Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මුගුරු ප්‍රහාරයකින් තුවාල ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික පොලිස් නිලධාරියා මියයයි

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මුගුරු ප්‍රහාරයකින් තුවාල ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික පොලිස් නිලධාරියා මියයයි

ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයෙන් සිදු වූ තුවාල හේතුවෙන් නිලධාරියා මරණයට පත් වේ

මුගුරක් භාවිත කරමින් සිදු කළ ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයකින් දරුණු ලෙස තුවාල ලැබූ වයස අවුරුදු 54 ක පොලිස් නිලධාරියෙකු මරණයට පත් වී ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

තවමත් නම හෙළි නොකළ මෙම නිලධාරියා, ඔහුට බරපතළ තුවාල සිදු කළ ප්‍රහාරයකට ලක් විය. ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දුන් නමුත්, ඔහුට සුවය ලැබීමට නොහැකි වූ අතර අවසානයේ තුවාල හේතුවෙන් මරණයට පත් විය.

සිදුවීමේ විස්තර

ප්‍රහාරයේ සම්පූර්ණ තත්ත්වයන් හා නිලධාරියාට එල්ල කළ ප්‍රහාරය පිටුපස ඇති හේතු සොයා බැලීමට විමර්ශකයින් කටයුතු කරමින් සිටී. ප්‍රහාරය සිදු කළේ මුගුරක් භාවිත කරමින් බවත්, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සිදු වූ තුවාල මාරාන්තික ලෙස ඔප්පු වූ බවත් බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

විමර්ශනය ආරම්භ වේ

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් දියත් කර ඇත. ප්‍රහාරය සම්බන්ධ ඕනෑම තොරතුරක් දන්නා අය ඉදිරිපත් වී කඩිනමින් සිදු කරන විමර්ශනයට සහය දෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.

සේවයේ නිරත පොලිස් නිලධාරියෙකුගේ මරණය නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන විසින් ඉතා බරපතළ කරුණක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, වගකිවයුත්තන්ට එරෙහිව නීතියේ පූර්ණ බලය යොදා ගනිමින් කටයුතු කරන බව නිලධාරීහු පෙන්වා දී ඇත.

අත්අඩංගුවට ගැනීම්, සැකකරුවන් හෝ ප්‍රහාරය සිදු වූ නිශ්චිත ස්ථානය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි Sinhala

තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි

රජයේ ආදායම් පියවර මධ්‍යයේ අතිරේක බදු කාලය දීර්ඝ කෙරේ ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ නවතම යාවත්කාලීන තොරතුරුවලට අනුව, තෝරාගත් මෝටර් රථ ආනයන කාණ්ඩ සඳහා දැනට අදාළ රේගු ආනයන…

14 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී

ශ්‍රී ලංකාව, ආනයනික වාහන බදු මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු දීර්ඝ කර ඇති අතර, රජයේ බලධාරීන් පවසන අන්දමට එම පියවර දෙසැම්බර් 31 දක්වා ක්‍රියාත්මක ව පවතිනු ඇත. ආනයනික…

14 Aug 2026 Discuss
සුළිඹෑවෙන් පීඩාවට පත් ත්‍රිකුණාමලය ධීවරයන්ට මත්ස්‍ය බෝට්ටු දහනවයක් භාරදේ Sinhala

සුළිඹෑවෙන් පීඩාවට පත් ත්‍රිකුණාමලය ධීවරයන්ට මත්ස්‍ය බෝට්ටු දහනවයක් භාරදේ

දිත්වා සුළිඹෑවෙන් ජීවනෝපාය දරුණු ලෙස බිඳ වැටුණු ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ ධීවරයන් අතර මත්ස්‍ය බෝට්ටු දහනවයක් බෙදා හරිනු ලැබූ අතර, කුණාටුවේ විනාශකාරී…

14 Aug 2026 Discuss