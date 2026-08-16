ගාල්ල ටෙස්ට් තරගයේ මුදුන් පසුකර ගත් ඉන්දියාව — ශ්රී ලංකා පිතිකරුවන් බලරහිතව
ගාල්ල ක්රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන මුල් ටෙස්ට් තරගයේ තීරණාත්මක ආධිපත්යය ඉන්දියාව සිය අතට ගෙන ඇති අතර, ශ්රී ලංකා පිතිකරු පෙළට කිසිදු සැලකිය යුතු තර්ජනයක් එල්ල කිරීමට නොහැකි වූ ගෙවතු පන්දු යැවීමේ ප්රහාරය ඊට මූලික හේතුව වී තිබේ.
අවස්ථා නිර්මාණය කිරීමට අපොහොසත් ශ්රී ලංකාව
ඓතිහාසික ගාල්ල ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගණයේ සමස්ත ක්රීඩාව පුරාම ශ්රී ලංකා පන්දු යැවීමේ ප්රහාරයෙන් ස්ථාවර පීඩනයක් ඇති කිරීමට නොහැකි වූ අතර, ඉන් ප්රයෝජන ගත් ඉන්දීය පිතිකරුවන් ඔවුන් ආරක්ෂාව ප්රශ්නයට ලක් කළේය.
නිවැරදි රේඛා හා දිග යොදා ඉන්දීය පිතිකරු පෙළ ව්යාකූල කිරීමට ශ්රී ලංකා පන්දු යැවීමේ ප්රහාරයට නොහැකි වූ අතර, ආගන්තුක කණ්ඩායමට තරගයේ ආධිපත්ය ස්ථාපිත කිරීමට අවකාශය ලැබිණ. නිතිපතා වකුගඩු දිනා ගැනීමට අසමත් වීම ගෙවතු කණ්ඩායමට ඉතා මිල අධික වූ අතර, ඉන්දීය පිතිකරුවන් ක්රීඩා පෘෂ්ඨය මත ක්රමක්රමයෙන් සුවපහසු ලෙස ක්රීඩා කළහ.
ශක්තිමත් තත්ත්වයකට ඉන්දියාව
ඉන්දියාවේ විනයගරුක පිතිකරු දර්ශනය, තරගයේ ප්රවේශ අවධියේ ඔවුන් ශක්තිමත් ස්ථාවරයක තබා ඇත. ආගන්තුක කණ්ඩායම ස්ථාවරත්වයෙන් හා ඉවසීමෙන් ක්රීඩා කරමින්, ලිහිල් පන්දු දඬුවම් කරමින් ලකුණු ලාභය ද ස්ථාවරව පවත්වා ගෙන ගියහ.
ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ගත් කළ, මෙම ක්රීඩාංගණයේ ඉතිහාසය අනුව ප්රධාන වශයෙන් ගෙවතු කරකවන්නන්ට හිතකර වීමට නියමිත පිච් ගතිකත්වය අතරතුර, ඔවුන්ගේ වේගවත් හා කරකවන ක්රීඩකයන්ගේ ඵලදායිතාව පිළිබඳ බරපතළ ප්රශ්න මෙම ක්රීඩාංශය ඉස්මතු කරනු ඇත.
ගෙවතු ජනතාව කලකිරීමට
ක්රිකට් ලෝකයේ වඩාත්ම ප්රකට ක්රීඩාංගණයන්ගෙන් එකක් වන මෙතැනට රැස් වූ රසිකයන්, ශ්රී ලංකාවට ජය ගෙන දෙන වකුගඩු ලබා ගැනීමට ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීමේ ප්රහාරය අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් බොහෝ දුරට කලකිරීමට ලක් වූහ. ශ්රී ලංකාවේ ශක්තිමත් ගෙදර ශක්තිය ලෙස දශකවල් ගණනාවක් සිට සලකනු ලැබූ ගාල්ල බලකොටුව, මෙතෙක් ගෙවතු කණ්ඩායමට ස්වල්ප සැනසිල්ලක් පමණක් ලබා දී ඇත.
ශ්රී ලංකා කණ්ඩායමේ කළමනාකරණය නැවත සංවිධානය වී වඩාත් ඵලදායී උපාය මාර්ගයක් සකස් කළ යුතු වනු ඇති අතර, ඉන්දියාවේ ක්රමයෙන් ශක්තිමත් වන ආධිපත්යයට අභියෝග කිරීමට ශ්රී ලංකාවට ප්රතිෂ්ඨාපනය සිදු කිරීම ශ්රී ලංකාවට අත්යවශ්ය කාරණා බවට පත්ව ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.