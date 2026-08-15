Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අ불법 රථ නැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය රියදුරන්ට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අ불법 රථ නැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය රියදුරන්ට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි

පොදු මාර්ගවල සහ තහනම් ප්‍රදේශවල අනවසරයෙන් රථවාහන නවතා හෝ තබා යන රියදුරන්ට එරෙහිව දැඩි නීතිමය පියවර ගන්නා ලෙස රට පුරා පොලිස් ස්ථාන සියල්ලටම ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය ජාතික උපදෙස් නිකුත් කර ඇත.

ජාතික මට්ටමින් අනවසර රථ නැවැත්වීම් වලට එරෙහිව දැඩි පියවර

දිවයිනේ සියලුම පොලිස් ස්ථානවලට අදාළ මෙම උපදෙස, නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්‍රදේශ දෙකෙහිම මාර්ග තදබදයට සහ ආරක්ෂක අවදානම්වලට දායක වී ඇති දීර්ඝකාලීන රථවාහන ගැටලුවකට නිලධාරීන් වඩාත් දෘඩ ප්‍රවේශයක් ගන්නා බවට සංඥා කරයි.

නව උපදෙස් යටතේ, සමහර ප්‍රදේශවල කලින් සිදු වූ පරිදි සරල අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කිරීම වෙනුවට, රථ නැවැත්වීමේ රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීම් වල හමුවන රියදුරන්ට එරෙහිව නීතිමය කටයුතු කිරීමේ බලය නිලධාරීන්ට ලබා දී ඇත.

රියදුරන් දැනගත යුතු කරුණු

රථවාහන ධාවනයට බාධා කරන හෝ අනෙකුත් මාර්ග භාවිතා කරන්නන්ට අනතුරක් ඇති කළ හැකි ස්ථානවල වාහන නොතබා, නිශ්චිත රථ නැවැත්වීමේ කලාප පිළිබඳව හුරු පුරුදු වන ලෙස රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. රියදුරන් මතක තබා ගත යුතු ප්‍රධාන කරුණු අතර:

  • තහනම් හෝ රථ නැවැත්වීම තහනම් කළ කලාපවල වාහන නැවැත්වීම නීතිමය පියවරවලට යටත් වේ
  • අවදානම් සහිත ස්ථානවල අධීක්ෂණයකින් තොරව තබා ගිය වාහන ඇදගෙන යා හැක
  • වරදකරුවන්ට රථවාහන නීතිය යටතේ දඩ මුදල් හෝ අධිකරණ කටයුතු වලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැක

මහජනතාව වෙත පණිවිඩයක්

රථ නැවැත්වීමේ රෙගුලාසිවලට අනුකූල වීම විකල්ප කාරණාවක් නොවන බවත්, රට පුරා සියලුම ප්‍රදේශවල එකම ආකාරයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවත් ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර ඇත.

පොලිස් නිලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙසත්, සෑම විටම වගකීමෙන් යුතුව රථවාහන නවතන ලෙසත් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී. ශ්‍රී ලංකාවේ සියලු මාර්ග භාවිතා කරන්නන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා මාර්ග ආරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීමටත්, රථවාහන තදබදය අවම කිරීමටත් මෙම පියවර ගනු ලබන බව නිලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ Sinhala

තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ

ඉන්දීය ගෘහස්ථ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ දෙමළ නාඩු නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙකු, තරඟය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිද්දී තම පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යවමින් සිටියදී අල්ලා ගැනීමෙන්…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ආසියා කප් කිරීටය රැකගැනීමට ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පිරිනමයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ආසියා කප් කිරීටය රැකගැනීමට ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පිරිනමයි

දිවයිනේ කණ්ඩායම බරපතල ශූරතා ආරක්ෂාවකට සැරසෙයි ශ්‍රී ලංකාව ඔවුන්ගේ ආසියා කප් ශූරතාව රැකගැනීමේ අරමුණින් ශක්තිමත් හා තරඟකාරී කණ්ඩායමක් නිවේදනය කර ඇති අතර, එය…

15 Aug 2026 Discuss
හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්‍රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්‍යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ Sinhala

හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්‍රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්‍යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ

ශ්‍රී ලංකාව පුරා හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික පිරිසක් ජීවිතය බේරා ගැනීමට අවශ්‍ය හෘද ශල්‍යකර්ම, ප්‍රධාන වෛද්‍ය ක්‍රියාපටිපාටි සහ අත්‍යවශ්‍ය රෝග විනිශ්චය පරීක්ෂණ…

15 Aug 2026 Discuss