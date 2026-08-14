ධනංජය ද සිල්වා පැහැදිලි කරයි - නිරෝෂාන් දික්වෙල්ලට ශ්රී ලංකා ටෙස්ට් කණ්ඩායමට නැවත ඇමතුමක් ලැබුණේ ඇයිද කියා
ශ්රී ලංකා ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ නායක ධනංජය ද සිල්වා, පළපුරුදු වික්කට් රකින බැටිං ශූරයෙකු වන නිරෝෂාන් දික්වෙල්ලව ජාතික ටෙස්ට් කණ්ඩායමට නැවත ඇතුළත් කිරීමේ තීරණය පිළිබඳව ආලෝකය විහිදුවා ඇති අතර, මෑත කාලීන ශ්රී ලංකා ක්රිකට් ඉතිහාසයේ වඩාත් සාකච්ඡාවට ලක් වූ තේරීම් තීරණයන්ගෙන් එකක් පිළිබඳ චින්තනය පැහැදිලි කර ඇත.
සැලසුම් සහගත ප්රත්යාගමනයක්
මෑත වසරවලදී ජාතික කණ්ඩායම සමඟ ව්යාකූල සම්බන්ධතාවයක් පැවතුණු දික්වෙල්ලාට, ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ තම ස්ථානය තහවුරු කර ගැනීමට නැවුම් අවස්ථාවක් හිමි වී ඇත. කණ්ඩායම් නායක ධනංජය ද සිල්වා පවසන පරිදි, මෙම නැවත ඇමතීම හුදෙක් හැඟීම් මත පදනම්ව ගත් තීරණයක් නොව, පැහැදිලි ක්රිකට් තර්කනයකින් සහ මෙම අවස්ථාවේදී කණ්ඩායමේ නිශ්චිත අවශ්යතාවන් මත පදනම්ව ගත් තීරණයකි.
ද සිල්වා පෙන්වා දුන්නේ, දික්වෙල්ලාගේ ආක්රමණශීලී බැටිං රටාව සහ විකට් ආසනය පිටුපස ඔහු සතු පළපුරුද්ද, කණ්ඩායමේ ක්රීඩකයෙකු සඳහා ඉටු කළ යුතු තීරණාත්මක භූමිකාව සඳහා, විශේෂයෙන් ක්රීඩාවේ වේගය වෙනස් කළ හැකි මැද-යට ගනය තුළ ගතිකව කටයුතු කළ හැකි විකල්පයක් සඳහා ඔහු ව සුදුසුතම අපේක්ෂකයා කළ බවයි.
පළපුරුද්ද මූලික සාධකයක් ලෙස
ශ්රී ලංකා නායකවරයා අවධාරණය කළේ, ක්රීඩාවේ ඉහළම මට්ටමේ දික්වෙල්ලා සතු විශාල පළපුරුද්ද, තේරීම්කරුවන්ගේ තීරණයේ සැලකිය යුතු සාධකයක් බවයි. ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතය පුරාවට ශ්රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ටෙස්ට් තරඟ රාශියක් ක්රීඩා කළ දික්වෙල්ලා, ප්රතිස්ථාපනය කිරීමට දුෂ්කර වූ ස්ථාවරත්වයක් සහ තරඟ දැනුවත්භාවයක් රැගෙන එයි.
ටෙස්ට් ක්රිකට්වල ඉල්ලීම් අවබෝධ කරගෙන අභියෝගාත්මක අවස්ථාවලදී අත්වාටුවෙන් සහ පිත්තෙන් දායකත්වය ලබා දිය හැකි කෙනෙකු කණ්ඩායමට අවශ්ය විය.
ද සිල්වාගේ තේරීම් අනුමැතිය, කණ්ඩායම් නායකත්වය සහ ජාතික තේරීම්කරුවන් අතර එකමුතු ස්ථාවරයක් සංඥා කරන අතර, දික්වෙල්ලාගේ ප්රත්යාගමනය, ශ්රී ලංකාව ඉදිරි වැඩසටහන් සඳහා ටෙස්ට් පෙළගැස්ම ශක්තිමත් කිරීමට බලන බැවින්, පුළුල් උපායමාර්ගික සැලැස්මක කොටසක් බව ඉඟි කෙරේ.
ප්රතිශෝධනය අත් ළඟ
දික්වෙල්ලාට, මෙම නැවත ඇමතීම ශ්රී ලංකා ක්රිකට්වල ප්රධාන චරිතයක් ලෙස නැවත ස්ථාපිත කර ගැනීමේ සැලකිය යුතු අවස්ථාවක් නියෝජනය කරයි. ඔහුගේ ජාත්යන්තර වෘත්තීය ජීවිතය කඩාකප්පල් කළ විනය අභියෝගයන්ට ඔහු ඊට පෙර මුහුණ දී ඇති වම්හස්ත වික්කට් රකින බැටිං ශූරයා සඳහා, මෙම ප්රතිසරණය ක්රීඩකයාට මෙන්ම ශ්රී ලංකා ක්රිකට් රසිකයන්ට ද වඩාත් අර්ථවත් වෙයි.
දිවයිනේ ක්රිකට් රසිකයන් දැඩි අවධානයෙන් බලා සිටිනු ඇත්තේ, දික්වෙල්ලා මෙම දෙවන අවස්ථාව හසුරුවාගෙන ඔහුගේ පරම්පරාවේ ශ්රී ලංකාවෙන් බිහිවූ වඩාත් ආකර්ශනීය ක්රිකට් ශූරයෙකු ලෙස ඔහු එකල ප්රසිද්ධියට පත් කළ දස්කම් ඉදිරිපත් කළ හැකිද යන්නයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.