Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දියාවේ වර්ධනමාන ආර්ථික පාගිලිය: බලපෑමක් නොමැතිව ආයෝජනයක්ද?

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දියාවේ වර්ධනමාන ආර්ථික පාගිලිය: බලපෑමක් නොමැතිව ආයෝජනයක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දියාවේ ආර්ථික පැවැත්ම මෑත වසරවලදී සැලකිය යුතු ලෙස පුළුල් වී ඇති අතර, නව දිල්ලිය දිවයින පුරා තම මූල්‍ය හා යටිතල පහසුකම් ආයෝජන ගැඹුරු කර ගනිමින් සිටී — එහෙත් මෙම වර්ධනමාන ආයෝජනය ක්ෂේත්‍රයේ අර්ථවත් උපායමාර්ගික ප්‍රවේශයක් හෝ බලපෑමක් බවට පත්වේද යන්න පිළිබඳ ප්‍රශ්න තවමත් පවතී.

ඉන්දීය වත්කම්වල පුළුල් වෙමින් පවතින ගොනුව

බලශක්ති ව්‍යාපෘති හා වරාය සංවර්ධනයේ සිට ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා ණය මාර්ග දක්වා, ඉන්දියාව ශ්‍රී ලංකාවේ සැලකිය යුතු ආර්ථික පාගිලියක් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගොඩනගා ගෙන ඇත. මෙම වත්කම් සමුච්චය දකුණු ආසියාවේ වඩාත් සැලකිය යුතු ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික සහභාගිත්වයන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිය හා දිගුකාලීන සංවර්ධනයේ ප්‍රමුඛ බාහිර පාර්ශ්වකරු ලෙස ඉන්දියාව තබා සිටී.

2022 ශ්‍රී ලංකාවේ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසුව මෙම සම්බන්ධතාවය විශේෂ වේගයක් ලැබූ අතර, එම අර්බුදය අතරතුර ඉන්දියාව ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන හතරකට අධික හදිසි මූල්‍ය සහायතාවක් ලබා දුන්නේය — ජාත්‍යන්තර ගලවා ගැනීමේ ඇසුරුම් සුරක්ෂිත කිරීමට පෙර කොළඹ ​බිඳ වැටෙමින් පැවති ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට ජීවිත රේඛාවක් ලෙස ක්‍රියා කළ සහාය.

සහතික නොකළ ප්‍රතිලාභ සහිත ආයෝජනය

මෙම සැලකිය යුතු වියදම් ඉදිරිපිටදී, ඉන්දියාවේ ආර්ථික කැපවීම් ඒ හා සමාන උපායමාර්ගික හෝ මෙහෙයුම් ප්‍රවේශයක් සමඟ ගලපී නොමැති බවට විශ්ලේෂකයන් සැලකිල්ල පළ කර ඇත. වැදගත් භූ-දේශපාලනික ව්‍යාපෘති — වරාය හා බලශක්ති සංවර්ධනයන් ඇතුළුව — ඇතැම් විට ගැටළු මතුව ඇති අතර, නැවත සාකච්ඡා කිරීම්වලට හෝ චීන පාර්ශ්ව නියෝජිත තරඟකාරී ටෙන්ඩර්වලට ලක්ව ඇත. මෙය නව දිල්ලිය, සිය ප්‍රායෝගික බලපෑම ඉක්මවා ගිය මූල්‍ය ලක්ෂ්‍ය ගණනාවකට ගිනිකෙළියක් ලෙස ඉතිරි කරයි.

මෙම තත්ත්වය ඉන්දියාවේ අසල්වැසි ප්‍රතිපත්තිය කළමනාකරණයේ පුළුල් අභියෝගයක් පිළිබිඹු කරයි: බලපෑම් කිරීමට හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වෛරීත්වය යටපත් කිරීමට ලක් වෙමින් දිස් නොවී ආර්ථික ත්‍යාගශීලීභාවය කල් පවත්නා හවුල්දාරිත්වයන් බවට පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද යන්නයි.

භූ-දේශපාලනික සන්දර්භය

ඉන්දීය සාගර නැව් මාර්ගවල කේන්ද්‍රස්ථානයේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකාවේ භූ ස්ථානය, ප්‍රාදේශීය බලවතුන් සඳහා එය ආකර්ෂණීය හවුල්කරුවෙකු බවට පත් කරයි. ඉන්දියාව හා චීනය යන දෙරටම ක්‍රියාශීලීව කොළඹ ​දෙසට ළඟා වී ඇති අතර, තරඟකාරී ආසාවන් සලකා බලමින් ජාතික ආර්ථික ප්‍රමුඛතා හඹා යන ශ්‍රී ලාංකේය ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් සඳහා සියුම් සමතුලිත ක්‍රියාවක් ඇති කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, බලවත් බහු හවුල්කරුවන්ගෙන් ආයෝජන ආකර්ෂණය කර ගැනීමේ හැකියාව සාකච්ඡා නම්‍යශීලීභාවය ලබා දෙයි. ඉන්දියාව සඳහා, කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘති ගිවිසුම් සුරක්ෂිත කිරීමේ සෑම ප්‍රමාදයක් හෝ පසුබෑමක් සිය ම උපායමාර්ගික ආපසු අඩවියේ ප්‍රතිවාදීන්ට ඉඩ ලබා දීමේ අවදානමක් දරයි.

ඉදිරි මාර්ගය

ශ්‍රී ලංකාව IMF වැඩසටහනක් යටතේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය සඳහා වූ ගමන දිගටම කරගෙන යන විට, ඉන්දියාව ඇතුළු විදේශ ආයෝජකයන් සමඟ සහභාගිත්වයේ කොන්දේසි වඩා සමීප දේශීය පරීක්ෂා කිරීමකට ලක් වනු ඇත. ශ්‍රී ලාංකේය ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන් ලැබෙන ආයෝජනය ජාතික ආසාවන් සේවය කරන බව සහතික කිරීමට පීඩනයකට මුහුණ දෙන අතර, ඉන්දියාව ආර්ථිකව ඵලදායී වෙමින් ද දේශපාලනිකව තිරසාර වෙමින් ද බැඳීම් ගැඹුරු කිරීමට ක්‍රම සෙවිය යුතුය.

දෙරට අතර සම්බන්ධතාවය ප්‍රාන්තයේ වඩාත් ප්‍රතිඵලදායක සම්බන්ධතාවන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතී, භූගෝලය, ඉතිහාසය සහ ආර්ථික අන්තර් රඳා පැ

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ Sinhala

තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ

ඉන්දීය ගෘහස්ථ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ දෙමළ නාඩු නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙකු, තරඟය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිද්දී තම පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යවමින් සිටියදී අල්ලා ගැනීමෙන්…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ආසියා කප් කිරීටය රැකගැනීමට ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පිරිනමයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ආසියා කප් කිරීටය රැකගැනීමට ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පිරිනමයි

දිවයිනේ කණ්ඩායම බරපතල ශූරතා ආරක්ෂාවකට සැරසෙයි ශ්‍රී ලංකාව ඔවුන්ගේ ආසියා කප් ශූරතාව රැකගැනීමේ අරමුණින් ශක්තිමත් හා තරඟකාරී කණ්ඩායමක් නිවේදනය කර ඇති අතර, එය…

15 Aug 2026 Discuss
හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්‍රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්‍යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ Sinhala

හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්‍රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්‍යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ

ශ්‍රී ලංකාව පුරා හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික පිරිසක් ජීවිතය බේරා ගැනීමට අවශ්‍ය හෘද ශල්‍යකර්ම, ප්‍රධාන වෛද්‍ය ක්‍රියාපටිපාටි සහ අත්‍යවශ්‍ය රෝග විනිශ්චය පරීක්ෂණ…

15 Aug 2026 Discuss