Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පදික්කල්ගේ දීප්තිමත් ශ්‍රී ලංකා සංචාරය පිටුපස තිබූ තාක්ෂණික සකස්කිරීම් කොටක් හෙළිකරයි

16 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පදික්කල්ගේ දීප්තිමත් ශ්‍රී ලංකා සංචාරය පිටුපස තිබූ තාක්ෂණික සකස්කිරීම් කොටක් හෙළිකරයි

ඉන්දියාවේ පිතිකරණ පුහුණුකරු අභිෂේක් නායර්ගේ සහකරු සහ සහාය කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයෙකු වන හිතු කොටක්, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි මෑත කාලීන තරගාවලිය අතරතුර තරුණ වම්හස්ත පිතිකරු දෙව්දත් පදික්කල්ට සිය හොඳම පිතිකරණ රිද්මය නැවත සොයාගැනීමට දායක වූ නිශ්චිත පිතිකරණ වෙනස්කම් පිළිබඳව ආලෝකය විහිදුවා ඇති අතර, ක්‍රීස් හි සිදුකළ ඉලක්කගත ගැලපීම් මාලාවක් මෙම විලාසිතාවෙන් යුතු පිතිකරුට කෙතරම් වෙනසක් ඇති කළේද යන්න හෙළිකර ඇත.

ක්‍රීස් හි උපායශීලී සංශෝධන

ඉන්දීය ක්‍රිකට්හි වඩාත්ම අපේක්ෂාදායක පිතිකරු ප්‍රතිභාවන් අතර බොහෝ කලක සිට සැලකෙන පදික්කල්, ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨ දස්කම් මාලාවක් දැක්වූ අතර, එම ප්‍රතිඵලවලට දායක වූ වෙසෙස් වෙහෙස මහන්සිය පිළිබඳ රහස කොටක් දැන් හෙළිකර ඇත.

කොටක් පවසන අනුව, මෙම ගැලපීම් තාක්ෂණික මෙන්ම මානසික ස්වභාවයේ ද විය; ශ්‍රී ලංකා පන්දු යැවීමේ ප්‍රහාරය ඉදිරිපත් කළ තත්ත්වයන් සහ අභියෝගවලට වඩාත් ගැළපෙන සේ පදික්කල්ගේ ස්ථාවරය, පාද ක්‍රියාකාරිත්වය සහ ශොට් තේරීම සිහිල් කරගැනීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරිණ.

අවධානය යොමු කළ පුහුණු ක්‍රියාවලියක්

පුහුණු කාර්යමණ්ඩලය, තරගාවලියට පෙර සහ ඒ අතරතුර පදික්කල් සමඟ සමීපව කටයුතු කළ අතර, ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඔහුගේ ප්‍රතිදානය තුළ අර්ථවත් දියුණුවක් ලබාදිය හැකි කුඩා නමුත් වැදගත් වෙනස්කම් හඳුනාගත් ය.

  • ක්‍රීස් හි ඔහුගේ ආරම්භක චලනය සහ ස්ථානගත වීමේ සංශෝධන
  • වේගය සහ ස්පින් යන දෙකටම එරෙහිව ශොට් තේරීමේ වැඩිදියුණු වූ පැහැදිලිකම
  • පිටියේ නිශ්චිත ප්‍රදේශ හරහා ක්‍රීඩා කිරීමේ වැඩි විශ්වාසය
දෙව්දත් දැරූ වෙහෙස ඉමහත් ය. ක්‍රීඩකයෙකු ගැලපීම් සිදුකිරීමට කැමැත්තෙන් සිටින විට සහ ක්‍රියාවලිය විශ්වාස කරන විට, ප්‍රතිඵල ස්වභාවිකවම අනුගමනය කිරීමට නැඹුරු වේ.

පදික්කල්ගේ වර්ධනය වන කීර්තිය

ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි දස්කම් ඔහුව ඉහළම මට්ටමේ දිගු කාලීන බලපෑමක් ඇති කළ හැකි පිතිකරුවෙකු ලෙස තවදුරටත් ස්ථාපිත කර ඇත. ඔහුගේ ප්‍රවාහමය ශොට් ක්‍රීඩාව සහ ඉනිම් ගොඩනැගීමේ හැකියාව, තරගාවලිය පුරා රසිකයන් සහ විශ්ලේෂකයන් හදවත් ජයගත්තේ ය.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් රසිකයන්ට, කොටක් වැනි පළපුරුදු පුහුණුකරුවන්ගේ අඛණ්ඩ සංවර්ධනය සහ මගපෙන්වීම සමඟ ඉදිරි වසර ගණනාවක් ඉන්දීය පිතිකරණයේ ස්ථාවර ශ්‍රේෂ්ඨයෙකු වීමට නියමිත බව පෙනෙන ක්‍රීඩකයෙකු සමීපව නැරඹීමේ අවස්ථාව මෙම තරගාවලිය ලබා දිණ.

මෙම හෙළිදරව් කිරීම්, නවීන ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තුළ විශේෂිත පිතිකරණ පුහුණුකරුවන් ඉටු කරන වැඩිවෙමින් පවතින වැදගත් භූමිකාව ඉස්මතු කරයි; එහිදී ස්වල්ප තාක්ෂණික සංශෝධන පවා ඉහළම මට්ටමේ කාර්ය සාධනයේ සැලකිය යුතු දියුණුවක් බවට පරිවර්තනය විය හැක.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගාල්ල ටෙස්ට් තරගයේ මුදුන් පසුකර ගත් ඉන්දියාව — ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් බලරහිතව Sinhala

ගාල්ල ටෙස්ට් තරගයේ මුදුන් පසුකර ගත් ඉන්දියාව — ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් බලරහිතව

ගාල්ල ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වෙන මුල් ටෙස්ට් තරගයේ තීරණාත්මක ආධිපත්‍යය ඉන්දියාව සිය අතට ගෙන ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා පිතිකරු පෙළට කිසිදු සැලකිය යුතු තර්ජනයක් එල්ල…

16 Aug 2026 Discuss
වියළි කාලගුණය දිස්ත්‍රික්ක හතරක් අතලොස්සේ ගත හෙළමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවකට පීඩා Sinhala

වියළි කාලගුණය දිස්ත්‍රික්ක හතරක් අතලොස්සේ ගත හෙළමින් ශ්‍රී ලාංකිකයන් 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවකට පීඩා

දිස්ත්‍රික්ක හතරක ජනයා 68,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් උත්සන්න වන්නාවූ වියළි කාළගුණික තත්ත්වයේ දරුණු බලපෑමට ලක්වෙමින් සිටින අතර, උෂ්ණත්වය ශ්‍රීතිජනක මට්ටමට ඉහළ යෑම…

16 Aug 2026 Discuss
තාක්ෂණ හා දුරසංචාර කොටස් මූලික වෙමින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද ලාභ ලකුණු කරයි Sinhala

තාක්ෂණ හා දුරසංචාර කොටස් මූලික වෙමින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද ලාභ ලකුණු කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳාම අඛණ්ඩව දෙවන සතිය ද යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින්, සන්නිවේදන සේවා හා තොරතුරු තාක්ෂණ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළ නංවත්ම කොළඹ කොටස් හුවමාරුව සිකුරාදා…

16 Aug 2026 Discuss