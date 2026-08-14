Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සුළිඹෑවෙන් පීඩාවට පත් ත්‍රිකුණාමලය ධීවරයන්ට මත්ස්‍ය බෝට්ටු දහනවයක් භාරදේ

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සුළිඹෑවෙන් පීඩාවට පත් ත්‍රිකුණාමලය ධීවරයන්ට මත්ස්‍ය බෝට්ටු දහනවයක් භාරදේ

දිත්වා සුළිඹෑවෙන් ජීවනෝපාය දරුණු ලෙස බිඳ වැටුණු ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ ධීවරයන් අතර මත්ස්‍ය බෝට්ටු දහනවයක් බෙදා හරිනු ලැබූ අතර, කුණාටුවේ විනාශකාරී ප්‍රහාරයෙන් තවමත් සුවය ලබමින් සිටින වෙරළාශ්‍රිත ප්‍රජාවන්ට මෙය ඉමහත් සහනයක් ලබාදීමට සමත් විය.

පීඩාවට පත් ධීවර ප්‍රජාවන්ට සහන

සුළිඹෑව කලාපය හරහා ගමන් කිරීමෙන් ඔවුන්ගේ ප්‍රාථමික ආදායම් මාර්ගය විනාශ කරමින් ධීවරයන්ගේ ජීවිත කඩාකප්පල් කළ නෞකා හා උපකරණ හානිය හේතුවෙන් ජීවනෝපාය අහිමි වූ ධීවරයන්ගේ ජීවිත නැවත ගොඩනගා ගැනීමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස මෙම භාරදීම සලකනු ලැබේ.

ත්‍රිකුණාමලය වෙරළ තීරයේ ධීවර ප්‍රජාවන් දරුණුතම ලෙස ආපදාවට ගොදුරු වූ අතර, ව්‍යසනයෙන් පසුව සාගරයට ගොස් ජීවිකාව රැකගැනීමට අවශ්‍ය සම්පත් නොමැතිව බොහෝ පවුල් අසරණ තත්ත්වයට පත් විය.

තීරණාත්මක අංශයකට සහාය

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවගේ ජීවනෝපායේ මූලික කණුව ලෙස ධීවර කර්මාන්තය දිගටම පවතිනු ලබන අතර, බෝට්ටු අහිමිවීම නිසා බොහෝ පවුල් දැඩි ආර්ථික දුෂ්කරතාවලට මුහුණ දෙමින් සිටියහ. නෞකා දහනවය ලබාදීම, පීඩාවට පත් ධීවරයන්ට සිය කටයුතු නැවත ආරම්භ කරගෙන ගෘහාශ්‍රිත ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යම් තරමකට යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීමට හේතු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම ක්‍රියාමාර්ගය දේශීය ධීවර ප්‍රජාවන් විසින් සාදරයෙන් පිළිගෙන ඇති අතර, ඔවුන් සඳහා සාගරයේ ධාවනය කළ හැකි බෝට්ටුවක් ලැබීම ආදායමක් පමණක් නොව, පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට උරුම වූ ජීවන රටාවක් නියෝජනය කරයි.

දිත්වා සුළිඹෑවෙන් සිදු වූ පුළුල් හානිය තක්සේරු කිරීම බලධාරීන් විසින් දිගටම සිදු කරනු ලබන අතර, ඉදිරි සති කිහිපය තුළ දිස්ත්‍රික්කයේ ආපදාවට ගොදුරු වූ ප්‍රදේශ පුරා තවදුරටත් සහන හා පුනරුත්ථාපන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බව දැනගන්නට ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි Sinhala

තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි

රජයේ ආදායම් පියවර මධ්‍යයේ අතිරේක බදු කාලය දීර්ඝ කෙරේ ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ නවතම යාවත්කාලීන තොරතුරුවලට අනුව, තෝරාගත් මෝටර් රථ ආනයන කාණ්ඩ සඳහා දැනට අදාළ රේගු ආනයන…

14 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී

ශ්‍රී ලංකාව, ආනයනික වාහන බදු මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු දීර්ඝ කර ඇති අතර, රජයේ බලධාරීන් පවසන අන්දමට එම පියවර දෙසැම්බර් 31 දක්වා ක්‍රියාත්මක ව පවතිනු ඇත. ආනයනික…

14 Aug 2026 Discuss
ධනංජය ද සිල්වා පැහැදිලි කරයි - නිරෝෂාන් දික්වෙල්ලට ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් කණ්ඩායමට නැවත ඇමතුමක් ලැබුණේ ඇයිද කියා Sinhala

ධනංජය ද සිල්වා පැහැදිලි කරයි - නිරෝෂාන් දික්වෙල්ලට ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් කණ්ඩායමට නැවත ඇමතුමක් ලැබුණේ ඇයිද කියා

ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ නායක ධනංජය ද සිල්වා, පළපුරුදු වික්කට් රකින බැටිං ශූරයෙකු වන නිරෝෂාන් දික්වෙල්ලව ජාතික ටෙස්ට් කණ්ඩායමට නැවත ඇතුළත් කිරීමේ තීරණය…

14 Aug 2026 Discuss