අධිකරණ අමාත්යවරයාට එරෙහිව ලබන සතියේ විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ගොනු කිරීමට විපක්ෂය සූදානම්
අධිකරණ අමාත්යවරයාට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තු ක්රියාමාර්ගයක්
ශ්රී ලංකාවේ විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තුවට අධිකරණ අමාත්යවරයාට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් වන අතර, මෙය වත්මන් පාර්ලිමේන්තු සමයේ වඩාත් අවධානයෙන් නරඹනු ලබන දේශපාලන සිදුවීමක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
විපක්ෂය සහ බලයේ සිටින රජය අතර ගැඹුරු වී ඇති බිඳීම මෙම ක්රියාමාර්ගයෙන් ද පැහැදිලි වන අතර, අධිකරණ ක්ෂේත්රය තුළ ප්රධාන කාරණා හසුරුවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අධිකරණ අමාත්යවරයාට විරෝධය දක්වමින් විවේචකයින් ඒ සඳහා ඉලක්ක කර ඇත.
රජයට ඇති අභියෝගය
යෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම රජයේ පාර්ලිමේන්තු බහුතරය සඳහා කඩඉමක් ලෙස ක්රියා කරනු ඇති අතර, මන්ත්රී මණ්ඩලය තුළ එය පරාජය කිරීම සඳහා ප්රමාණවත් සහයෝගයක් ඒකරාශි කර ගැනීම රජයට අත්යවශ්ය වනු ඇත. ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන සන්දර්භය තුළ විශ්වාසභංග යෝජනා අසාමාන්ය නොවුණද, ඒවා තනි අමාත්යවරුන් බලයෙන් පහ කිරීමට කලාතුරකින් සාර්ථක වේ. කෙසේ වෙතත්, රජයට එරෙහිව ජනතා අසතුටුදායකතාවය ප්රසිද්ධියේ ඉස්මතු කිරීමට සහ පාලකයන් කෙරෙහි පීඩනය යෙදීමට ඒවා ප්රබල දේශපාලන මෙවලමක් ලෙස ක්රියා කරයි.
මෙම නිවේදනය දේශපාලන නිරීක්ෂකයන් සහ මහජනයා අතර දැනටමත් සැලකිය යුතු විවාදයකට තුඩු දී ඇති අතර, දෙපාර්ශ්වය ම ක්රියාවලිය කළමනාකරණය කරන ආකාරය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීමට බොහෝ දෙනෙකු සූදානම් ව සිටිති.
ඉදිරියේ සිදු වන්නේ කුමක්ද?
නිල වශයෙන් ඉදිරිපත් කළ පසු, යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදය සඳහා කාලසටහන්ගත කෙරෙනු ඇති අතර, විපක්ෂ සහ රජය යන දෙපාර්ශ්වයේ මන්ත්රීවරුන්ටම ඔවුන්ගේ අදාළ තර්ක ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත. ප්රතිඵලය බොහෝ දුරට රඳා පවතිනු ඇත්තේ රජය සමඟ සම්බන්ධ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන්ගේ පක්ෂ භක්තිය සහ ක්රියාවලිය තුළ හරස් ඡන්ද ලැබෙනු ඇත්ද යන්න මතය.
දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් සඳහන් කරන්නේ, එවැනි යෝජනා බොහෝ විට ද්විත්ව අරමුණක් ඉටු කරන බවය — අමාත්යවරුන් වගකීමට ලක් කරන අතරම, පුළුල් දේශපාලන තරඟ ඉදිරිපිට ජනමතය බලමුළු ගන්වාලීමය.
යෝජනාවේ දක්වා ඇති නිශ්චිත චෝදනා සහ ඉදිරිපත් කිරීමේ නිශ්චිත දිනය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල විපක්ෂ නායකයින් විසින් තහවුරු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.