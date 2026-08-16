තාක්ෂණ හා දුරසංචාර කොටස් මූලික වෙමින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද ලාභ ලකුණු කරයි
ශ්රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳාම අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින්, සන්නිවේදන සේවා හා තොරතුරු තාක්ෂණ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළ නංවත්ම කොළඹ කොටස් හුවමාරුව සිකුරාදා ධනාත්මක ලෙස වසා දැමිණි.
CSE සමස්ත කොටස් දර්ශකය හරිත කලාපයේ වසා දැමේ
CSE සමස්ත කොටස් දර්ශකය සිකුරාදා වෙළෙඳ සැසිය 0.39%ක ඉහළ යෑමක් සමඟ 21,623.17 ක් ලෙස අවසන් විය. මෙම දියුණුව කොටස් හුවමාරුවේ අඛණ්ඩ සතිපතා ලාභ දෙකක් සනිටුහන් කළ අතර, වෙළෙඳපොළ හැඟීම් කෙරෙහි දැඩි බලපෑමක් එල්ල කළ සති පහක පාඩු ශ්රේණියකින් පසු ආයෝජකයන්ට යම් සහනයක් ලබා දුණි.
තාක්ෂණ හා දුරසංචාර අංශ මූලිකත්වය ගනී
ප්රධාන අංශ දෙකක ශක්තිය මත මෙම ඉහළ යෑම පුළුල් ලෙස රඳා පැවතිණි:
- සන්නිවේදන සේවා — දුරසංචාර සම්බන්ධ කවුන්ටර නැවත ගැනුම් අවධානය ආකර්ශනය කරගනිමින්, දවසේ ඉහළ ගමනට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා දුණි.
- තොරතුරු තාක්ෂණය — IT කොටස් ආයෝජකයන් අතර අඛණ්ඩව ප්රිය නිපදවමින්, වෙළෙඳපොළේ මෑත කාලීන යථා තත්ත්වයට පත්වීම ශක්තිමත් කිරීමට දායකවූ ප්රවණතාවය තහවුරු කළේය.
කොළඹ වෙළෙඳපොළට සාදරයෙන් පිළිගන්නා හැරවුම්
දිගු කාලීන විකිණීමේ පීඩනයකට ඔරොත්තු දුන් දේශීය ආයෝජකයන් සඳහා සති දෙකේ නැවත ලබාගැනීම දිරිගන්වන ලකුණකි. ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික තත්ත්වයන් රටේ අඛණ්ඩ මූල්ය ස්ථාවර කිරීමේ උත්සාහයන් අනුව විකාශනය වෙමින් පවතින බැවින්, ඉදිරි සැසිවලදී වර්තමාන ගතිවේගය පවත්වාගෙන යා හැකිද යන්න වෙළෙඳ නිරීක්ෂකයෝ සමීපව අධීක්ෂණය කරනු ඇත.
CSE හි අඛණ්ඩ සතිපතා ලාභ දෙක වෙළෙඳපොළ වෙත නැවත ආපසු එන සූක්ෂ්ම වූ ශුභවාදිත්වය පිළිබඳ සංඥා දෙන අතර, තාක්ෂණ-ශ්රිත කවුන්ටර යථා තත්ත්වයේ ප්රධාන ශාඛාවක් ලෙස මතු වෙමින් පවතී.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රතිසංස්කරණ ගමන් මගට අඛණ්ඩ විදේශ ප්රවාහ හා දිනෙන් දිනෙ ප්රගාඪ වන විශ්වාසය, ඉදිරි සතිවලදී කොටස් හුවමාරුවට මෙම ලාභ තහවුරු කරගත හැකි දැයි තීරණය කිරීමේ තීරණාත්මක සාධක ලෙස ක්රියා කරනු ඇතැයි විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.