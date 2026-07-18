Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සර්වකාලීන සර්වශ්‍රේෂ්ඨ සර්වාංගීණ ක්‍රීඩකයා ලෙස ගෞරවයට පාත්‍ර වූ ක්‍රිකට් ප්‍රාතිහාර්යයා සර් ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස් 89 වන වියේදී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

18 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සර්වකාලීන සර්වශ්‍රේෂ්ඨ සර්වාංගීණ ක්‍රීඩකයා ලෙස ගෞරවයට පාත්‍ර වූ ක්‍රිකට් ප්‍රාතිහාර්යයා සර් ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස් 89 වන වියේදී අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ක්‍රීඩාංගනයේ මහා පුරුෂයෙකු අපතේ ගියේය

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව දිනි දේශීය ශ්‍රේෂ්ඨතම සර්වාංගීණ ක්‍රීඩකයා ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලබන සර් ගාර්ෆීල්ඩ් සෝබර්ස් 89 වන වියේදී අභාවප්‍රාප්ත වීම හේතුවෙන් ක්‍රිකට් ලෝකය ශෝකයේ ගිලී සිටී. ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාවේ දශක දෙකකට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ අසාමාන්‍ය දක්ෂතාවයකින්, අංග සම්පූර්ණ ගෞරවාන්විත ශෛලියකින් සහ විවිධාංගී හැකියාවකින් ඔහු ආධිපත්‍යය දැරූ ඒ ක්‍රීඩා යුගයක අවසානය ඔහුගේ මරණය සනිටුහන් කරයි.

ක්‍රිකට් විශිෂ්ටතාව නැවත අර්ථකථනය කළ වෘත්තීය ජීවිතයක්

බාර්බඩෝස් හිදී උපත ලද සෝබර්ස්, සර්වාංගීණ අර්ථයෙන් කිසිදා අභිබවා නොගිය බැබළීමකින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් නියෝජනය කළේය. ඔහු දක්ෂ වම් අත් පිතිකරුවෙකු, වේගමධ්‍ය, සාම්ප්‍රදායික ස්පින් සහ අසාම්ප්‍රදායික කටු ස්පින් යන ශෛලීන් අතර ඉතා ලාඝවයෙන් මාරු වීමට සමත් දරදඬු පන්දු යවන්නෙකු සහ නිපුණ ක්ෂේත්‍ර රකිනුවෙකු ද වූ අතර, ඒ ගුණාංග සමුදාය විරුද්ධ කණ්ඩායම් සහ ප්‍රේක්ෂකයින් සමානව විස්මයේ ගිල්වා ලීය.

ඔහුගේ ටෙස්ට් වෘත්තීය ජීවිතය පුරාවටම සෝබර්ස් දිනා ගත් ලකුණු 8,000 කට අධික ප්‍රමාණයත්, ලබා ගත් කඩුල්ලු 200 කට අධික ප්‍රමාණයත් ඒකාබද්ධ කළ විට, ස්වල්ප දෙනෙකුට ගැළපීමට ආසන්නවත් නොහැකි වූ ප්‍රමිතියක් ඔහු ස්ථාපිත කළේය. 1958 දී පාකිස්තානයට එරෙහිව ඔහු ලකුණු 365 කින් නොදැවී ඉන්නීම මගින් ලෝකයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම තනි ටෙස්ට් ලකුණු ලාභය සිය නාමයෙන් කල් ගත කරමින් 1994 දක්වා ඒ වාර්තාව රැකගත්තේය.

සදාකාලිකත්වය ලද ෂඩ් සික්ස් ක්‍රියාව

ඔහුගේ බොහෝ කීර්තිමත් ජයග්‍රහණ අතරින්, 1968 දී කවුන්ටි තරගයකදී ග්ලැමෝගන් හි මැල්කම් නෑෂ් බෝල් කළ එකම ඕවරයකින් ක්‍රමානුකූලව ෂඩ් සික්ස් ගැසූ ක්‍රියාව මෙන් ජනතාවගේ සිත් ග්‍රහණය කළ දෙයක් වෙන කිසිවක් නොවූ අතර, ඒ මොහොත ක්‍රිකට් ජනශ්‍රුතියේ සදාකාලිකව කොටා ගෙන ලොව පුරා පරම්පරා ගණනාවකගේ රසිකයන් අතර නැවත නැවත සිහිපත් කෙරෙනු ලැබීය.

කැරිබියානු රටෙන් ඔබ්බට ගිය වීරයෙකු

සෝබර්ස් කැරිබියන් ප්‍රදේශයේ ජාතික වීරයෙකු වූ නමුත්, ඔහුගේ බලපෑම සමස්ත ක්‍රිකට් ලෝකය පුරාවට විහිදී ගිය අතර, ශ්‍රී ලංකාව ද ඒ අතර වූ අතර, මෙරට ක්‍රිකට් රසිකයෝ දිගු කලක් තිස්සේ සර්වාංගීණ හැකියාවේ අවසාන මිණුම් දඬු ලෙස ඔහුව ගෞරවයෙන් සිහිකළ හ. පිතිකරණ හා පන්දු යැවීම යන දෙකෙහිම විශිෂ්ටත්වය втілිකිරීමේ සිහිනයෙන් වැඩෙමින් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ පරම්පරාවන් සඳහා සෝබර්ස් සම්මත ප්‍රමිතිය නියෝජනය කළේය.

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ඔහු ලබා දුන් සේවයට ගෞරවයක් ලෙස 1975 දී ඔහුට නයිට් යෝධ නාමය ප්‍රදානය කෙරිණ; ක්‍රීඩාව කලා මට්ටමකට ගෙන ගිය මිනිසෙකුට ගරු කළ, ගැලපෙන ආකාරයේ ශ්‍රේෂ්ඨ ගෞරවයකි. පසු කාලවල ඔහු ක්‍රීඩාවේ ගෞරවාන්විත තානාපතිවරයෙකු ලෙස රැඳී සිටි අතර, ක්‍රිකට්හි ශ්‍රේෂ්ඨතම චරිතයන් සිහිකරන උත්සව හා අවස්ථාවල දී ඔහු ගෞරවයට ලක් කෙරෙමින් ම පැවතිණ.

ගෞරවාර්ථ පණිවිඩ ගලා ඒමක්

ඔහු අභාවප්‍රාප්ත වූ බව දැනගත් ලොව පුරා ක්‍රිකට් මණ්ඩල, හිටපු ක්‍රීඩකයන් සහ රසිකයන් ගෞරවාර්ථ පණිවිඩ ගලා හැරීමට හේතු විය. ක්‍රිකට් නායකයෝ ඔහු ප්‍රතිස්ථාපනය කළ නොහැකි, ශතවර්ෂයකට වරක් බිහිවන ක්‍රීඩා ප්‍රතිභාවක් ලෙස හැඳින්වූ අතර, ක්‍රීඩාව පැවතෙන තාක් ඔහුගේ දායකත්වය දිගටම ජීවමාන ව රැඳෙනු ඇතැයි ද ප්‍රකාශ කළ හ.

  • සර් ගාර්

    අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය නව හංගමකට: ගල්ෆ් ගුවන් සම්බන්ධතා අර්බුදය යුරෝපීය සංචාරකයන්ට තර්ජනයක් වන අතර IndiGo සමාගමේ කොළඹ ව්‍යාප්තිය වෙළෙඳපොළ නැවත හැඩගස්වයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය නව හංගමකට: ගල්ෆ් ගුවන් සම්බන්ධතා අර්බුදය යුරෝපීය සංචාරකයන්ට තර්ජනයක් වන අතර IndiGo සමාගමේ කොළඹ ව්‍යාප්තිය වෙළෙඳපොළ නැවත හැඩගස්වයි

ගල්ෆ් කේන්ද්‍රීය ගුවන් තොටුපළවල් හරහා වර්ධනය වන සම්බන්ධතා අර්බුදය, ඉහළ වියදම් දරන යුරෝපීය සංචාරකයන්ගේ ගලනය අඩාල කළ හැකි බවට ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය දැඩි…

18 Jul 2026 Discuss
ඉන්දියාව නව අපයෝජන විරෝධී විධිවිධාන හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ බදු ගිවිසුම ශක්තිමත් කරයි Sinhala

ඉන්දියාව නව අපයෝජන විරෝධී විධිවිධාන හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ බදු ගිවිසුම ශක්තිමත් කරයි

ද්විපාර්ශ්වික බදු ගිවිසුමට විශාල යාවත්කාලීනයක් බදු ගෙවන්නන් අනවශ්‍ය බදු වාසි ලබා ගැනීම සඳහා පමණක් ගිවිසුම් සූරාකෑම වැළැක්වීමට නිර්මාණය කරන ලද ප්‍රධාන අපයෝජන…

18 Jul 2026 Discuss
වොෂිංටනය සහ කොළඹ ගැඹුරු ආර්ථික හා නාවික සහයෝගිතාවයක් සොයයි Sinhala

වොෂිංටනය සහ කොළඹ ගැඹුරු ආර්ථික හා නාවික සහයෝගිතාවයක් සොයයි

ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා වර්ධනය වන උපායමාර්ගික උනන්දුවක් පෙන්නුම් කරයි එක්සත් ජනපදය සහ ශ්‍රී ලංකාව — වෙළඳාම සහ සමුද්‍රීය ආරක්ෂාව යන ප්‍රධාන ක්ෂේත්‍ර දෙකෙහි —…

18 Jul 2026 Discuss