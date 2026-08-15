රුපියල් 800,000ක් වටිනා පාසල් පෙළපොත් අපද්රව්ය කඩදාසි ලෙස අනවසරයෙන් විකිණීමෙන් පසු දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට
රුපියල් 800,000ක් පමණ වටිනා පාසල් පෙළපොත් තොගයක් අනවසරයෙන් අපද්රව්ය කඩදාසි ලෙස විකිණ දමා ඇති බව අනාවරණය වීමත් සමඟ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව නිලධාරීන් තහවුරු කළහ.
සිසුන්ට ලැබිය යුතු පෙළපොත් අපද්රව්ය බවට
අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් නිසි රාජ්ය නාලිකා හරහා නිල වශයෙන් නිකුත් කරන ලද පෙළපොත් අනවසර ලෙස බැහැර කිරීමේ කටයුත්තට සම්බන්ධ වී ඇති බවට චෝදනා එල්ල වේ. නිසි ලාභීන් වෙත ළඟා විය යුතුව තිබූ මෙම පොත් අපද්රව්ය වෙළෙන්දන්ට විකිණ දමා ඇති අතර, එය රාජ්ය අධ්යාපන සම්පත් අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් බරපතළ සැකයක් මතු කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ පාසල් පෙළපොත් රජය විසින් රටපුරා සිසුන්ට නොමිලේ බෙදා හරිනු ලබන බැවින්, ඒවා ආරක්ෂා කිරීම සහ නිසි ලෙස බෙදා හැරීම ඉතා වැදගත් මහජන සේවාවක් ලෙස සැලකෙන හෙයින් මෙම සිද්ධිය දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇත.
විමර්ශනය ආරම්භ වෙයි
නිල බෙදා හැරීමේ නාලිකාවලින් පෙළපොත් මෙලෙස වෙනතකට යොමු වූයේ කෙසේද යන්න සහ මෙම වංචාකාරී ක්රියාවලියට තවත් කවරෙකු සම්බන්ධ විය හැකිද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා බලධාරීන් සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. මෙය හුදකලා සිදුවීමක් දැයි හෝ පුළුල් අවභාවිත රටාවක කොටසක් දැයි යන්නද විමර්ශකයන් විසින් තහවුරු කිරීමට කටයුතු කෙරේ.
සැකකරුවන් දෙදෙනා දැනට අත්අඩංගුවේ සිටින අතර, නඩු කටයුතු ඉදිරියට යත්ම නියමිත වේලාවට මහේස්ත්රාත් අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
නොමිලේ අධ්යාපන මූලධර්මයට පහරක්
පාසල් දරුවන්ට වාර්ෂිකව පෙළපොත් බෙදා හැරීම ඇතුළත් ශ්රී ලංකාවේ නොමිලේ අධ්යාපන ප්රතිපත්තිය, රටේ සමාජ සුබසාධන රාමුවේ礎 ශිලාවක් ලෙස සැලකේ. මෙම ක්රමය යටපත් කරන දූෂණ ක්රියාවන් මහජනතාව සහ නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන දෙකම විසින් ඉතා බරපතළ ලෙස සලකනු ලැබේ.
රාජ්ය නිකුත් අධ්යාපන ද්රව්ය හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සම්බන්ධ සැක සහිත ඕනෑම ක්රියාකාරකමක් වාර්තා කරන ලෙස නිලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, එවැනි වරදවල් සඳහා වරදකරුවන් වන අය නීතියේ පූර්ණ බලය ඉදිරියේ නිරාවරණය වන බව අවධාරණය කරති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.