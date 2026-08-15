ඉන්දියන් සාගරයේ 7.7 රිక්ටර් භූකම්පනයෙන් ශ්රී ලංකාවට සුනාමි තර්ජනයක් නැත
ඉන්දියන් සාගරයේ රික්ටර් මාපකයේ 7.7 ප්රබලතාවයකින් යුත් භූකම්පනයක් ඇති වූ අතර, කලාපය පුරා වෙරළාසන්න ප්රජාවන් අතර තාවකාලික කනස්සල්ලක් ඇති කළ මෙම සිදුවීමෙන් ශ්රී ලංකාවට සුනාමි තර්ජනයක් නොමැති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
ශ්රී ලංකා වෙරළට ක්ෂණික අනතුරක් නැත
භූකම්පනයේ සැලකිය යුතු ප්රබලතාවය තිබියදීත්, මෙම කම්පනය හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාවේ වෙරළු තීරයට සුනාමි ක්රියාකාරිත්වයක් ඇති නොවන බව නිලධාරීන් මහජනතාවට සහතික කර ඇත. මෙම තහවුරු කිරීම, 2004 ඉන්දියන් සාගර සුනාමියේ විනාශකාරී මතකයන් සිතේ රැඳී ඇති, මුහුදු මට්ටමට සමීප වෙරළාසන්න ප්රදේශවල වාසය කරන මිලියන සංඛ්යාත ශ්රී ලාංකිකයන්ට සහනයක් වනු ඇත.
7.7 ප්රබලතාවයේ භූකම්පනයක් යනු එහි කේන්ද්රස්ථානයේ පුළුල් විනාශයක් සිදු කිරීමට සහ යම් භූවිද්යාත්මක තත්ත්වයන් යටතේ සුනාමි රළ ජනනය කිරීමට හැකියාව ඇති ප්රධාන භූ විද්යාත්මක සිදුවීමක් ලෙස සලකනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, කම්පනයෙන් පසු සිදු කළ තක්සේරු මගින් මෙවර ශ්රී ලංකාවට කිසිදු තර්ජනයක් නොමැති බව නිගමනය කෙරිණි.
වෙරළාසන්න ප්රජාවන්ගෙන් සන්සුන්ව සිටින ලෙස ඉල්ලීමක්
දකුණු, බටහිර සහ නැගෙනහිර වෙරළු තීරයන් දිගේ විහිදෙන ශ්රී ලංකාවේ දීර්ඝ වෙරළු තීරය ඔස්සේ වාසය කරන පදිංචිකරුවන්ට සන්සුන්ව සිට කිසිදු බියක් නොමැතිව ඔවුන්ගේ දෛනික කටයුතු කරගෙන යෙදෙන ලෙස උපදෙස් දී ඇත. බලයලත් ප්රභවයන්ගෙන් සත්යාපිත තොරතුරු පමණක් විශ්වාස කරන ලෙසත්, සමාජ මාධ්ය ඔස්සේ තහවුරු නොකළ වාර්තා පැතිරවීමෙන් වැළකී සිටින ලෙසත් නිලධාරීන් මහජනතාවට 촉구 කර ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ ආපදා කළමනාකරණ බලධාරීන්, පුළුල් ඉන්දියන් සාගර කලාපයේ ඕනෑම ප්රධාන භූ විද්යාත්මක සිදුවීමකින් පසු අනුගමනය කෙරෙන සම්මත ක්රියා පටිපාටිය අනුව, භූකම්පනයෙන් පසු තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි.
භූකම්පන ඉතිහාසයකින් හැඩගත් කලාපයක්
ඉන්දියන් සාගරය ලොව භූකම්පන ක්රියාකාරී කලාපයන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින අතර, එම කලාපය තුළ පිහිටි දූපත් රාජ්යයක් වශයෙන් ශ්රී ලංකාව භූකම්පන සහ සුනාමි සූදානම සම්බන්ධයෙන් අඛණ්ඩ නිරීක්ෂණයක නිරත වේ. සුමාත්රා වෙරළට ඔබ්බෙන් ඇති වූ 9.1 ප්රබලතාවයේ විනාශකාරී භූකම්පනයකින් ඇති වූ 2004 බොක්සිං දින සුනාමිය ශ්රී ලංකාවේ පමණක් 30,000 කට අධික ජීවිත හිමිකර ගත් අතර, ඒ සිදුවීම රටේ වෙරළු ආපදා සූදානම් ආකල්පය නිර්වචනය කරමින් අද දක්වාම බලපෑම් කරයි.
මෙම අවස්ථාව වන විට, භූකම්පනය හා සම්බන්ධව ශ්රී ලංකාවේ කිසිදු තුවාල, ව්යූහාත්මක හානි හෝ නැව් හා ගුවන් ගමනාගමනයට බාධාවන් සිදු වූ බවක් වාර්තා වී නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.