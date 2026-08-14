මුගුරු ප්රහාරයකින් තුවාල ලැබූ ශ්රී ලාංකික පොලිස් නිලධාරියා මියයයි
ප්රචණ්ඩ ප්රහාරයෙන් සිදු වූ තුවාල හේතුවෙන් නිලධාරියා මරණයට පත් වේ
මුගුරක් භාවිත කරමින් සිදු කළ ප්රචණ්ඩ ප්රහාරයකින් දරුණු ලෙස තුවාල ලැබූ වයස අවුරුදු 54 ක පොලිස් නිලධාරියෙකු මරණයට පත් වී ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
තවමත් නම හෙළි නොකළ මෙම නිලධාරියා, ඔහුට බරපතළ තුවාල සිදු කළ ප්රහාරයකට ලක් විය. ප්රහාරයෙන් අනතුරුව වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා දුන් නමුත්, ඔහුට සුවය ලැබීමට නොහැකි වූ අතර අවසානයේ තුවාල හේතුවෙන් මරණයට පත් විය.
සිදුවීමේ විස්තර
ප්රහාරයේ සම්පූර්ණ තත්ත්වයන් හා නිලධාරියාට එල්ල කළ ප්රහාරය පිටුපස ඇති හේතු සොයා බැලීමට විමර්ශකයින් කටයුතු කරමින් සිටී. ප්රහාරය සිදු කළේ මුගුරක් භාවිත කරමින් බවත්, එහි ප්රතිඵලයක් ලෙස සිදු වූ තුවාල මාරාන්තික ලෙස ඔප්පු වූ බවත් බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
විමර්ශනය ආරම්භ වේ
ශ්රී ලංකා පොලිසිය සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් දියත් කර ඇත. ප්රහාරය සම්බන්ධ ඕනෑම තොරතුරක් දන්නා අය ඉදිරිපත් වී කඩිනමින් සිදු කරන විමර්ශනයට සහය දෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.
සේවයේ නිරත පොලිස් නිලධාරියෙකුගේ මරණය නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන විසින් ඉතා බරපතළ කරුණක් ලෙස සලකනු ලබන අතර, වගකිවයුත්තන්ට එරෙහිව නීතියේ පූර්ණ බලය යොදා ගනිමින් කටයුතු කරන බව නිලධාරීහු පෙන්වා දී ඇත.
අත්අඩංගුවට ගැනීම්, සැකකරුවන් හෝ ප්රහාරය සිදු වූ නිශ්චිත ස්ථානය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම නිකුත් කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.