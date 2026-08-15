දිගුකාලීන වියළි කාලගුණය ශ්රී ලංකාවේ පළාත් කිහිපයක පානීය ජල අර්බුදයක් ඇති කරයි
දිගු කාලයක් පුරා පැවති වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාවේ පළාත් කිහිපයක ජනතාව දැඩි පානීය ජල හිඟයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය පදිංචිකරුවන් මෙන්ම බලධාරීන් අතරටද බරපතල කනස්සල්ලක් ඇති කර තිබේ.
බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශ
රටේ පුළුල් ප්රදේශ පුරා ජල හිඟය ව්යාප්ත වී ඇති අතර, උතුරු, උතුරු මැද, නැගෙනහිර සහ ඌව යන පළාත්වල ජනතාව දිගුකාලීන වියළි තත්ත්වයේ දරුණුම ප්රතිඵලවලට මුහුණ දෙන පිරිස් අතර වේ.
මෙම ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන් ආරක්ෂිත පානීය ජලය ප්රමාණවත් ලෙස ලබා ගැනීමට දැඩි ලෙස වෙර දරන බව වාර්තා වන අතර, වියළි කාලගුණය අඛණ්ඩව පවතින හෙයින් ඉදිරි කාලය තුළ වහාම සහනයක් ලැබෙතැයි යන ලකුණු කිසිවක් නොමැති තත්ත්වයකි.
නැවත නැවත මතු වන අභියෝගයක්
දිගු වියළි කාලවලදී ජල හිඟය ඇති වීම ශ්රී ලංකාවේ බොහෝ ග්රාමීය හා අර්ධ නාගරික ප්රජාවන්ට, විශේෂයෙන් මාස ගණනක් වැසි නොලැබිය හැකි උතුරු හා උතුරු මැද පළාත්වල වියළි කලාප ප්රදේශවලට නැවත නැවතත් මතු වන අභියෝගයක්ව පවතී.
නැගෙනහිර හා ඌව පළාත් විවිධ දේශගුණික රටාවලට මුහුණ දුන්නද, දිගු වියළි කාලවල බලපෑමට ගොදුරු වීමේ අවදානමක් ඒවායේද පවතින අතර, එය දැනටමත් ඇති ජල සැපයුම් යටිතල පහසුකම් මතට අමතර බරක් ඇති කරයි.
වර්ධනය වන කනස්සල්ල
මෙම තත්ත්වය, දිවයිනේ ඍතු සුළඟ ආශ්රිත වියළි කාලගුණයේ ක්රමයෙන් වැඩිවන බාධාකාරී බලපෑම්වලින් ප්රජාවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දීර්ඝකාලීන ජල කළමනාකරණ උපාය මාර්ග හා යටිතල පහසුකම් ආයෝජනවල හදිසි අවශ්යතාවය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි.
බලධාරීන් තවමත් නිශ්චිත හදිසි සහන පියවර ප්රකාශයට පත් කර නොමැති නමුත්, බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශවල පදිංචිකරුවන් නරක අතට හැරෙන ජල හිඟය විසඳීම සඳහා ඉක්මන් මැදිහත් වීමක් ඉල්ලා සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.