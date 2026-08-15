අ불법 රථ නැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා පොලීසිය රියදුරන්ට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් කරයි
පොදු මාර්ගවල සහ තහනම් ප්රදේශවල අනවසරයෙන් රථවාහන නවතා හෝ තබා යන රියදුරන්ට එරෙහිව දැඩි නීතිමය පියවර ගන්නා ලෙස රට පුරා පොලිස් ස්ථාන සියල්ලටම ශ්රී ලංකා පොලීසිය ජාතික උපදෙස් නිකුත් කර ඇත.
ජාතික මට්ටමින් අනවසර රථ නැවැත්වීම් වලට එරෙහිව දැඩි පියවර
දිවයිනේ සියලුම පොලිස් ස්ථානවලට අදාළ මෙම උපදෙස, නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්රදේශ දෙකෙහිම මාර්ග තදබදයට සහ ආරක්ෂක අවදානම්වලට දායක වී ඇති දීර්ඝකාලීන රථවාහන ගැටලුවකට නිලධාරීන් වඩාත් දෘඩ ප්රවේශයක් ගන්නා බවට සංඥා කරයි.
නව උපදෙස් යටතේ, සමහර ප්රදේශවල කලින් සිදු වූ පරිදි සරල අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කිරීම වෙනුවට, රථ නැවැත්වීමේ රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීම් වල හමුවන රියදුරන්ට එරෙහිව නීතිමය කටයුතු කිරීමේ බලය නිලධාරීන්ට ලබා දී ඇත.
රියදුරන් දැනගත යුතු කරුණු
රථවාහන ධාවනයට බාධා කරන හෝ අනෙකුත් මාර්ග භාවිතා කරන්නන්ට අනතුරක් ඇති කළ හැකි ස්ථානවල වාහන නොතබා, නිශ්චිත රථ නැවැත්වීමේ කලාප පිළිබඳව හුරු පුරුදු වන ලෙස රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. රියදුරන් මතක තබා ගත යුතු ප්රධාන කරුණු අතර:
- තහනම් හෝ රථ නැවැත්වීම තහනම් කළ කලාපවල වාහන නැවැත්වීම නීතිමය පියවරවලට යටත් වේ
- අවදානම් සහිත ස්ථානවල අධීක්ෂණයකින් තොරව තබා ගිය වාහන ඇදගෙන යා හැක
- වරදකරුවන්ට රථවාහන නීතිය යටතේ දඩ මුදල් හෝ අධිකරණ කටයුතු වලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැක
මහජනතාව වෙත පණිවිඩයක්
රථ නැවැත්වීමේ රෙගුලාසිවලට අනුකූල වීම විකල්ප කාරණාවක් නොවන බවත්, රට පුරා සියලුම ප්රදේශවල එකම ආකාරයෙන් නීතිය ක්රියාත්මක කරන බවත් ශ්රී ලංකා පොලීසිය පැහැදිලිව ප්රකාශ කර ඇත.
පොලිස් නිලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙසත්, සෑම විටම වගකීමෙන් යුතුව රථවාහන නවතන ලෙසත් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී. ශ්රී ලංකාවේ සියලු මාර්ග භාවිතා කරන්නන්ගේ ප්රයෝජනය සඳහා මාර්ග ආරක්ෂාව වැඩිදියුණු කිරීමටත්, රථවාහන තදබදය අවම කිරීමටත් මෙම පියවර ගනු ලබන බව නිලධාරීන් අවධාරණය කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.