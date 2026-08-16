අංගුලාන වෙරළ ආසන්නයේ ශ්රී ලංකා නාවික හමුදා යාත්රාවක් අනතුරට පත්වීමෙන් පසු සෙවීම් හා ගොඩගැනීමේ මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව පවතී
2026 අගෝස්තු 15 වැනිදා ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාවේ වේගවත් ප්රහාරක යාත්රාවක් අනතුරට පත්වීමත් සමඟ අංගුලාන වෙරළ ආසන්න මුහුදු ප්රදේශයේ සෙවීම් හා ගොඩගැනීමේ මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වන බව නාවික හමුදා බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
නාවිකයන් බේරාගෙන වෛද්ය ප්රතිකාර ලබාදේ
අනතුරට පත් යාත්රාවේ සිටි නාවික හමුදා සාමාජිකයන් 11 දෙනා සියලු දෙනාම සාර්ථකව බේරාගෙන ඇත. එම නාවිකයන් දැනට වෛද්ය ප්රතිකාර ලබමින් සිටින අතර, ඔවුන් ස්ථාවර තත්ත්වයක සිටින බව වාර්තා වී ඇති අතර, නාවික හමුදා ආයතනය තුළ පවතින උද්වේගකාරී තත්ත්වය මධ්යයේ මෙය යම් සහනයක් ලබාදී ඇත.
සෙවීම් හා ගොඩගැනීමේ කටයුතු අඛණ්ඩව ක්රියාත්මකයි
සිදුවීම සම්බන්ධ සම්පූර්ණ තත්ත්වය පිළිබඳ පැහැදිලි චිත්රයක් ගොඩනගා ගැනීමට බලධාරීන් කටයුතු කරන අතරතුර, නාවික හමුදා කණ්ඩායම් අංගුලාන ඉදිරිපිට මුහුදේ සෙවීම් මෙහෙයුම් ඉදිරියට කරගෙන යති. එමෙන්ම, අනතුරට පත් නාවික යාත්රාව මුහුදෙන් ගොඩගැනීම සඳහා ගොඩගැනීමේ මෙහෙයුමක් ද ආරම්භ කර ඇත.
ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව යාත්රාව අනතුරට පත්වීමේ නිශ්චිත හේතුව තවම හෙළිදරව් කර නොමැති අතර, විමර්ශන හා ගොඩගැනීමේ කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යත්මදී තවදුරටත් විස්තර ලබාදීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
නාවික හමුදා බලධාරීන් තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කරයි
සෙවීම් හා ගොඩගැනීමේ මෙහෙයුම් දෙකම අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වන හෙයින්, ජ්යෙෂ්ඨ නාවික හමුදා නිලධාරීන් තත්ත්වය දැඩිව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති. බේරාගත් නාවිකයන් 11 දෙනාටම මෙම අවස්ථාවේ සුදුසු වෛද්ය ප්රතිකාර ලබාදෙමින් ඔවුන්ගේ යහපැවැත්ම ප්රමුඛ අරමුණක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
අංගුලාන වෙරළ තීරයෙන් ඔබ්බෙහි තත්ත්වය වර්ධනය වෙද්දී තවත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.