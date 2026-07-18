Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වොෂිංටනය සහ කොළඹ ගැඹුරු ආර්ථික හා නාවික සහයෝගිතාවයක් සොයයි

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වොෂිංටනය සහ කොළඹ ගැඹුරු ආර්ථික හා නාවික සහයෝගිතාවයක් සොයයි

ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා වර්ධනය වන උපායමාර්ගික උනන්දුවක් පෙන්නුම් කරයි

එක්සත් ජනපදය සහ ශ්‍රී ලංකාව — වෙළඳාම සහ සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව යන ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර දෙකෙහි — ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කරගත් නව රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සාකච්ඡාවලට එළඹ ඇති අතර, එය ඉන්දීය සාගර දූපත් රාජ්‍යය කෙරෙහි වොෂිංටනයේ වර්ධනය වන උපායමාර්ගික අවධානය පිළිබිඹු කරයි.

වෙළඳ හවුල්කාරිත්වය අවධානයට

දෙරට නිලධාරීන් වාණිජ සබඳතා පුළුල් කිරීමේ මාර්ග ගවේෂණය කරමින් සිටින අතර, ආයෝජන ප්‍රවාහ ඉහළ නංවා වෙළඳ සබඳතා පුළුල් කිරීම ඊට ඇතුළත් ය. ඉන්දු-පැසිෆික් උපායමාර්ගයේ කොටසක් ලෙස දකුණු ආසියානු රාජ්‍යයන් සමඟ ආර්ථික සහයෝගිතාව ගැඹුරු කිරීමේ පුළුල් ඇමෙරිකානු ප්‍රයත්නයක කොටසක් ලෙස මෙම සාකච්ඡා සලකනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාව, ඓතිහාසික මූල්‍ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව ආර්ථික ය立直 ගමනේ තවමත් යෙදී සිටින අතර, ලොව විශාලතම ආර්ථිකයන්ගෙන් එකක් සමඟ ශක්තිමත් වෙළඳ සබඳතාවලින් සැලකිය යුතු ප්‍රතිලාභ ලබා ගත හැකිය. වැඩිදියුණු වූ වෙළඳපල ප්‍රවේශය සහ විභව ආයෝජන හවුල්කාරිත්ව ඇතිකරගැනීම, දෙපාර්ශ්වයම සාක්ෂාත් කරගැනීමට උනන්දු බව කියැවෙන ප්‍රතිඵල අතර වේ.

සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව න්‍යාය පත්‍රයේ

ආර්ථිකය ඉක්මවා, ඉන්දීය සාගරයේ ලොව කාර්යබහුලම නැව් මාර්ග කිහිපයක් දිගේ ශ්‍රී ලංකාවේ උපායමාර්ගික පිහිටීම සැලකිල්ලට ගත් කල, සැලකිය යුතු වැදගත්කමකින් යුත් සමුද්‍රීය ආරක්ෂා සහයෝගිතාව පිළිබඳව ද රටවල් දෙක සාකච්ඡා කළේ ය.

නාවික නිදහස් ගමනාගමනය තහවුරු කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකාවට හා එක්සත් ජනපදයට පමණක් නොව ගෝලීය වෙළඳාමට ද ඉතා වැදගත් වන කලාපීය මුහුදු මාර්ගවල ස්ථාවරත්වය සහතික කිරීම කෙරෙහි පොදු උනන්දුවක් ඇති බව මෙම සාකච්ඡාවලින් අවධාරණය විය.

පුළුල් කලාපීය වැදගත්කම

ප්‍රධාන බලවතුන් ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි ඉන්දු-පැසිෆික් කලාපයේ උපායමාර්ගිකව වැදගත් හවුල්කරුවෙකු ලෙස වැඩි අවධානයක් යොමු කරන මෙම අවස්ථාවේ දී මෙම සංවාදය සිදු වේ. කොළඹ, ඓතිහාසිකව එක්සත් ජනපදය, චීනය සහ ඉන්දියාව ඇතුළු ගෝලීය බලවතුන් සමඟ සබඳතා සමතුලිත කිරීමේ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කර ඇත.

වොෂිංටනය සමඟ ගැඹුරු සහයෝගිතාවය ශ්‍රී ලංකාවට තම භූගෝලීය පිහිටීම උත්තෝලනය කරගැනීමටත්, ආරක්ෂක ක්ෂේත්‍රයේ ඉතා අවශ්‍ය විදේශ ආයෝජන හා තාක්ෂණික සහයෝගිතාව誘致 කර ගැනීමටත් ඉවහල් විය හැකි බව විශ්ලේෂකයෝ නිරීක්ෂණය කරති.

ඉදිරි මාසවල දී පොදු සහයෝගිතාවේ ක්ෂේත්‍ර විධිමත් කිරීම සඳහා කටයුතු කරන රජයන් දෙකම රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මට්ටම්වල සංවාදය අඛණ්ඩව ගෙන යාමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දියාව නව අපයෝජන විරෝධී විධිවිධාන හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ බදු ගිවිසුම ශක්තිමත් කරයි Sinhala

ඉන්දියාව නව අපයෝජන විරෝධී විධිවිධාන හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ බදු ගිවිසුම ශක්තිමත් කරයි

ද්විපාර්ශ්වික බදු ගිවිසුමට විශාල යාවත්කාලීනයක් බදු ගෙවන්නන් අනවශ්‍ය බදු වාසි ලබා ගැනීම සඳහා පමණක් ගිවිසුම් සූරාකෑම වැළැක්වීමට නිර්මාණය කරන ලද ප්‍රධාන අපයෝජන…

18 Jul 2026 Discuss
අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව ලබන සතියේ විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ගොනු කිරීමට විපක්ෂය සූදානම් Sinhala

අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව ලබන සතියේ විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ගොනු කිරීමට විපක්ෂය සූදානම්

අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තු ක්‍රියාමාර්ගයක් ශ්‍රී ලංකාවේ විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තුවට අධිකරණ අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව…

18 Jul 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා T20 ක්‍රිකට් ෆ්‍රැන්චයිස් සමාගමක සහ-හිමිකරු මැච් ෆික්සිං චෝදනා මත බන්ධනාගාර ගතවීමට Sinhala

ශ්‍රී ලංකා T20 ක්‍රිකට් ෆ්‍රැන්චයිස් සමාගමක සහ-හිමිකරු මැච් ෆික්සිං චෝදනා මත බන්ධනාගාර ගතවීමට

ක්‍රිකට් දූෂණ නඩුව නාටකීය වර්ධනයක් ශ්‍රී ලංකා T20 ක්‍රිකට් ෆ්‍රැන්චයිස් සමාගමක සහ-හිමිකරුවෙකු, මැච් ෆික්සිං සම්බන්ධ බරපතල චෝදනා මත රිමාන්ඩ් භාරයේ තැබීමට නියමිත…

18 Jul 2026 Discuss