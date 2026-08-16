වියළි කාලගුණය දිස්ත්රික්ක හතරක් අතලොස්සේ ගත හෙළමින් ශ්රී ලාංකිකයන් 68,000කට අධික සංඛ්යාවකට පීඩා
දිස්ත්රික්ක හතරක ජනයා 68,000කට අධික සංඛ්යාවක් උත්සන්න වන්නාවූ වියළි කාළගුණික තත්ත්වයේ දරුණු බලපෑමට ලක්වෙමින් සිටින අතර, උෂ්ණත්වය ශ්රීතිජනක මට්ටමට ඉහළ යෑම ඉදිරියේ අවශ්ය ආරක්ෂිත පියවර ගන්නා ලෙස බලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිති.
බහු දිස්ත්රික්ක හරහා දහස් ගණනකට බලපෑම්
ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්යස්ථානය නිකුත් කළ ඇස්තමේන්තු වලට අනුව, පවතින වියළි කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් දැනට පුද්ගලයන් 68,041 දෙනෙකු බලපෑමට ලක්ව සිටිති. දිගු කලක් පැවතෙන දැඩි රස්නය හේතුවෙන් ඇතිවන මානුෂීය විපාකය පිළිබඳ අවධානය යොමු කළ ආපදා කළමනාකරණ බලධාරීන් විසින් තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.
බලධාරීන් මහජනතාවට අනතුරු අගවයි
දැඩි රස්නය පවතින මෙම සමයේ ආධිපත්ය දක්වන ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන් අවධානයෙන් සිටිමින් තම සෞඛ්යය හා යහපැවැත්ම ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා සුදුසු පියවර ගන්නා ලෙස නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති. උෂ්ණත්වය ඉහළ යන විට වැඩිහිටියන්, කුඩා දරුවන් සහ පූර්ව සෞඛ්ය තත්ත්වයන් ඇති පුද්ගලයන් ඇතුළු අවදානම්කාරී පිරිස් කෙරෙහි බලධාරීන් විශේෂ අවධානය යොමු කරයි.
- දිනපුරා ප්රමාණවත් ජලය පානය කරමින් සජලනය පවත්වා ගන්න
- විශේෂයෙන් දහවල් ප්රධාන කාලය තුළ සූර්යාලෝකයට දිගු කලක් නිරාවරණය වීමෙන් වළකින්න
- තාප සම්බන්ධ රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබාගන්න
කාලගුණික තත්ත්වයන් පිළිබඳ වර්ධනය වන කනස්සල්ල
මෙම වියළි කාලගුණ සිදුවීම, ශ්රී ලංකාවට බලපාන දුෂ්කර කාලගුණික තත්ත්වයන්හි රටාවක නවතම සිදුවීම වන අතර, කාලගුණ ආශ්රිත ආපදාවලට රටේ ඔරොත්තු දීමේ ශක්යතාව සම්බන්ධයෙන් පුළුල් කනස්සල්ලක් මතු කරයි. බලපෑමට ලක් වූ දිස්ත්රික්ක හතරේ සම්පූර්ණ බලපෑමේ විස්තර තක්සේරු කිරීම බලධාරීන් අඛණ්ඩව සිදු කරන අතරතුර සහන සේවා සූදානම් තත්ත්වයේ පවතී.
නිල මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරන ලෙසත්, ඕනෑම හදිසි අවස්ථාවක් ප්රමාදයකින් තොරව අදාළ ආපදා සහන බලධාරීන්ට වාර්තා කරන ලෙසත් පදිංචිකරුවන්ට දැඩි ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
තත්ත්වය වර්ධනය වන විට ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්යස්ථානය විසින් තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.