ශ්රී ලංකාවේ වනගත අලි ඇතෙකුගේ වටිනාකම රුපියල් බිලියන 3.8ක් — ශක්තිමත් සංරක්ෂණයක් සඳහා හඬක්
ශ්රී ලංකාවේ වනාන්තරවල සැරිසරන ජීවත්ව සිටින වනගත අලි ඇතෙකු රුපියල් බිලියන 3.8කට ආසන්න ආර්ථික වටිනාකමක් දරන බව, ඒ සඳහා නිකුත් කරන ලද වැදගත් නව තක්සේරුවක් මගින් ප්රකාශයට පත් කර ඇත. මෙම මෙහෙයවන ජීවීන් දිවයිනට නියෝජනය කරන අති විශාල ස්වාභාවික සම්පත් ධනය ඉස්මතු කරමින් මෙම තක්සේරුව ඉදිරිපත් කෙරේ.
වනගත අලි ඇතෙකුගේ වටිනාකම අවබෝධ කර ගැනීම
මෙම විස්මිත සංඛ්යාව, අලි ඇතුන් සපයන පාරිසරික සේවාවන්, ජෛව විවිධත්වයට ඔවුන්ගේ දායකත්වය, සහ සෑම වසරකම ශ්රී ලංකාවට සැලකිය යුතු ආදායමක් උත්පාදනය කරන වනජීවී සංචාරක කර්මාන්තයට ඔවුන් ඉටු කරන කාර්යභාරය ඇතුළු සාධක රාශියක් සැලකිල්ලට ගනී. හුදෙක් සංකේතාත්මක නොවන මෙම තක්සේරුව, රටේ වනගත අලි ඇතුන් ගහනය ආරක්ෂා කිරීම හා සංරක්ෂණය සඳහා ඒත්තු ගන්වනසුලු ආර්ථික තර්කයක් ඉදිරිපත් කරයි.
ශ්රී ලංකාව ලොව ඇසියානු අලි ඇතුන්ගේ ඉහළම සාන්ද්රණ අතරින් එකකට නිවහනක් වන අතර, ජාතිය සඳහා මෙම විශේෂය ගැඹුරු සංස්කෘතික, ආගමික හා පාරිසරික වැදගත්කමක් දරයි. එහෙත් මෙම ගෞරවය තිබිය දී වුවද, වනගත අලි ඇතුන් වාසස්ථාන විනාශය, මිනිස්-අලි ගැටුම් සහ නීතිවිරෝධී ක්රියාකාරකම් ඇතුළු බරපතල තර්ජනවලට මුහුණ දෙමින් සිටිති.
සංරක්ෂණ ප්රතිපත්තිය සඳහා මෙවලමක්
ජීවත්ව සිටින වනගත අලි ඇතුන්ට සංඛ්යාත්මක මූල්ය වටිනාකමක් ආරෝපණය කිරීම, ඔවුන් හා ඔවුන්ගේ වාසස්ථාන ආරක්ෂා කිරීමේ අවශ්යතාව ශක්තිමත් කිරීමට හේතු වනු ඇතැයි සංරක්ෂකයන් හා වනජීවී විශේෂඥයන් බලාපොරොත්තු වෙති. තර්කය සරලය — ජීවිතකාලය පුරා සිය පරිසර පද්ධතියට දායක වෙමින් සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කරගනු ලබන ජීවත්ව සිටින අලි ඇතෙකු, ඔහු සූරාකෑමෙන් හෝ අහිමිවීමෙන් ලැබිය හැකි ඕනෑම කෙටිකාලීන ලාභයකට වඩා ප්රවර්ගීකෘත රූ ගණනාවකින් වටිනා කෙනෙකු වේ.
- වනගත අලි ඇතුන් බීජ විසුරුවා හැලීම හරහා වන ප්රතිජනනයට දායක වෙති
- ඔවුහු පාරිසරික සංචාරක ආදායම ගෙන දෙන ප්රමුඛ විශේෂයක් ලෙස සේවය කරති
- ඔවුන්ගේ සිටීම ශ්රී ලංකාවේ ස්වාභාවික පරිසර පද්ධති තුළ පුළුල් ජෛව විවිධත්වයට සහාය වේ
මිනිස්-අලි ගැටුම තවමත් තීරණාත්මක කනස්සල්ලක්
ශ්රී ලංකාව ආසියාවේ ඉහළම මිනිස්-අලි ගැටුම් අනුපාත අතරින් එකකට එරෙහිව ඇදගැනීමේ අරගලයක් දිගටම කරගෙන යයි. කෘෂිකාර්මික ව්යාප්තිය සාම්ප්රදායික අලි ඇතු කොරිඩෝ ආක්රමණය කිරීමත් සමග, සෑම වසරකම ජීවිත ගණනාවක් නැතිවීම වැඩිවෙමින් පවතී. මෙම නවතම තක්සේරුව, ගැටුම් අවම කිරීම හා වාසස්ථාන සංරක්ෂණය සඳහා ආයෝජනය කිරීම ආචාර ධර්ම රීත්යා ව්යාධ්යාබාධයක් පමණක් නොව, ශබ්ද ආර්ථික තීරණයක් ද යන්න ප්රතිපත්ති සම්පාදකයන්ට මතක් කරන ශක්තිමත් මෙවලමක් ලෙස සේවය කළ හැකිය.
ජීවත්ව සිටින වනගත අලි ඇතෙකු ජාතික සම්පතකි — සම්පූර්ණ ප්රමාණයෙන් මනිනු ලබන විට, දැනට ලැබෙනවාට වඩා බෙහෙවින් ශ්රේෂ්ඨ ආරක්ෂාවක් ඉල්ලා සිටින ඒ සත්ය ස්වභාවය හා සැබෑ වටිනාකම.
ශ්රී ලංකාවේ වනජීවී බලධාරීන් හා සංරක්ෂණ සංවිධාන, ශක්තිමත් නෛතික ආරක්ෂාවන්, වැඩිදියුණු කළ ඉඩම් භාවිත සැලසුම්, සහ ප්රජාවන් හා අලි ඇතුන් යන දෙකම තිරසාරව සහජීවනය කර ගැනීමට ඉඩ සලසන වැඩසටහන් සඳහා ව්යවහාරය ශක්තිමත් කිරීමේ පදනමක් ලෙස මෙම තක්සේරුව භාවිතා කරන ලෙස ඒකාන්ත ලෙස ආයාචනා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ අලි ඇතු ගහනය නිරන්තර පීඩනයට ලක්ව ඇති බැවින්, ඔවුන්ගේ වටිනාකම හඳුනාගැනීමට අපොහොසත් වූ අනාගතයකට රටේ වඩාත්ම ඓතිහාසික වනජීවීන් අහිමි වීමට ඉඩ නොදෙන ලෙස — දැන් ක්රියා කළ යුතු කාලය බව ආධාරකරුවෝ පවසති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.