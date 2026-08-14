Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී

ශ්‍රී ලංකාව, ආනයනික වාහන බදු මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු දීර්ඝ කර ඇති අතර, රජයේ බලධාරීන් පවසන අන්දමට එම පියවර දෙසැම්බර් 31 දක්වා ක්‍රියාත්මක ව පවතිනු ඇත.

ආනයනික වාහන සඳහා පවතින රේගු බදු මත සැලකිය යුතු අතිරේකයක් එකතු කරන මෙම අතිරේක බදු, දූපත් රාජ්‍යයේ ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදය අතරතුර විදේශ විනිමය සංචිත ආරක්ෂා කිරීමට සහ ශ්‍රී ලංකා රුපියල මත පැවති පීඩනය සමනය කිරීමට හදිසි පියවරක් ලෙස මූලිකව හඳුන්වා දෙන ලදී.

අර්බුද සමයෙන් ඉතිරි වූ පියවරක්

ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය කඩාවැටීම උච්චස්ථානයට පත් වූ අවස්ථාවේ, රජය අත්‍යවශ්‍ය නොවන ආනයන සීමා කිරීම මගින් ඩොලර් ගලා යෑම වළකාලීමට ක්‍රියා කළ අතර, විදේශ විනිමය වැය සඳහා ප්‍රධාන හේතුවක් ලෙස සැලකුණු වාහන ද ඒ යටතට ගැනිණ. රුපියල ස්ථාවර කිරීමට සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට ලබා ගත හැකි ව පැවති සීමිත ඩොලර් සංචිත ආරක්ෂා කිරීමට යොදා ගත් කිහිපයක් වූ මූල්‍ය මෙවලම් අතරින් මෙම අතිරේක බදු ද එකක් විය.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ආධාර වැඩසටහන යටතේ ලබා කළ ප්‍රගතිය ඇතුළු ව, රටේ ආර්ථික ය立直ෟනයේ සැලකිය යුතු ඉදිරි පිය වර ගොස් ඇතත්, බලධාරීන් කල්තියා ඉවත් කිරීමකට යොමු නොව, එම පියවර ක්‍රියාත්මකව තබා ගැනීමට තීරණය කර ඇත.

මෝටර් රථ අංශයට බලපෑම

අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන මෙම අතිරේක බදු හේතුවෙන්, වාහන අලෙවිකරුවන්ට සහ පාරිභෝගිකයන්ට වර්ෂයේ ඉතිරි කාලය තුළ මෝටර් රථ, යතුරු පැදි සහ අනෙකුත් යන්ත්‍රෝපකරණ ආනයනය කිරීමේ දී ඉහළ වියදම් දැරීමට සිදු වනු ඇත. දිගු කාලීන සීමාවන් ඉල්ලුම මැඩ පවත්වාලන අතර මෝටර් රථ සැපයුම් දාමය හරහා ව්‍යාපාරවලට අහිතකර ලෙස බලපාන බව කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් ඊට පෙර කනස්සල්ල පළ කර ඇත.

  • අතිරේක බදු, වාහන සඳහා පවතින ආනයන රේගු බදු මත ද අදාළ වේ
  • විදේශ විනිමය සංචිත මත පීඩනය අවම කිරීමට එය මූලිකව හඳුන්වා දෙන ලදී
  • දීර්ඝ කිරීම මගින් දෙසැම්බර් 31 දක්වා එම පියවර ක්‍රියාත්මකව තබා ගැනේ

ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රධාන ආනයන වෙළෙඳ අංශ ක්‍රමක්‍රමයෙන් නැවත විවෘත කරමින් සිටියත්, අර්බුද සමයේ ආර්ථික පාලන ඉවත් කිරීම සඳහා රජය ප්‍රවේශම් සහගත ප්‍රවේශයක් අනුගමනය කරන බව මෙම තීරණය පිළිබිඹු කරයි. සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරතාව ආරක්ෂා කිරීම, රට පූර්ණ යළිනැගිටීම කරා ගමන් කරන මාවතේ ප්‍රමුඛ ඉලක්කයක් ව පවතින බව නිලධාරීන් පෙන්නුම් කර ඇත.

අතිරේක බදු මූලිකව ක්‍රියාත්මක කරන ලද්දේ ඩොලර් ආරක්ෂා කිරීමටත් රුපියල මත පීඩනය අඩු කිරීමටත් ය — එම අරමුණ, වර්ෂයේ දෙවන භාගය දක්වා ද එය දිගු කිරීමට පදනම් ව පවතී.

දෙසැම්බර් 31 අවසන් දිනය ඉක්මවා, මෙම පියවර ඉවත් කරනු ලැබේ ද, සංශෝධනය කරනු ලැබේ ද, නැතහොත් තවදුරටත් දීර්ඝ කරනු ලැබේ ද යන්න සම්බන්ධව කිසිදු නිවේදනයක් මේ වන තෙක් සිදු කර නොමැත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මුගුරු ප්‍රහාරයකින් තුවාල ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික පොලිස් නිලධාරියා මියයයි Sinhala

මුගුරු ප්‍රහාරයකින් තුවාල ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික පොලිස් නිලධාරියා මියයයි

ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයෙන් සිදු වූ තුවාල හේතුවෙන් නිලධාරියා මරණයට පත් වේ මුගුරක් භාවිත කරමින් සිදු කළ ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයකින් දරුණු ලෙස තුවාල ලැබූ වයස අවුරුදු 54 ක…

14 Aug 2026 Discuss
තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි Sinhala

තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි

රජයේ ආදායම් පියවර මධ්‍යයේ අතිරේක බදු කාලය දීර්ඝ කෙරේ ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ නවතම යාවත්කාලීන තොරතුරුවලට අනුව, තෝරාගත් මෝටර් රථ ආනයන කාණ්ඩ සඳහා දැනට අදාළ රේගු ආනයන…

14 Aug 2026 Discuss
සුළිඹෑවෙන් පීඩාවට පත් ත්‍රිකුණාමලය ධීවරයන්ට මත්ස්‍ය බෝට්ටු දහනවයක් භාරදේ Sinhala

සුළිඹෑවෙන් පීඩාවට පත් ත්‍රිකුණාමලය ධීවරයන්ට මත්ස්‍ය බෝට්ටු දහනවයක් භාරදේ

දිත්වා සුළිඹෑවෙන් ජීවනෝපාය දරුණු ලෙස බිඳ වැටුණු ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ ධීවරයන් අතර මත්ස්‍ය බෝට්ටු දහනවයක් බෙදා හරිනු ලැබූ අතර, කුණාටුවේ විනාශකාරී…

14 Aug 2026 Discuss