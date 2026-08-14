Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වාරියපොල පිරිමියෙකු කාන්තාවකගේ අභ්‍යන්තර පින්තූර WhatsApp හරහා බෙදාහැිමේ චෝදනාවට අත්අඩංගුවට

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වාරියපොල පිරිමියෙකු කාන්තාවකගේ අභ්‍යන්තර පින්තූර WhatsApp හරහා බෙදාහැිමේ චෝදනාවට අත්අඩංගුවට

මම්පුරිය ප්‍රදේශයේ වයස අවුරුදු 34ක් වූ පිරිමියෙකු, ජනප්‍රිය පණිවිඩ හුවමාරු වේදිකාවක් වන WhatsApp හරහා කාන්තාවකගේ අභ්‍යන්තර පින්තූර ප්‍රචාරය කළ බවට එල්ල වූ චෝදනා මත වාරියපොල පරිගණක අපරාධ විමර්ශන අංශයේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ඩිජිටල් අපරාධ විමර්ශනයකින් අත්අඩංගුවට

වාරියපොල පරිගණක අපරාධ විමර්ශන අංශයේ විමර්ශකයින් WhatsApp හරහා කාන්තාවකගේ නිරුවත් ඡායාරූප අකීකරුව බෙදාහැරීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව සැකකරු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් ලැබීමෙන් අනතුරුව, බලධාරීන් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වී සිද්ධියට සම්බන්ධ පුද්ගලයා හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගත්හ.

ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩෙන සමාජ ගැටලුවක්

මෙම සිද්ධිය, "පළිගැනීමේ අශ්ලීල ද්‍රව්‍ය" ලෙස සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන රූප පදනම් කරගත් ලිංගික අපයෝජනය ශ්‍රී ලංකාව පුරා ඉහළ යමින් පවතිනා බව ඉස්මතු කරයි. විශේෂයෙන් කාන්තාවන් — වින්දිතයන් හිරිහැර කිරීමට සහ අවමාන කිරීමට ඩිජිටල් වේදිකා අවභාවිත කිරීම, දිවයිනේ නීති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සඳහා බරපතල ගැටලුවක් බවට පත්ව ඇත.

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් මෑත වසරවලදී මෙවැනි සයිබර් අපරාධ මැඩලීම සඳහා උත්සාහයන් තීව්‍ර කර ඇති අතර, කැප වූ පරිගණක අපරාධ ඒකක, ඩිජිටල් තාක්ෂණය හානිකර ලෙස භාවිත කරන අපරාධකරුවන් විමර්ශනය කිරීමේ සහ නඩු පැවරීමේ මූලික කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් සිටී.

නීතිමය ප්‍රතිවිපාක

අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයාට ශ්‍රී ලංකාවේ පරිගණක අපරාධ පනතේ අදාළ විධිවිධාන යටතේ චෝදනා ලැබීමට ඉඩ ඇති අතර, නිරූපිත පුද්ගලයාගේ කැමැත්තකින් තොරව පෞද්ගලික හෝ අභ්‍යන්තර අන්තර්ගතයන් නීති විරෝධී ලෙස බෙදාහැරීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු සිදු වන්නන්ට එම පනත යටතේ දැඩි දණ්ඩනයක් පැනවේ.

සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශනයන් දිගටම සිදු වෙමින් පවතින බව වාර්තා වන අතර, ඉදිරි කාලය තුළ බලධාරීන් විසින් වැඩිදුර තොරතුරු නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මුගුරු ප්‍රහාරයකින් තුවාල ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික පොලිස් නිලධාරියා මියයයි Sinhala

මුගුරු ප්‍රහාරයකින් තුවාල ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික පොලිස් නිලධාරියා මියයයි

ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයෙන් සිදු වූ තුවාල හේතුවෙන් නිලධාරියා මරණයට පත් වේ මුගුරක් භාවිත කරමින් සිදු කළ ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයකින් දරුණු ලෙස තුවාල ලැබූ වයස අවුරුදු 54 ක…

14 Aug 2026 Discuss
තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි Sinhala

තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි

රජයේ ආදායම් පියවර මධ්‍යයේ අතිරේක බදු කාලය දීර්ඝ කෙරේ ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ නවතම යාවත්කාලීන තොරතුරුවලට අනුව, තෝරාගත් මෝටර් රථ ආනයන කාණ්ඩ සඳහා දැනට අදාළ රේගු ආනයන…

14 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී

ශ්‍රී ලංකාව, ආනයනික වාහන බදු මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු දීර්ඝ කර ඇති අතර, රජයේ බලධාරීන් පවසන අන්දමට එම පියවර දෙසැම්බර් 31 දක්වා ක්‍රියාත්මක ව පවතිනු ඇත. ආනයනික…

14 Aug 2026 Discuss