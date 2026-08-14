Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ධනංජය ද සිල්වා පැහැදිලි කරයි - නිරෝෂාන් දික්වෙල්ලට ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් කණ්ඩායමට නැවත ඇමතුමක් ලැබුණේ ඇයිද කියා

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ධනංජය ද සිල්වා පැහැදිලි කරයි - නිරෝෂාන් දික්වෙල්ලට ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් කණ්ඩායමට නැවත ඇමතුමක් ලැබුණේ ඇයිද කියා

ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ නායක ධනංජය ද සිල්වා, පළපුරුදු වික්කට් රකින බැටිං ශූරයෙකු වන නිරෝෂාන් දික්වෙල්ලව ජාතික ටෙස්ට් කණ්ඩායමට නැවත ඇතුළත් කිරීමේ තීරණය පිළිබඳව ආලෝකය විහිදුවා ඇති අතර, මෑත කාලීන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ වඩාත් සාකච්ඡාවට ලක් වූ තේරීම් තීරණයන්ගෙන් එකක් පිළිබඳ චින්තනය පැහැදිලි කර ඇත.

සැලසුම් සහගත ප්‍රත්‍යාගමනයක්

මෑත වසරවලදී ජාතික කණ්ඩායම සමඟ ව්‍යාකූල සම්බන්ධතාවයක් පැවතුණු දික්වෙල්ලාට, ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ තම ස්ථානය තහවුරු කර ගැනීමට නැවුම් අවස්ථාවක් හිමි වී ඇත. කණ්ඩායම් නායක ධනංජය ද සිල්වා පවසන පරිදි, මෙම නැවත ඇමතීම හුදෙක් හැඟීම් මත පදනම්ව ගත් තීරණයක් නොව, පැහැදිලි ක්‍රිකට් තර්කනයකින් සහ මෙම අවස්ථාවේදී කණ්ඩායමේ නිශ්චිත අවශ්‍යතාවන් මත පදනම්ව ගත් තීරණයකි.

ද සිල්වා පෙන්වා දුන්නේ, දික්වෙල්ලාගේ ආක්‍රමණශීලී බැටිං රටාව සහ විකට් ආසනය පිටුපස ඔහු සතු පළපුරුද්ද, කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයෙකු සඳහා ඉටු කළ යුතු තීරණාත්මක භූමිකාව සඳහා, විශේෂයෙන් ක්‍රීඩාවේ වේගය වෙනස් කළ හැකි මැද-යට ගනය තුළ ගතිකව කටයුතු කළ හැකි විකල්පයක් සඳහා ඔහු ව සුදුසුතම අපේක්ෂකයා කළ බවයි.

පළපුරුද්ද මූලික සාධකයක් ලෙස

ශ්‍රී ලංකා නායකවරයා අවධාරණය කළේ, ක්‍රීඩාවේ ඉහළම මට්ටමේ දික්වෙල්ලා සතු විශාල පළපුරුද්ද, තේරීම්කරුවන්ගේ තීරණයේ සැලකිය යුතු සාධකයක් බවයි. ඔහුගේ වෘත්තීය ජීවිතය පුරාවට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ටෙස්ට් තරඟ රාශියක් ක්‍රීඩා කළ දික්වෙල්ලා, ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට දුෂ්කර වූ ස්ථාවරත්වයක් සහ තරඟ දැනුවත්භාවයක් රැගෙන එයි.

ටෙස්ට් ක්‍රිකට්වල ඉල්ලීම් අවබෝධ කරගෙන අභියෝගාත්මක අවස්ථාවලදී අත්වාටුවෙන් සහ පිත්තෙන් දායකත්වය ලබා දිය හැකි කෙනෙකු කණ්ඩායමට අවශ්‍ය විය.

ද සිල්වාගේ තේරීම් අනුමැතිය, කණ්ඩායම් නායකත්වය සහ ජාතික තේරීම්කරුවන් අතර එකමුතු ස්ථාවරයක් සංඥා කරන අතර, දික්වෙල්ලාගේ ප්‍රත්‍යාගමනය, ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරි වැඩසටහන් සඳහා ටෙස්ට් පෙළගැස්ම ශක්තිමත් කිරීමට බලන බැවින්, පුළුල් උපායමාර්ගික සැලැස්මක කොටසක් බව ඉඟි කෙරේ.

ප්‍රතිශෝධනය අත් ළඟ

දික්වෙල්ලාට, මෙම නැවත ඇමතීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්වල ප්‍රධාන චරිතයක් ලෙස නැවත ස්ථාපිත කර ගැනීමේ සැලකිය යුතු අවස්ථාවක් නියෝජනය කරයි. ඔහුගේ ජාත්‍යන්තර වෘත්තීය ජීවිතය කඩාකප්පල් කළ විනය අභියෝගයන්ට ඔහු ඊට පෙර මුහුණ දී ඇති වම්හස්ත වික්කට් රකින බැටිං ශූරයා සඳහා, මෙම ප්‍රතිසරණය ක්‍රීඩකයාට මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් රසිකයන්ට ද වඩාත් අර්ථවත් වෙයි.

දිවයිනේ ක්‍රිකට් රසිකයන් දැඩි අවධානයෙන් බලා සිටිනු ඇත්තේ, දික්වෙල්ලා මෙම දෙවන අවස්ථාව හසුරුවාගෙන ඔහුගේ පරම්පරාවේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහිවූ වඩාත් ආකර්ශනීය ක්‍රිකට් ශූරයෙකු ලෙස ඔහු එකල ප්‍රසිද්ධියට පත් කළ දස්කම් ඉදිරිපත් කළ හැකිද යන්නයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මුගුරු ප්‍රහාරයකින් තුවාල ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික පොලිස් නිලධාරියා මියයයි Sinhala

මුගුරු ප්‍රහාරයකින් තුවාල ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික පොලිස් නිලධාරියා මියයයි

ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයෙන් සිදු වූ තුවාල හේතුවෙන් නිලධාරියා මරණයට පත් වේ මුගුරක් භාවිත කරමින් සිදු කළ ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයකින් දරුණු ලෙස තුවාල ලැබූ වයස අවුරුදු 54 ක…

14 Aug 2026 Discuss
තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි Sinhala

තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි

රජයේ ආදායම් පියවර මධ්‍යයේ අතිරේක බදු කාලය දීර්ඝ කෙරේ ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ නවතම යාවත්කාලීන තොරතුරුවලට අනුව, තෝරාගත් මෝටර් රථ ආනයන කාණ්ඩ සඳහා දැනට අදාළ රේගු ආනයන…

14 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී

ශ්‍රී ලංකාව, ආනයනික වාහන බදු මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු දීර්ඝ කර ඇති අතර, රජයේ බලධාරීන් පවසන අන්දමට එම පියවර දෙසැම්බර් 31 දක්වා ක්‍රියාත්මක ව පවතිනු ඇත. ආනයනික…

14 Aug 2026 Discuss