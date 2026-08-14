Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සමීක්ෂණයකින් හෙළිවේ — ඉන්දියාව කෙරෙහි උණුසුම්ම හැඟීම් පෝෂණය කරන රටවල් මොනවාද? ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රමුඛ ස්ථානයක

14 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සමීක්ෂණයකින් හෙළිවේ — ඉන්දියාව කෙරෙහි උණුසුම්ම හැඟීම් පෝෂණය කරන රටවල් මොනවාද? ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රමුඛ ස්ථානයක

නව අන්තර්ජාතික සමීක්ෂණයක් ඉන්දියාව පිළිබඳ ලෝක දෘෂ්ටිය සිතියම් ගත කරයි

මෑතකදී නිකුත් කරන ලද අන්තර්ජාතික සමීක්ෂණයකින් ඉන්දියාව පිළිබඳ වඩාත්ම හිතකර මතයන් දරන රටවල් මොනවාදැයි ආලෝකයට ගෙන ආ අතර, ශ්‍රී ලංකාව ද ඒ ප්‍රාදේශීය අසල්වැසියා අතිශයින් ධනාත්මකව සලකන ජාතීන් අතර ප්‍රමුඛව ඉස්මතු විය. දකුණු ආසියාවේ සිට නැගෙනහිර ආසියාව දක්වා විවිධ සංස්කෘතීන් හා භූගෝලීය ප්‍රදේශ හරහා ඉන්දියාව දෙස බලන ආකාරය පිළිබඳ සිත්ගන්නාසුලු අවබෝධයක් මෙම සොයාගැනීම් ලබා දේ.

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාවේ ශක්තිමත්ම ප්‍රශංසකයන් අතර

ශ්‍රී ලාංකිකයන් සඳහා ඉන්දියාව සමඟ ගාඪ සබඳතා හොඳින් ස්ථාපිත වී ඇත — ඒවා හවුල් ඉතිහාසය, සාංස්කෘතික සමානකම්, ආගමික සම්බන්ධතා සහ ශක්තිමත් ආර්ථික අන්‍යෝන්‍ය යැපීම මත රඳා පවතී. ඉන්දියාව කෙරෙහි ඉහළම ශුභේච්ඡා මට්ටම් සටහන් කරන රටවල් අතර ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් වීම එබැවින් අතිශය ආශ්චර්යජනක නොවේ. ද්වීප සහ ද්විකුලීය අසල්වාසී රටවල් දෙක අතර පවතින ජනතා-ජනතා බන්ධනවල ගැඹුර මෙම සමීක්ෂණය තවදුරටත් තහවුරු කරයි.

ජපානය ද ඉහළ හිතකාමිත්වයක් සටහන් කරයි

බොහෝ නිරීක්ෂකයන්ට වඩාත් කැපී පෙනෙන කරුණ නම් ජපානය ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉහළ ස්ථාන අතර දිස්වීමයි. ඉන්දියානු උපමහාද්වීපයෙන් භූගෝලීය වශයෙන් දුරස්ථ ස්ථානයක පිහිටා තිබියදීත්, ගත වූ දශක කිහිපය තුළ ජපානය ඉන්දියාව කෙරෙහි ශක්තිමත් ප්‍රශංසාවක් ඇතිකරගෙන ඇත. උපාය මාර්ගික හවුල්කාරිත්ව, වර්ධනය වන වෙළඳ සම්බන්ධතා සහ හවුල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වටිනාකම් ජපන් ජනතාව අතර මෙම ධනාත්මක හැඟීම ඇති කිරීමට දායක වූ ප්‍රධාන සාධක ලෙස පුළුල් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

ලොව පුරා ගෞරවය ඉහළ යාමේ පුළුල් රටාවක්

ඉන්දියාව ආර්ථික බලපෑම, රාජ්‍යතාන්ත්‍රික තත්ත්වය සහ සංස්කෘතික ව්‍යාප්තිය තුළ වර්ධනය වන විට, ඒ රට කෙරෙහි වැඩෙමින් පවතින ලෝකව්‍යාප්ත ප්‍රශංසාවේ පුළුල් ගෝලීය ප්‍රවණතාවක් සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල පිළිබිඹු කරයි. ආසියාව හා ඉන් ඔබ්බෙහි රටවල් ඉන්දියාව ලෝක වේදිකාවේ වැදගත් හා වගකිවයුතු රාජකාරිකරුවෙකු ලෙස ক্রমාগত දකිමින් සිටී.

  • ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාව කෙරෙහි හිතකර මතයන් දරන ඉහළම රටවල් අතර ශ්‍රේණිගත වේ
  • ජපානය අශ්චර්යජනක ලෙස ඉහළ ධනාත්මක හැඟීම් ප්‍රදර්ශනය කරයි
  • සමීක්ෂණය ප්‍රාදේශ ගණනාවක් ආවරණය කරමින් සවිස්තරාත්මක ගෝලීය චිත්‍රයක් ලබා දේ
  • හවුල් වටිනාකම්, වෙළඳ සබඳතා සහ සාංස්කෘතික ආශ්‍රිතතාව ප්‍රධාන හේතු සාධක ලෙස හඳුනා ගෙන ඇත

ශ්‍රී ලංකාවට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, ඉන්දියාව සමඟ සබඳතාව ලාලනය කිරීමේ වැදගත්කම සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල තහවුරු කරයි. ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික ප්‍රකෘති මත ගමන් කරමින් ශක්තිමත් විදේශ ආයෝජන හා ප්‍රාදේශීය සහයෝගීතාව අපේක්ෂා කරන විට, ඉන්දියාව සමඟ ශක්තිමත් රාජ්‍යය සහ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ශුභේච්ඡාව පවත්වාගැනීම උපාය මාර්ගිකව ඉතා වැදගත් ය. මෙම ශුභේච්ඡාව රජය මට්ටමට පමණක් සීමා නොවේ — එය සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් අතරද ගැඹුරින් මුල් බැස ඇති බව දත්ත පෙන්නුම් කරයි.

ක්‍රමයෙන් අන්තර් සම්බන්ධිත වෙමින් පවතින ලෝකයක ජාතීන් එකිනෙකා දෙස බලන ආකාරය හැඩගැස්වීමේදී ප්‍රාදේශීය ආසන්නතාව, හවුල් උරුමය සහ අන්‍යෝන්‍ය අවශ්‍යතා අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන බව මෙම සමීක්ෂණය ඉස්මතු කරයි.

ඉන්දියාවේ ගෝලීය ප්‍රතිරූපය ඉහළ යාමත් සමඟ, මෙම සමීක්ෂණයෙන් ග්‍රහණය කරගත් හැඟීම් තවදුරටත් ශක්තිමත් විය හැකි අතර, එය ද්විපා

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මුගුරු ප්‍රහාරයකින් තුවාල ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික පොලිස් නිලධාරියා මියයයි Sinhala

මුගුරු ප්‍රහාරයකින් තුවාල ලැබූ ශ්‍රී ලාංකික පොලිස් නිලධාරියා මියයයි

ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයෙන් සිදු වූ තුවාල හේතුවෙන් නිලධාරියා මරණයට පත් වේ මුගුරක් භාවිත කරමින් සිදු කළ ප්‍රචණ්ඩ ප්‍රහාරයකින් දරුණු ලෙස තුවාල ලැබූ වයස අවුරුදු 54 ක…

14 Aug 2026 Discuss
තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි Sinhala

තෝරාගත් වාහන ආනයන සඳහා 50% රේගු අතිරේක බද්ද ශ්‍රී ලංකාව දීර්ඝ කරයි

රජයේ ආදායම් පියවර මධ්‍යයේ අතිරේක බදු කාලය දීර්ඝ කෙරේ ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ නවතම යාවත්කාලීන තොරතුරුවලට අනුව, තෝරාගත් මෝටර් රථ ආනයන කාණ්ඩ සඳහා දැනට අදාළ රේගු ආනයන…

14 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව වාහන ආනයන මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු 2025 අවසාන දක්වා පවත්වා ගෆනී

ශ්‍රී ලංකාව, ආනයනික වාහන බදු මත පනවා ඇති 50% අතිරේක බදු දීර්ඝ කර ඇති අතර, රජයේ බලධාරීන් පවසන අන්දමට එම පියවර දෙසැම්බර් 31 දක්වා ක්‍රියාත්මක ව පවතිනු ඇත. ආනයනික…

14 Aug 2026 Discuss