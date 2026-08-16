Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගාල්ල ටෙස්ට් තරගයේ මුදුන් පසුකර ගත් ඉන්දියාව — ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් බලරහිතව

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගාල්ල ටෙස්ට් තරගයේ මුදුන් පසුකර ගත් ඉන්දියාව — ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් බලරහිතව

ගාල්ල ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන මුල් ටෙස්ට් තරගයේ තීරණාත්මක ආධිපත්‍යය ඉන්දියාව සිය අතට ගෙන ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා පිතිකරු පෙළට කිසිදු සැලකිය යුතු තර්ජනයක් එල්ල කිරීමට නොහැකි වූ ගෙවතු පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරය ඊට මූලික හේතුව වී තිබේ.

අවස්ථා නිර්මාණය කිරීමට අපොහොසත් ශ්‍රී ලංකාව

ඓතිහාසික ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ සමස්ත ක්‍රීඩාව පුරාම ශ්‍රී ලංකා පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරයෙන් ස්ථාවර පීඩනයක් ඇති කිරීමට නොහැකි වූ අතර, ඉන් ප්‍රයෝජන ගත් ඉන්දීය පිතිකරුවන් ඔවුන් ආරක්‍ෂාව ප්‍රශ්නයට ලක් කළේය.

නිවැරදි රේඛා හා දිග යොදා ඉන්දීය පිතිකරු පෙළ ව්‍යාකූල කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරයට නොහැකි වූ අතර, ආගන්තුක කණ්ඩායමට තරගයේ ආධිපත්‍ය ස්ථාපිත කිරීමට අවකාශය ලැබිණ. නිතිපතා වකුගඩු දිනා ගැනීමට අසමත් වීම ගෙවතු කණ්ඩායමට ඉතා මිල අධික වූ අතර, ඉන්දීය පිතිකරුවන් ක්‍රීඩා පෘෂ්ඨය මත ක්‍රමක්‍රමයෙන් සුවපහසු ලෙස ක්‍රීඩා කළහ.

ශක්තිමත් තත්ත්වයකට ඉන්දියාව

ඉන්දියාවේ විනයගරුක පිතිකරු දර්ශනය, තරගයේ ප්‍රවේශ අවධියේ ඔවුන් ශක්තිමත් ස්ථාවරයක තබා ඇත. ආගන්තුක කණ්ඩායම ස්ථාවරත්වයෙන් හා ඉවසීමෙන් ක්‍රීඩා කරමින්, ලිහිල් පන්දු දඬුවම් කරමින් ලකුණු ලාභය ද ස්ථාවරව පවත්වා ගෙන ගියහ.

ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කළ, මෙම ක්‍රීඩාංගණයේ ඉතිහාසය අනුව ප්‍රධාන වශයෙන් ගෙවතු කරකවන්නන්ට හිතකර වීමට නියමිත පිච් ගතිකත්වය අතරතුර, ඔවුන්ගේ වේගවත් හා කරකවන ක්‍රීඩකයන්ගේ ඵලදායිතාව පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්න මෙම ක්‍රීඩාංශය ඉස්මතු කරනු ඇත.

ගෙවතු ජනතාව කලකිරීමට

ක්‍රිකට් ලෝකයේ වඩාත්ම ප්‍රකට ක්‍රීඩාංගණයන්ගෙන් එකක් වන මෙතැනට රැස් වූ රසිකයන්, ශ්‍රී ලංකාවට ජය ගෙන දෙන වකුගඩු ලබා ගැනීමට ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරය අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් බොහෝ දුරට කලකිරීමට ලක් වූහ. ශ්‍රී ලංකාවේ ශක්තිමත් ගෙදර ශක්තිය ලෙස දශකවල් ගණනාවක් සිට සලකනු ලැබූ ගාල්ල බලකොටුව, මෙතෙක් ගෙවතු කණ්ඩායමට ස්වල්ප සැනසිල්ලක් පමණක් ලබා දී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කළමනාකරණය නැවත සංවිධානය වී වඩාත් ඵලදායී උපාය මාර්ගයක් සකස් කළ යුතු වනු ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ක්‍රමයෙන් ශක්තිමත් වන ආධිපත්‍යයට අභියෝග කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රතිෂ්ඨාපනය සිදු කිරීම ශ්‍රී ලංකාවට අත්‍යවශ්‍ය කාරණා බවට පත්ව ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වියළි කාලගුණය දිස්ත්‍රික්ක හතරක් අතලොස්සේ ගත හෙළමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවකට පීඩා Sinhala

වියළි කාලගුණය දිස්ත්‍රික්ක හතරක් අතලොස්සේ ගත හෙළමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවකට පීඩා

දිස්ත්‍රික්ක හතරක ජනයා 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් උත්සන්න වන්නාවූ වියළි කාළගුණික තත්ත්වයේ දරුණු බලපෑමට ලක්වෙමින් සිටින අතර, උෂ්ණත්වය ශ්‍රීතිජනක මට්ටමට ඉහළ යෑම…

16 Aug 2026 Discuss
තාක්ෂණ හා දුරසංචාර කොටස් මූලික වෙමින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද ලාභ ලකුණු කරයි Sinhala

තාක්ෂණ හා දුරසංචාර කොටස් මූලික වෙමින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද ලාභ ලකුණු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳාම අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින්, සන්නිවේදන සේවා හා තොරතුරු තාක්ෂණ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළ නංවත්ම කොළඹ කොටස් හුවමාරුව සිකුරාදා…

16 Aug 2026 Discuss
22වන සංශෝධනය පිළිබඳ BASL-ජනාධිපති හමුව මූලික ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු නොදී නිමා වෙයි Sinhala

22වන සංශෝධනය පිළිබඳ BASL-ජනාධිපති හමුව මූලික ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු නොදී නිමා වෙයි

ව්‍යවස්ථාවේ 22වන සංශෝධනයේ අනාගතය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සහ ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ (BASL) නියෝජිත පිරිස අතර මේ සතියේ පැවති බහුලව…

16 Aug 2026 Discuss