වාරියපොල පිරිමියෙකු කාන්තාවකගේ අභ්යන්තර පින්තූර WhatsApp හරහා බෙදාහැිමේ චෝදනාවට අත්අඩංගුවට
මම්පුරිය ප්රදේශයේ වයස අවුරුදු 34ක් වූ පිරිමියෙකු, ජනප්රිය පණිවිඩ හුවමාරු වේදිකාවක් වන WhatsApp හරහා කාන්තාවකගේ අභ්යන්තර පින්තූර ප්රචාරය කළ බවට එල්ල වූ චෝදනා මත වාරියපොල පරිගණක අපරාධ විමර්ශන අංශයේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.
ඩිජිටල් අපරාධ විමර්ශනයකින් අත්අඩංගුවට
වාරියපොල පරිගණක අපරාධ විමර්ශන අංශයේ විමර්ශකයින් WhatsApp හරහා කාන්තාවකගේ නිරුවත් ඡායාරූප අකීකරුව බෙදාහැරීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමෙන් අනතුරුව සැකකරු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් ලැබීමෙන් අනතුරුව, බලධාරීන් ඉක්මනින් ක්රියාත්මක වී සිද්ධියට සම්බන්ධ පුද්ගලයා හඳුනාගෙන අත්අඩංගුවට ගත්හ.
ශ්රී ලංකාවේ වැඩෙන සමාජ ගැටලුවක්
මෙම සිද්ධිය, "පළිගැනීමේ අශ්ලීල ද්රව්ය" ලෙස සාමාන්යයෙන් හඳුන්වන රූප පදනම් කරගත් ලිංගික අපයෝජනය ශ්රී ලංකාව පුරා ඉහළ යමින් පවතිනා බව ඉස්මතු කරයි. විශේෂයෙන් කාන්තාවන් — වින්දිතයන් හිරිහැර කිරීමට සහ අවමාන කිරීමට ඩිජිටල් වේදිකා අවභාවිත කිරීම, දිවයිනේ නීති ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන සඳහා බරපතල ගැටලුවක් බවට පත්ව ඇත.
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් මෑත වසරවලදී මෙවැනි සයිබර් අපරාධ මැඩලීම සඳහා උත්සාහයන් තීව්ර කර ඇති අතර, කැප වූ පරිගණක අපරාධ ඒකක, ඩිජිටල් තාක්ෂණය හානිකර ලෙස භාවිත කරන අපරාධකරුවන් විමර්ශනය කිරීමේ සහ නඩු පැවරීමේ මූලික කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් සිටී.
නීතිමය ප්රතිවිපාක
අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයාට ශ්රී ලංකාවේ පරිගණක අපරාධ පනතේ අදාළ විධිවිධාන යටතේ චෝදනා ලැබීමට ඉඩ ඇති අතර, නිරූපිත පුද්ගලයාගේ කැමැත්තකින් තොරව පෞද්ගලික හෝ අභ්යන්තර අන්තර්ගතයන් නීති විරෝධී ලෙස බෙදාහැරීම සම්බන්ධයෙන් වරදකරු සිදු වන්නන්ට එම පනත යටතේ දැඩි දණ්ඩනයක් පැනවේ.
සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශනයන් දිගටම සිදු වෙමින් පවතින බව වාර්තා වන අතර, ඉදිරි කාලය තුළ බලධාරීන් විසින් වැඩිදුර තොරතුරු නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.