ශ්රී ලංකා T20 ක්රිකට් ෆ්රැන්චයිස් සමාගමක සහ-හිමිකරු මැච් ෆික්සිං චෝදනා මත බන්ධනාගාර ගතවීමට
ක්රිකට් දූෂණ නඩුව නාටකීය වර්ධනයක්
ශ්රී ලංකා T20 ක්රිකට් ෆ්රැන්චයිස් සමාගමක සහ-හිමිකරුවෙකු, මැච් ෆික්සිං සම්බන්ධ බරපතල චෝදනා මත රිමාන්ඩ් භාරයේ තැබීමට නියමිත අතර, මෙය මෑත කාලයේ ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ක්ෂේත්රය කම්පනයට පත් කළ වඩාත් සැලකිය යුතු ක්රීඩාංගණයෙන් පිටත සිදු වූ ආන්දෝලනාත්මක සිදුවීම් අතරින් එකක් ලෙස සැලකේ.
නඩුවේ තොරතුරු
මැච් ෆික්සිං සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශන දිගින් දිගටම ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර, අදාළ පුද්ගලයා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරන ලෙස බලධාරීන් නියෝග කර ඇත. මෙම නඩුව දේශීය ක්රිකට් ප්රජාව කම්පනයට පත් කරවමින්, ශ්රී ලංකාවේ ෆ්රැන්චයිස් ක්රිකට් තරඟාවලිවල අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ අනිවාර්ය ප්රශ්න මතු කර ඇත.
මැච් ෆික්සිං ක්රීඩාවේ අතිශය බරපතල වරදක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, එය දැඩි නෛතික හා නියාමන ප්රතිවිපාකවලට තුඩු දෙයි. ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ඉතිහාසයේ මෙම මට්ටමේ කණ්ඩායමක සහ-හිමිකරුවෙකු සම්බන්ධ වීම, ක්රිකට් පරිපාලකයන්ට මෙන්ම රසිකයන්ට ද ඉතාමත් කනස්සල්ලට පත්විය යුතු සංවර්ධනයකි.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට්ට ඇති බලපෑම්
ක්රිකට් පාලක මණ්ඩල නෛතික කටයුතු දිගහැරෙන ආකාරය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම වංචා කෙලෙසීම, මෑත වසරවලදී සැලකිය යුතු ආයෝජන හා මහජන ප්රීතියක් ආකර්ෂණය කර ගත් රටේ T20 ෆ්රැන්චයිස් ක්රිකට්හි ජනප්රියත්වය කෙරෙහි සෙවනැල්ලක් දැමීමට තර්ජනය කරයි.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ආයතනය ඊට පෙරද දූෂණ සම්බන්ධ කාරණා මත විවේචනයට ලක් වී ඇති අතර, මෙම නවතම නඩුව දේශීය ක්රිකට් ව්යුහය තුළ දැඩි දූෂණ විරෝධී ක්රියාමාර්ග ඉල්ලා සිටීම් තීව්ර කරනු ඇතැයි සිතිය හැකිය.
විමර්ශනය අඛණ්ඩව ක්රියාත්මකයි
නඩුව අධිකරණ ක්රියාවලිය හරහා ඉදිරියට ගමන් කරන විට, නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන සිය විමර්ශනය දිගටම පවත්වාගෙන යන අතර, තවත් විස්තර ඉදිරියේදී ප්රසිද්ධ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම අදියරේදී චෝදනා සම්බන්ධයෙන් වෙනත් කිසිවෙකුගේ නම් ප්රසිද්ධියේ හෙළිදරව් කර නොමැත.
ශ්රී ලංකාවේ ක්රිකට් රසිකයන් හා සියලු පාර්ශ්වකරුවන්, ශ්රී ලංකා ක්රිකට් බලධාරීන් ක්රීඩාවේ විශ්වාසනීයත්වය ආරක්ෂා කිරීමට හා සෑම මට්ටමකදීම ධාර්මික ක්රීඩාව තහවුරු කිරීමට ගන්නා ක්රියාමාර්ග සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.