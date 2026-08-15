Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඉන්දියන් සාගරයේ 7.7 රිక්ටර් භූකම්පනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සුනාමි තර්ජනයක් නැත

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඉන්දියන් සාගරයේ 7.7 රිక්ටර් භූකම්පනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සුනාමි තර්ජනයක් නැත

ඉන්දියන් සාගරයේ රික්ටර් මාපකයේ 7.7 ප්‍රබලතාවයකින් යුත් භූකම්පනයක් ඇති වූ අතර, කලාපය පුරා වෙරළාසන්න ප්‍රජාවන් අතර තාවකාලික කනස්සල්ලක් ඇති කළ මෙම සිදුවීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සුනාමි තර්ජනයක් නොමැති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා වෙරළට ක්ෂණික අනතුරක් නැත

භූකම්පනයේ සැලකිය යුතු ප්‍රබලතාවය තිබියදීත්, මෙම කම්පනය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළු තීරයට සුනාමි ක්‍රියාකාරිත්වයක් ඇති නොවන බව නිලධාරීන් මහජනතාවට සහතික කර ඇත. මෙම තහවුරු කිරීම, 2004 ඉන්දියන් සාගර සුනාමියේ විනාශකාරී මතකයන් සිතේ රැඳී ඇති, මුහුදු මට්ටමට සමීප වෙරළාසන්න ප්‍රදේශවල වාසය කරන මිලියන සංඛ්‍යාත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සහනයක් වනු ඇත.

7.7 ප්‍රබලතාවයේ භූකම්පනයක් යනු එහි කේන්ද්‍රස්ථානයේ පුළුල් විනාශයක් සිදු කිරීමට සහ යම් භූවිද්‍යාත්මක තත්ත්වයන් යටතේ සුනාමි රළ ජනනය කිරීමට හැකියාව ඇති ප්‍රධාන භූ විද්‍යාත්මක සිදුවීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, කම්පනයෙන් පසු සිදු කළ තක්සේරු මගින් මෙවර ශ්‍රී ලංකාවට කිසිදු තර්ජනයක් නොමැති බව නිගමනය කෙරිණි.

වෙරළාසන්න ප්‍රජාවන්ගෙන් සන්සුන්ව සිටින ලෙස ඉල්ලීමක්

දකුණු, බටහිර සහ නැගෙනහිර වෙරළු තීරයන් දිගේ විහිදෙන ශ්‍රී ලංකාවේ දීර්ඝ වෙරළු තීරය ඔස්සේ වාසය කරන පදිංචිකරුවන්ට සන්සුන්ව සිට කිසිදු බියක් නොමැතිව ඔවුන්ගේ දෛනික කටයුතු කරගෙන යෙදෙන ලෙස උපදෙස් දී ඇත. බලයලත් ප්‍රභවයන්ගෙන් සත්‍යාපිත තොරතුරු පමණක් විශ්වාස කරන ලෙසත්, සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ තහවුරු නොකළ වාර්තා පැතිරවීමෙන් වැළකී සිටින ලෙසත් නිලධාරීන් මහජනතාවට 촉구 කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආපදා කළමනාකරණ බලධාරීන්, පුළුල් ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ ඕනෑම ප්‍රධාන භූ විද්‍යාත්මක සිදුවීමකින් පසු අනුගමනය කෙරෙන සම්මත ක්‍රියා පටිපාටිය අනුව, භූකම්පනයෙන් පසු තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි.

භූකම්පන ඉතිහාසයකින් හැඩගත් කලාපයක්

ඉන්දියන් සාගරය ලොව භූකම්පන ක්‍රියාකාරී කලාපයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින අතර, එම කලාපය තුළ පිහිටි දූපත් රාජ්‍යයක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව භූකම්පන සහ සුනාමි සූදානම සම්බන්ධයෙන් අඛණ්ඩ නිරීක්ෂණයක නිරත වේ. සුමාත්‍රා වෙරළට ඔබ්බෙන් ඇති වූ 9.1 ප්‍රබලතාවයේ විනාශකාරී භූකම්පනයකින් ඇති වූ 2004 බොක්සිං දින සුනාමිය ශ්‍රී ලංකාවේ පමණක් 30,000 කට අධික ජීවිත හිමිකර ගත් අතර, ඒ සිදුවීම රටේ වෙරළු ආපදා සූදානම් ආකල්පය නිර්වචනය කරමින් අද දක්වාම බලපෑම් කරයි.

මෙම අවස්ථාව වන විට, භූකම්පනය හා සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකාවේ කිසිදු තුවාල, ව්‍යූහාත්මක හානි හෝ නැව් හා ගුවන් ගමනාගමනයට බාධාවන් සිදු වූ බවක් වාර්තා වී නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ Sinhala

තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ

ඉන්දීය ගෘහස්ථ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ දෙමළ නාඩු නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙකු, තරඟය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිද්දී තම පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යවමින් සිටියදී අල්ලා ගැනීමෙන්…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ආසියා කප් කිරීටය රැකගැනීමට ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පිරිනමයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ආසියා කප් කිරීටය රැකගැනීමට ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පිරිනමයි

දිවයිනේ කණ්ඩායම බරපතල ශූරතා ආරක්ෂාවකට සැරසෙයි ශ්‍රී ලංකාව ඔවුන්ගේ ආසියා කප් ශූරතාව රැකගැනීමේ අරමුණින් ශක්තිමත් හා තරඟකාරී කණ්ඩායමක් නිවේදනය කර ඇති අතර, එය…

15 Aug 2026 Discuss
හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්‍රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්‍යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ Sinhala

හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්‍රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්‍යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ

ශ්‍රී ලංකාව පුරා හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික පිරිසක් ජීවිතය බේරා ගැනීමට අවශ්‍ය හෘද ශල්‍යකර්ම, ප්‍රධාන වෛද්‍ය ක්‍රියාපටිපාටි සහ අත්‍යවශ්‍ය රෝග විනිශ්චය පරීක්ෂණ…

15 Aug 2026 Discuss