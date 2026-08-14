ශ්රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී
ශ්රී ලංකාව, ආනයනික වාහන බදු මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු දීර්ඝ කර ඇති අතර, රජයේ බලධාරීන් පවසන අන්දමට එම පියවර දෙසැම්බර් 31 දක්වා ක්රියාත්මක ව පවතිනු ඇත.
ආනයනික වාහන සඳහා පවතින රේගු බදු මත සැලකිය යුතු අතිරේකයක් එකතු කරන මෙම අතිරේක බදු, දූපත් රාජ්යයේ ඓතිහාසික ආර්ථික අර්බුදය අතරතුර විදේශ විනිමය සංචිත ආරක්ෂා කිරීමට සහ ශ්රී ලංකා රුපියල මත පැවති පීඩනය සමනය කිරීමට හදිසි පියවරක් ලෙස මූලිකව හඳුන්වා දෙන ලදී.
අර්බුද සමයෙන් ඉතිරි වූ පියවරක්
ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය කඩාවැටීම උච්චස්ථානයට පත් වූ අවස්ථාවේ, රජය අත්යවශ්ය නොවන ආනයන සීමා කිරීම මගින් ඩොලර් ගලා යෑම වළකාලීමට ක්රියා කළ අතර, විදේශ විනිමය වැය සඳහා ප්රධාන හේතුවක් ලෙස සැලකුණු වාහන ද ඒ යටතට ගැනිණ. රුපියල ස්ථාවර කිරීමට සහ ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවට ලබා ගත හැකි ව පැවති සීමිත ඩොලර් සංචිත ආරක්ෂා කිරීමට යොදා ගත් කිහිපයක් වූ මූල්ය මෙවලම් අතරින් මෙම අතිරේක බදු ද එකක් විය.
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලේ ආධාර වැඩසටහන යටතේ ලබා කළ ප්රගතිය ඇතුළු ව, රටේ ආර්ථික ය立直ෟනයේ සැලකිය යුතු ඉදිරි පිය වර ගොස් ඇතත්, බලධාරීන් කල්තියා ඉවත් කිරීමකට යොමු නොව, එම පියවර ක්රියාත්මකව තබා ගැනීමට තීරණය කර ඇත.
මෝටර් රථ අංශයට බලපෑම
අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වන මෙම අතිරේක බදු හේතුවෙන්, වාහන අලෙවිකරුවන්ට සහ පාරිභෝගිකයන්ට වර්ෂයේ ඉතිරි කාලය තුළ මෝටර් රථ, යතුරු පැදි සහ අනෙකුත් යන්ත්රෝපකරණ ආනයනය කිරීමේ දී ඉහළ වියදම් දැරීමට සිදු වනු ඇත. දිගු කාලීන සීමාවන් ඉල්ලුම මැඩ පවත්වාලන අතර මෝටර් රථ සැපයුම් දාමය හරහා ව්යාපාරවලට අහිතකර ලෙස බලපාන බව කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් ඊට පෙර කනස්සල්ල පළ කර ඇත.
- අතිරේක බදු, වාහන සඳහා පවතින ආනයන රේගු බදු මත ද අදාළ වේ
- විදේශ විනිමය සංචිත මත පීඩනය අවම කිරීමට එය මූලිකව හඳුන්වා දෙන ලදී
- දීර්ඝ කිරීම මගින් දෙසැම්බර් 31 දක්වා එම පියවර ක්රියාත්මකව තබා ගැනේ
ශ්රී ලංකාව ප්රධාන ආනයන වෙළෙඳ අංශ ක්රමක්රමයෙන් නැවත විවෘත කරමින් සිටියත්, අර්බුද සමයේ ආර්ථික පාලන ඉවත් කිරීම සඳහා රජය ප්රවේශම් සහගත ප්රවේශයක් අනුගමනය කරන බව මෙම තීරණය පිළිබිඹු කරයි. සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරතාව ආරක්ෂා කිරීම, රට පූර්ණ යළිනැගිටීම කරා ගමන් කරන මාවතේ ප්රමුඛ ඉලක්කයක් ව පවතින බව නිලධාරීන් පෙන්නුම් කර ඇත.
අතිරේක බදු මූලිකව ක්රියාත්මක කරන ලද්දේ ඩොලර් ආරක්ෂා කිරීමටත් රුපියල මත පීඩනය අඩු කිරීමටත් ය — එම අරමුණ, වර්ෂයේ දෙවන භාගය දක්වා ද එය දිගු කිරීමට පදනම් ව පවතී.
දෙසැම්බර් 31 අවසන් දිනය ඉක්මවා, මෙම පියවර ඉවත් කරනු ලැබේ ද, සංශෝධනය කරනු ලැබේ ද, නැතහොත් තවදුරටත් දීර්ඝ කරනු ලැබේ ද යන්න සම්බන්ධව කිසිදු නිවේදනයක් මේ වන තෙක් සිදු කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.