‍ය නොවුණද, ඒවා තනි අමාත්‍යවරුන් බලයෙන් පහ කිරීමට කලාතුරකින් සාර්ථක වේ. කෙසේ වෙතත්, රජයට එරෙහිව ජනතා අසතුටුදායකතාවය ප්‍රසිද්ධියේ ඉස්මතු කිරීමට සහ පාලකයන් කෙරෙහි පීඩනය යෙදීමට ඒවා ප්‍රබල දේශපාලන මෙවලමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

මෙම නිවේදනය දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් සහ මහජනයා අතර දැනටමත් සැලකිය යුතු විවාදයකට තුඩු දී ඇති අතර, දෙපාර්ශ්වය ම ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණය කරන ආකාරය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට බොහෝ දෙනෙකු සූදානම් ව සිටිති.

ඉදිරියේ සිදු වන්නේ කුමක්ද?

නිල වශයෙන් ඉදිරිපත් කළ පසු, යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදය සඳහා කාලසටහන්ගත කෙරෙනු ඇති අතර, විපක්ෂ සහ රජය යන දෙපාර්ශ්වයේ මන්ත්‍රීවරුන්ටම ඔවුන්ගේ අදාළ තර්ක ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත. ප්‍රතිඵලය බොහෝ දුරට රඳා පවතිනු ඇත්තේ රජය සමඟ සම්බන්ධ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ පක්ෂ භක්තිය සහ ක්‍රියාවලිය තුළ හරස් ඡන්ද ලැබෙනු ඇත්ද යන්න මතය.

දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරන්නේ, එවැනි යෝජනා බොහෝ විට ද්විත්ව අරමුණක් ඉටු කරන බවය — අමාත්‍යවරුන් වගකීමට ලක් කරන අතරම, පුළුල් දේශපාලන තරඟ ඉදිරිපිට ජනමතය බලමුළු ගන්වාලීමය.

යෝජනාවේ දක්වා ඇති නිශ්චිත චෝදනා සහ ඉදිරිපත් කිරීමේ නිශ්චිත දිනය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල විපක්ෂ නායකයින් විසින් තහවුරු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වොෂිංටනය සහ කොළඹ ගැඹුරු ආර්ථික හා නාවික සහයෝගිතාවයක් සොයයි Sinhala

වොෂිංටනය සහ කොළඹ ගැඹුරු ආර්ථික හා නාවික සහයෝගිතාවයක් සොයයි

ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා වර්ධනය වන උපායමාර්ගික උනන්දුවක් පෙන්නුම් කරයි එක්සත් ජනපදය සහ ශ්‍රී ලංකාව — වෙළඳාම සහ සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව යන ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර දෙකෙහි —…

18 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා T20 ක්‍රිකට් ෆ්‍රැන්චයිස් සමාගමක සහ-හිමිකරු මැච් ෆික්සිං චෝදනා මත බන්ධනාගාර ගතවීමට Sinhala

ශ්‍රී ලංකා T20 ක්‍රිකට් ෆ්‍රැන්චයිස් සමාගමක සහ-හිමිකරු මැච් ෆික්සිං චෝදනා මත බන්ධනාගාර ගතවීමට

ක්‍රිකට් දූෂණ නඩුව නාටකීය වර්ධනයක් ශ්‍රී ලංකා T20 ක්‍රිකට් ෆ්‍රැන්චයිස් සමාගමක සහ-හිමිකරුවෙකු, මැච් ෆික්සිං සම්බන්ධ බරපතල චෝදනා මත රිමාන්ඩ් භාරයේ තැබීමට නියමිත…

18 Jul 2026 Discuss
මාර්ග අනතුරකින් පසු වීඩියෝ සාක්ෂි මකා දමා ජනමාධ්‍යවේදියාට තර්ජනය කළ බවට ශ්‍රී ලංකා යේ සේනාවට චෝදනා Sinhala

මාර්ග අනතුරකින් පසු වීඩියෝ සාක්ෂි මකා දමා ජනමාධ්‍යවේදියාට තර්ජනය කළ බවට ශ්‍රී ලංකා යේ සේනාවට චෝදනා

ජනමාධ්‍යවේදියෙකු සම්බන්ධ මාර්ග අනතුරකින් පසු සිදු වූ සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා යේ සේනාවට ගරුතර චෝදනාවක් එල්ල වී ඇති අතර, හමුදා සොල්දාදුවන් සිදුවීමේ…

18 Jul 2026 Discuss