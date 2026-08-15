Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

දිගුකාලීන වියළි කාලගුණය ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් කිහිපයක පානීය ජල අර්බුදයක් ඇති කරයි

15 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
දිගුකාලීන වියළි කාලගුණය ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් කිහිපයක පානීය ජල අර්බුදයක් ඇති කරයි

දිගු කාලයක් පුරා පැවති වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් කිහිපයක ජනතාව දැඩි පානීය ජල හිඟයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය පදිංචිකරුවන් මෙන්ම බලධාරීන් අතරටද බරපතල කනස්සල්ලක් ඇති කර තිබේ.

බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශ

රටේ පුළුල් ප්‍රදේශ පුරා ජල හිඟය ව්‍යාප්ත වී ඇති අතර, උතුරු, උතුරු මැද, නැගෙනහිර සහ ඌව යන පළාත්වල ජනතාව දිගුකාලීන වියළි තත්ත්වයේ දරුණුම ප්‍රතිඵලවලට මුහුණ දෙන පිරිස් අතර වේ.

මෙම ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් ආරක්ෂිත පානීය ජලය ප්‍රමාණවත් ලෙස ලබා ගැනීමට දැඩි ලෙස වෙර දරන බව වාර්තා වන අතර, වියළි කාලගුණය අඛණ්ඩව පවතින හෙයින් ඉදිරි කාලය තුළ වහාම සහනයක් ලැබෙතැයි යන ලකුණු කිසිවක් නොමැති තත්ත්වයකි.

නැවත නැවත මතු වන අභියෝගයක්

දිගු වියළි කාලවලදී ජල හිඟය ඇති වීම ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ ග්‍රාමීය හා අර්ධ නාගරික ප්‍රජාවන්ට, විශේෂයෙන් මාස ගණනක් වැසි නොලැබිය හැකි උතුරු හා උතුරු මැද පළාත්වල වියළි කලාප ප්‍රදේශවලට නැවත නැවතත් මතු වන අභියෝගයක්ව පවතී.

නැගෙනහිර හා ඌව පළාත් විවිධ දේශගුණික රටාවලට මුහුණ දුන්නද, දිගු වියළි කාලවල බලපෑමට ගොදුරු වීමේ අවදානමක් ඒවායේද පවතින අතර, එය දැනටමත් ඇති ජල සැපයුම් යටිතල පහසුකම් මතට අමතර බරක් ඇති කරයි.

වර්ධනය වන කනස්සල්ල

මෙම තත්ත්වය, දිවයිනේ ඍතු සුළඟ ආශ්‍රිත වියළි කාලගුණයේ ක්‍රමයෙන් වැඩිවන බාධාකාරී බලපෑම්වලින් ප්‍රජාවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දීර්ඝකාලීන ජල කළමනාකරණ උපාය මාර්ග හා යටිතල පහසුකම් ආයෝජනවල හදිසි අවශ්‍යතාවය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.

බලධාරීන් තවමත් නිශ්චිත හදිසි සහන පියවර ප්‍රකාශයට පත් කර නොමැති නමුත්, බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් නරක අතට හැරෙන ජල හිඟය විසඳීම සඳහා ඉක්මන් මැදිහත් වීමක් ඉල්ලා සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ Sinhala

තරඟය මැද පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යැවූ දෙමළ නාඩු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු වසර දෙකක තහනමෙන්辛ගේ ගැලවේ

ඉන්දීය ගෘහස්ථ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ දෙමළ නාඩු නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙකු, තරඟය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිද්දී තම පෙම්වතියට කෙටි පණිවිඩ යවමින් සිටියදී අල්ලා ගැනීමෙන්…

15 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ආසියා කප් කිරීටය රැකගැනීමට ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පිරිනමයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ආසියා කප් කිරීටය රැකගැනීමට ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පිරිනමයි

දිවයිනේ කණ්ඩායම බරපතල ශූරතා ආරක්ෂාවකට සැරසෙයි ශ්‍රී ලංකාව ඔවුන්ගේ ආසියා කප් ශූරතාව රැකගැනීමේ අරමුණින් ශක්තිමත් හා තරඟකාරී කණ්ඩායමක් නිවේදනය කර ඇති අතර, එය…

15 Aug 2026 Discuss
හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්‍රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්‍යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ Sinhala

හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික ශ්‍රී ලාංකිකයන් අවදානම් සහිත හෘද ශල්‍යකර්ම පෝළිමක — සමහර සැත්කම් 2029 දක්වා කල් දැමේ

ශ්‍රී ලංකාව පුරා හෘද රෝගීන් 25,000කට අධික පිරිසක් ජීවිතය බේරා ගැනීමට අවශ්‍ය හෘද ශල්‍යකර්ම, ප්‍රධාන වෛද්‍ය ක්‍රියාපටිපාටි සහ අත්‍යවශ්‍ය රෝග විනිශ්චය පරීක්ෂණ…

15 Aug 2026 Discuss