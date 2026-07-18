ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය නව හංගමකට: ගල්ෆ් ගුවන් සම්බන්ධතා අර්බුදය යුරෝපීය සංචාරකයන්ට තර්ජනයක් වන අතර IndiGo සමාගමේ කොළඹ ව්යාප්තිය වෙළෙඳපොළ නැවත හැඩගස්වයි
ගල්ෆ් කේන්ද්රීය ගුවන් තොටුපළවල් හරහා වර්ධනය වන සම්බන්ධතා අර්බුදය, ඉහළ වියදම් දරන යුරෝපීය සංචාරකයන්ගේ ගලනය අඩාල කළ හැකි බවට ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය දැඩි ගුවන් සේවා අභියෝගයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ඒ සමගම ඉන්දීය අඩු ගාස්තු ගුවන් සේවා සමාගමක් වන IndiGo සමාගමේ නිර්භීත ව්යාප්තිය කොළඹේ ප්රධාන ගුවන් මාර්ගවල මගී ප්රවාහන පරිසරය නැවත හැඩගස්වමින් පවතී. මෙම තත්ත්වය දිවයිනේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමට දුරගාමී ප්රතිවිපාක ගෙන ඒමට ඉඩ ඇත.
ගල්ෆ් සම්බන්ධතා හිඩැස යුරෝපීය සංචාරක පැමිණීම් දුර්වල කරයි
ජර්මනිය, ප්රංශය සහ එක්සත් රාජධානිය වැනි රටවලින් පැමිණෙන සංචාරකයන් සාමාන්යයෙන් අසල්වැසි කලාපවලින් පැමිණෙන සංචාරකයන්ට සාපේක්ෂව සිය ගමන් සඳහා සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි මුදලක් වැය කරන බැවින්, යුරෝපය ශ්රී ලංකාවේ වඩාත්ම වටිනා සංචාරක වෙළෙඳපොළ අතරේ ප්රමුඛ ස්ථානයක් ගනී. එහෙත්, කොළඹ බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන් තොටුපළට ගමන් කරන යුරෝපීය මගීන්ගේ ප්රධාන සංක්රමණ ස්ථාන ලෙස සේවය කරන ඩුබායි, දෝහා සහ අබුඩාබි වැනි නගරවල ගල්ෆ් ගුවන් සේවා රිය-රේඛා හරහා ගුවන් සම්බන්ධතා දිනෙන් දිනෙ පිරිහෙමින් ඇති බව කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ දැඩි සැලකිල්ලෙන් පෙන්වා දෙති.
මෙම ගල්ෆ් ගුවන් මාර්ග දිගේ ඇතිවෙමින් තිබෙන බාධා සහ ධාරිතා ගැටලු, ශ්රී ලංකාව ගමනාන්තයක් ලෙස තෝරා ගැනීම යුරෝපීය සංචාරකයන්ට දිනෙන් දිනෙ අපහසු හා අකර්ෂණීය කටයුත්තක් කරමින් තිබේ; විශේෂයෙන්ම, ගනුදෙනු කරන ගමනාන්ත ලෙස අග්නිදිග ආසියාවේ සහ ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ රටවල් ඊට වඩා සුමට ගමන් මාර්ග ඉදිරිපත් කරන සන්දර්භයක් තුළ ය. කර්මාන්ත හිමිකරුවෝ අනතුරු අඟවන්නේ, ගුවන් සම්බන්ධතා හිඩැස ඉක්මනින් විසඳා නොගතහොත්, ආර්ථික කළඹෙන් වසර ගණනාවකට පසු කර්මාන්තය තවමත් නැවත ගොඩ නැඟෙමින් සිටිද්දී, ඉහළ ආදායමක් ගෙන දෙන සංචාරකයන්ගේ ඉතා ඉහළ-වටිනාකමින් යුත් කොටස රටට නැතිවී යාමේ අවදානමක් ඇති බව ය.
කර්මාන්ත විශ්ලේෂකයෝ අවධාරනය කරන්නේ ගුවන් ප්රවේශය හුදෙක් සැළකිළිමත් විය යුතු සංක්රමණ ගැටලුවක් නොව, එය සංචාරක ආදායම ගොඩ නැඟෙන ප්රධාන පදනම බවත්, ශ්රී ලංකාවට එම පදනම දිගටම හෙළා දකිය නොහැකි බවත් ය.
IndiGo සමාගමේ ව්යාප්තිය වෙළෙඳපොළ නිලය සලිත කරයි
ඒ සමගම, ඉන්දීය ගුවන් සේවා වෙළෙඳපොළ කොළඹේ මගී ප්රවාහන සංඛ්යා වෙත නව ගතිවේගයක් ඇතුළත් කරමින් සිටී. ඉන්දියාවේ ප්රමුඛ අඩු ගාස්තු ගුවන් සේවා සමාගම වන IndiGo, ප්රධාන ඉන්දීය නගරවලින් කොළඹට සම්බන්ධ ගුවන් මාර්ගවල ක්රියාකාරකම් ආක්රමණශීලීව ව්යාප්ත කරමින් ඇති අතර, ශ්රී ලංකා-ඉන්දීය ගුවන් ගමන් කොරිඩෝවේ ප්රධාන වෙළෙඳ නිල සලිත කිරීමක් ලෙස විශේෂඥයෝ මෙය හඳුන්වති.
මෙම ව්යාප්තිය ඉන්දීය සංචාරක පැමිණීම් සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ශ්රී ලංකාවේ ප්රමුඛ ඇරඹුම් වෙළෙඳපොළ අතරේ ද්රවශීලතාවයෙන් ඉදිරිපිළිබඳ ශ්රේෂ්ඨත්වය ඔප්නැංවූ ඉන්දීය කොටස, මෑත වසරවල දී දිනෙන් දිනෙ ශක්තිමත් ප්රභවයක් බවට පත්ව ඇත. IndiGo සමාගමේ අඩු ගාස්තු ආකෘතිය මඟින් ඇති වෙමින් තිබෙන ගාස්තු අඩු කිරීම, ශ්රී ලංකාව ඉන්දියාවේ ශීඝ්රයෙන් වර්ධනය වෙමින් ඇති මධ්යම පන්තියේ සංචාරකයන්ට ළඟා විය හැකි කෙටි-ගමන් ගමනාන්තයක් ලෙස ජනප්රිය කිරීමට හේතු විය හැකිය.
වෙළෙඳපොළ දෙකක කතාව
ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක සැළකුම්කරුවන් සහ ගුවන් සේවා අධිකාරීන් ට මෙම විරෝධා
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.