Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රුපියල් 800,000ක් වටිනා පාසල් පෙළපොත් අපද්‍රව්‍ය කඩදාසි ලෙස අනවසරයෙන් විකිණීමෙන් පසු දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රුපියල් 800,000ක් වටිනා පාසල් පෙළපොත් අපද්‍රව්‍ය කඩදාසි ලෙස අනවසරයෙන් විකිණීමෙන් පසු දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

රුපියල් 800,000ක් පමණ වටිනා පාසල් පෙළපොත් තොගයක් අනවසරයෙන් අපද්‍රව්‍ය කඩදාසි ලෙස විකිණ දමා ඇති බව අනාවරණය වීමත් සමඟ පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව නිලධාරීන් තහවුරු කළහ.

සිසුන්ට ලැබිය යුතු පෙළපොත් අපද්‍රව්‍ය බවට

අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන් නිසි රාජ්‍ය නාලිකා හරහා නිල වශයෙන් නිකුත් කරන ලද පෙළපොත් අනවසර ලෙස බැහැර කිරීමේ කටයුත්තට සම්බන්ධ වී ඇති බවට චෝදනා එල්ල වේ. නිසි ලාභීන් වෙත ළඟා විය යුතුව තිබූ මෙම පොත් අපද්‍රව්‍ය වෙළෙන්දන්ට විකිණ දමා ඇති අතර, එය රාජ්‍ය අධ්‍යාපන සම්පත් අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් බරපතළ සැකයක් මතු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් පෙළපොත් රජය විසින් රටපුරා සිසුන්ට නොමිලේ බෙදා හරිනු ලබන බැවින්, ඒවා ආරක්ෂා කිරීම සහ නිසි ලෙස බෙදා හැරීම ඉතා වැදගත් මහජන සේවාවක් ලෙස සැලකෙන හෙයින් මෙම සිද්ධිය දැඩි අවධානයට ලක්ව ඇත.

විමර්ශනය ආරම්භ වෙයි

නිල බෙදා හැරීමේ නාලිකාවලින් පෙළපොත් මෙලෙස වෙනතකට යොමු වූයේ කෙසේද යන්න සහ මෙම වංචාකාරී ක්‍රියාවලියට තවත් කවරෙකු සම්බන්ධ විය හැකිද යන්න තීරණය කිරීම සඳහා බලධාරීන් සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. මෙය හුදකලා සිදුවීමක් දැයි හෝ පුළුල් අවභාවිත රටාවක කොටසක් දැයි යන්නද විමර්ශකයන් විසින් තහවුරු කිරීමට කටයුතු කෙරේ.

සැකකරුවන් දෙදෙනා දැනට අත්අඩංගුවේ සිටින අතර, නඩු කටයුතු ඉදිරියට යත්ම නියමිත වේලාවට මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

නොමිලේ අධ්‍යාපන මූලධර්මයට පහරක්

පාසල් දරුවන්ට වාර්ෂිකව පෙළපොත් බෙදා හැරීම ඇතුළත් ශ්‍රී ලංකාවේ නොමිලේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්තිය, රටේ සමාජ සුබසාධන රාමුවේ礎 ශිලාවක් ලෙස සැලකේ. මෙම ක්‍රමය යටපත් කරන දූෂණ ක්‍රියාවන් මහජනතාව සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන දෙකම විසින් ඉතා බරපතළ ලෙස සලකනු ලැබේ.

රාජ්‍ය නිකුත් අධ්‍යාපන ද්‍රව්‍ය හැසිරවීම හෝ බැහැර කිරීම සම්බන්ධ සැක සහිත ඕනෑම ක්‍රියාකාරකමක් වාර්තා කරන ලෙස නිලධාරීන් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, එවැනි වරදවල් සඳහා වරදකරුවන් වන අය නීතියේ පූර්ණ බලය ඉදිරියේ නිරාවරණය වන බව අවධාරණය කරති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ Sinhala

තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ

ඉන්දීය ගෘහස්ථ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ දෙමළ නාඩු නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙකු, තරඟය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිද්දී තම පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යවමින් සිටියදී අල්ලා ගැනීමෙන්…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ආසියා කප් කිරීටය රැකගැනීමට ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පිරිනමයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ආසියා කප් කිරීටය රැකගැනීමට ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පිරිනමයි

දිවයිනේ කණ්ඩායම බරපතල ශූරතා ආරක්ෂාවකට සැරසෙයි ශ්‍රී ලංකාව ඔවුන්ගේ ආසියා කප් ශූරතාව රැකගැනීමේ අරමුණින් ශක්තිමත් හා තරඟකාරී කණ්ඩායමක් නිවේදනය කර ඇති අතර, එය…

15 Aug 2026 Discuss
හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්‍රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්‍යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ Sinhala

හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්‍රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්‍යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ

ශ්‍රී ලංකාව පුරා හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික පිරිසක් ජීවිතය බේරා ගැනීමට අවශ්‍ය හෘද ශල්‍යකර්ම, ප්‍රධාන වෛද්‍ය ක්‍රියාපටිපාටි සහ අත්‍යවශ්‍ය රෝග විනිශ්චය පරීක්ෂණ…

15 Aug 2026 Discuss