Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නිල් චිප් කොටස් ASPI ලාභ තීරණය කරද්දී කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ සතිය ඉහළ මට්ටමකින් වසා දමයි

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නිල් චිප් කොටස් ASPI ලාභ තීරණය කරද්දී කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ සතිය ඉහළ මට්ටමකින් වසා දමයි

ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳපොළ සතිය ධනාත්මකව නිමා කළ අතර, රටේ සුප්‍රසිද්ධ ලැයිස්තුගත සමාගම් කිහිපයක ශක්තිමත් කාර්යසාධනය හේතුවෙන් සියලු කොටස් මිල දර්ශකය (ASPI) ලාභ සටහන් කළේය.

රැලිය පිටුපස ප්‍රධාන කොටස්

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ඉහළ ගමනට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වූයේ පුළුල් දර්ශකය ඔසවා තැබීමට අවශ්‍ය ගාම්භීරත්වය ලබා දුන් නිල් චිප් කවුන්ටර මිකකි. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ විවිධාංගීකරණ සමූහ ව්‍යාපාරයක් වන මෙල්ස්ටාකෝප්, සතියේ ලාභ ඉහළ නැංවීමේ ප්‍රධාන ගාමකයෙකු ලෙස මතු වූ අතර, සම්පත් බැංකුව සහ නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව ද ඒ අතරට එක් විය.

විදුලි සංදේශ ක්‍ෂේත්‍රයේ දැවැන්තයෙකු වන ඩයලොග් ඇක්සියාටා ද ධනාත්මක ආවේගයට දායක වූ අතර, දේශීය වෙළෙඳපොළේ දීර්ඝ ඉතිහාසයක් සහිත ලංකා දුම්කොළ සමාගම (CTC) ද එසේම විය. මෙම කවුන්ටර පහ එකට, සතියේ වෙළෙඳ සැසි පුරා දර්ශකය ධනාත්මකව පවත්වා ගැනීමේ තීරණාත්මක කාර්යභාරය ඉටු කළේය.

පුළුල් වෙළෙඳපොළ හැඟීම

මෙම කාර්යසාධනය ආයෝජකයින් අතර ප්‍රවේශමෙන් යුත් ශුභවාදිත්වයක් පිළිබිඹු කරන අතර, සියලු අංශ පුරා පුළුල් ලෙස මිලදී ගැනීමක් සිදු නොවී, ශේෂ ඉහළ ලොකු ප්‍රාග්ධන කොටස් කිහිපයකට පමණක් පොළඹවීම සීමා වී ඇත. විශේෂයෙන් බැංකු කොටස් දිගටම අවධානය ආකර්ෂණය කළ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ක්‍රියාවලිය මධ්‍යයේ ආයෝජකයෝ මූල්‍ය අංශයේ ස්ථිතිස්ථාපකත්වය කෙරෙහි විශ්වාසය තබා සිටින බව ඒ තුළින් සංඥා වේ.

ලාභ දිරිගන්වන සුළු වූවත්, ශක්තිමත් මූල්‍ය පදනමක් සහ ඔප්පු කළ ගිණුම් වාර්තා සහිත කවුන්ටර කෙරෙහි සිල්ලර හා ආයතනික ආයෝජකයෝ දෙදෙනාම අවධානය යොමු කරමින්, වෙළෙඳ ක්‍රියාකාරකම් තෝරාගත් ආකාරයෙන් පැවතුණු බව වෙළෙඳපොළ නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කළහ.

ආයෝජකයින්ට මෙය අදහස් කරන්නේ කුමක්ද

සතිය ධනාත්මකව වසා දැමීම, උද්ධමන ප්‍රවණතා, විදේශ විනිමය චලනයන් සහ ජාත්‍යන්තර මුද්‍රා අරමුදලේ යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ වැඩසටහන යටතේ රටේ ප්‍රගතිය ඇතුළු දේශීය ආර්ථික ගතිකත්වයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි දේශීය ආයෝජන ප්‍රජාවට යම් සහතිකයක් ලබා දෙයි.

  • විවිධාංගීකරණ සමූහ ව්‍යාපාර කොටස් අතර මෙල්ස්ටාකෝප් ලාභ ඉහළ නැංවීමේ ප්‍රමුඛස්ථානය ගත්තේය
  • සම්පත් බැංකුව සහ නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව බැංකු අංශයේ දායකත්වය ශක්තිමත් කළේය
  • ඩයලොග් ඇක්සියාටා සතියේ ඉහළ කාර්යසාධකයින් අතර විදුලි සංදේශ අංශය නියෝජනය කළේය
  • ලංකා දුම්කොළ සමාගම ASPI වර්ධනයට ප්‍රධාන දායකයින් අතර අවසාන ස්ථානය සම්පූර්ණ කළේය

ගෝලීය වෙළෙඳපොළ තත්ත්වයන් සහ දේශීය ප්‍රතිපත්ති සංඥා කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ ආයෝජක ආශාව හැඩගස්වමින් දිගටම ක්‍රියාත්මක වන බැවින්, මෙම ගාමකත්වය ඉදිරි සතිය දක්වා පවත්වා ගත හැකිද යන්න විශ්ලේෂකයෝ නිරීක්ෂණය කළ හැකිය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි Sinhala

තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි

රජයේ ආදායම් පියවර මධ්‍යයේ අතිරේක බදු කාලය දීර්ඝ කෙරේ ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ නවතම යාවත්කාලීන තොරතුරුවලට අනුව, තෝරාගත් මෝටර් රථ ආනයන කාණ්ඩ සඳහා දැනට අදාළ රේගු ආනයන…

14 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී

ශ්‍රී ලංකාව, ආනයනික වාහන බදු මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු දීර්ඝ කර ඇති අතර, රජයේ බලධාරීන් පවසන අන්දමට එම පියවර දෙසැම්බර් 31 දක්වා ක්‍රියාත්මක ව පවතිනු ඇත. ආනයනික…

14 Aug 2026 Discuss
සුළිඹෑවෙන් පීඩාවට පත් ත්‍රිකුණාමලය ධීවරයන්ට මත්ස්‍ය බෝට්ටු දහනවයක් භාරදේ Sinhala

සුළිඹෑවෙන් පීඩාවට පත් ත්‍රිකුණාමලය ධීවරයන්ට මත්ස්‍ය බෝට්ටු දහනවයක් භාරදේ

දිත්වා සුළිඹෑවෙන් ජීවනෝපාය දරුණු ලෙස බිඳ වැටුණු ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ ධීවරයන් අතර මත්ස්‍ය බෝට්ටු දහනවයක් බෙදා හරිනු ලැබූ අතර, කුණාටුවේ විනාශකාරී…

14 Aug 2026 Discuss