මාර්ග අනතුරකින් පසු වීඩියෝ සාක්ෂි මකා දමා ජනමාධ්යවේදියාට තර්ජනය කළ බවට ශ්රී ලංකා යේ සේනාවට චෝදනා
ජනමාධ්යවේදියෙකු සම්බන්ධ මාර්ග අනතුරකින් පසු සිදු වූ සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා යේ සේනාවට ගරුතර චෝදනාවක් එල්ල වී ඇති අතර, හමුදා සොල්දාදුවන් සිදුවීමේ වීඩියෝ දර්ශන මකා දමා පසුව එම ජනමාධ්යවේදියාට තර්ජනය කළ බවට හිමිකම් කියනු ලැබේ.
සිදුවීම මාධ්ය නිදහස පිළිබඳ කනස්සල්ල ඇවිලවයි
මෙම සිදුවීම, මාධ්ය නිදහස පෙරට දමා කටයුතු කරන සංවිධාන සහ දිවයින පුරා පැතිරුණු ජනමාධ්ය ප්රජාවේ පුළුල් කනස්සල්ලට ලක් වී ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ කටයුතු කරන ජනමාධ්යවේදීන්ගේ ආරක්ෂාව සහ සාමරිකයන්ගේ සිවිල් තත්ත්වයන් හමුවේ හැසිරීම පිළිබඳ නව ප්රශ්න මතු කරමින් සිටී.
වාර්තාවලට අනුව, සිදුවීමට හමුදාව සම්බන්ධ වාහනයක් සම්බන්ධ වූ අතර, සිදුවීම් ස්ථානයේ සිටි ජනමාධ්යවේදියා අනතුරේ දර්ශන සිය උපාංගයෙන් වාර්තා කර ගෙන තිබිණ. කෙසේ වෙතත්, හමුදා නිලධාරීන් මැදිහත් වී, වාර්තා කළ වීඩියෝ සාක්ෂි සුරකිනු ලැබීමට හෝ ප්රකාශයට පත් කිරීමට පෙර ජනමාධ්යවේදියාගේ උපාංගයෙන් බලහත්කාරයෙන් මකා දැමූ බවට චෝදනා එල්ල වී ඇත.
අනතුරෙන් පසු තර්ජන එල්ල කළ බවට චෝදනා
සිදුවීමෙන් පසු ජනමාධ්යවේදියාට තර්ජන ලැබීමත් සමඟ තත්ත්වය තවදුරටත් උත්සන්න වූ බව කියැවෙන අතර, එය අනතුර ලේඛනගත කර වාර්තා කිරීමට ගත් උත්සාහය සමඟ සම්බන්ධ බවට සැකයක් ඇත. එම තර්ජනවල ස්වරූපය සහ නිශ්චිත විස්තර මෙතෙක් ප්රසිද්ධියේ සම්පූර්ණයෙන් හෙළිදරව් කර නොමැත.
වගවීම ඉල්ලා හඬ නගයි
මාධ්ය අයිතිවාසිකම් සංවිධාන, සම්බන්ධ හමුදා නිලධාරීන්ගේ කියන ලද හැසිරීම පිළිබඳ විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති. ප්රසිද්ධ සිදුවීමක ජනමාධ්ය ලේඛනගත කිරීම මර්දනය කිරීමට ආරක්ෂක හමුදා ගන්නා ඕනෑම උත්සාහයක් මාධ්ය නිදහස සහ ප්රජාතන්ත්රවාදී මූලධර්මවල සෘජු උල්ලංඝනයක් බව ඔවුහු තර්ක කරති.
- ජනමාධ්යවේදියා හමුදා වාහනයක් සම්බන්ධ මාර්ග අනතුරක දර්ශන වාර්තා කරගත් බව වාර්තා වේ
- හමුදා නිලධාරීන් ජනමාධ්යවේදියාගේ උපාංගයෙන් වාර්තා කළ දර්ශන මකා දැමූ බවට චෝදනා එල්ල වේ
- සිදුවීමෙන් පසු ජනමාධ්යවේදියාට තර්ජන එල්ල කළ බවට චෝදනා ඇත
- මාධ්ය නිදහස් සංවිධාන සම්පූර්ණ හා අපක්ෂපාත විමර්ශනයක් ඉල්ලා සිටී
ශ්රී ලංකාව, විශේෂයෙන් රාජ්ය ආයතන ආශ්රිත සිදුවීම් වාර්තා කරන ජනමාධ්යවේදීන්ට කරන සැලකිළිය සම්බන්ධයෙන් ජාත්යන්තර මාධ්ය නිදහස් සංවිධානවල අඛණ්ඩ සමීක්ෂණයට ලක්ව ඇත. මෙම නවතම චෝදනාව එම සමීක්ෂණය තවදුරටත් තීව්ර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සාක්ෂි මර්දනය කිරීම සහ ජනමාධ්යවේදීන් බිය ගැන්වීම මාධ්ය නිදහස් අඩපණ කිරීමට පමණක් නොව, පුරවැසියන් ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම පැවරී ඇති ආයතන කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය ද ඛාදනය කරයි.
ආරක්ෂක අමාත්යාංශය හෝ ශ්රී ලංකා යේ සේනාව මෙම චෝදනාවලට ප්රතිචාර දක්වමින් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කරනු ඇත්දැයි තවම නිශ්චිත නොවේ. ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම කතාව දිග හැරෙත්ම සිදුවීම් අඛණ්ඩව හොරා කිරීමට ඉදිරිපත් වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.