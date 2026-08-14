තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි
රජයේ ආදායම් පියවර මධ්යයේ අතිරේක බදු කාලය දීර්ඝ කෙරේ
ශ්රී ලංකා රේගුවේ නවතම යාවත්කාලීන තොරතුරුවලට අනුව, තෝරාගත් මෝටර් රථ ආනයන කාණ්ඩ සඳහා දැනට අදාළ රේගු ආනයන බද්ද මත පනවා ඇති තාවකාලික 50% අතිරේක බද්ද දීර්ඝ කිරීමට ශ්රී ලංකා රජය තීරණය කර ඇත.
කෙටිකාලීන මූල්ය පියවරක් ලෙස මුලින් හඳුන්වා දෙන ලද මෙම අතිරේක බද්ද, කලින් නියමිතව තිබූ අවසන් දිනය ඉක්මවා ද ක්රියාත්මකව පවතිනු ඇත. රටේ ආර්ථික තත්ත්වය ක්රමයෙන් ස්ථාවරත්වයට පත් වෙමින් පවතිද්දීත්, වාහන ආනයන මාර්ගය ඔස්සේ අතිරේක ආදායම් එකතු කිරීම පවත්වා ගැනීමට රජය අදහස් කරන බව මෙම දීර්ඝ කිරීමෙන් පැහැදිලි වේ.
ආනයනකරුවන්ට හා ගැනුම්කරුවන්ට අතිරේක බද්දෙන් සිදුවන බලපෑම
සුදුසුකම් ලත් මෝටර් රථ සඳහා අදාළ සම්මත රේගු ආනයන බද්ද මත අමතරව 50% බද්දක් අය කරනු ලබන අතර, එය බලපෑමට ලක්වන ආනයනවල ගොඩ ගැසෙන පිරිවැය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නංවයි. මෙම අතිරේක බර පහත සඳහන් පාර්ශ්වයන්ට සෘජුවම බලපාතැයි අපේක්ෂා කෙරේ:
- තොගය පිළිබඳ පිරිවැය කළමනාකරණය කරන වාහන ආනයනකරුවන් සහ අලෙවිකරුවන්
- අලුතින් ආනයනය කරන ලද මෝටර් රථ මිලට ගැනීමට අපේක්ෂා කරන පාරිභෝගිකයන්
- මිල ගණන් පිළිබඳ බලපෑම් තවමත් ගැටළුවක් ව පවතින පුළුල් වාහන සිල්ලර වෙළඳ වෙළඳපොළ
දිගු කලක් පැවතෙන ඕනෑම බදු පැනවීමක් වාහන වෙළඳ අංශය තුළ ඉල්ලුම අඩාල කිරීමට හා ව්යාපාර සැලසුම්කරණයට බලපෑමක් ඇති කරන බැවින්, කර්මාන්ත කොටස්කරුවන් මෙම අතිරේක බද්ද සම්බන්ධ වර්ධනයන් ඉතා සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
පුළුල් මූල්ය උපාය මාර්ගයේ කොටසක්
ශ්රී ලංකාව තම ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ වැඩසටහන ඉදිරියට ගෙන යෙද්දී, අත්යවශ්ය නොවන සහ අධිබල භාණ්ඩ සඳහා ඉහළ ආනයන බදු පවත්වා ගැනීමේ රජයේ පුළුල් උපාය මාර්ගයට අනුකූලව මෙම දීර්ඝ කිරීම සිදු කෙරේ. මෝටර් රථ, විශේෂයෙන් මගී කාර්, ආදායම් ඉහළ නැංවීමේ ආනයන පියවර සඳහා දිගු කලක් තිස්සේ ඉලක්කගත කාණ්ඩයක් ලෙස පවතී.
යාවත්කාලීන කරන ලද කාල සීමා සටහන් කර ගෙන, සංශෝධිත බදු රාමුව සම්පූර්ණයෙන් අනුගමනය කරන ලෙස ශ්රී ලංකා රේගුව ආනයනකරුවන් සහ තීරුබදු නිෂ්පාදන නියෝජිතයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.
දීර්ඝ කරන ලද අතිරේක බදු කාලසීමාවේ නිශ්චිත කාලය සහ අදාළ වාහන කාණ්ඩ සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරියේ දී සම්බන්ධිත බලධාරීන් විසින් රාජ්ය ගැසට් පත්රයේ ප්රකාශයට පත් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. නිල තහවුරු කිරීම සහ මඟ පෙන්වීම සඳහා ආනයනකරුවන්ට ශ්රී ලංකා රේගුව සමඟ සෘජුවම සම්බන්ධ වන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.