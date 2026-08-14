ශ්රී ලංකාවේ මුස්ලිම් සෞඛ්ය සේවකයින්ට රාජ්ය රෝහල්වලදී ආගමික ඇඳුම් ගලවා දැමීමට පීඩනය එල්ල වෙයි
ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය සෞඛ්ය අංශයේ සේවය කරන මුස්ලිම් සෞඛ්ය සේවකයින්ට රාජකාරි වේලාවේදී තම ආගමික ඇඳුම් ගලවා දැමීමට ක්රමයෙන් වැඩිවෙමින් පවතින පීඩනයකට මුහුණ දෙන්නට සිදුව ඇති අතර, මෙය රට තුළ රැකියා ස්ථාන වෙනස්කොට සැලකීම සහ ආගමික නිදහස සම්බන්ධයෙන් ප්රජා නායකයින් හා අයිතිවාසිකම් ක්රියාකාරීන් අතර බරපතල සැලකිල්ලට ලක්ව ඇත.
රාජ්ය සෞඛ්ය අංශයේ සීමා කිරීම්
ආගමික හේතූන් මත හිජාබ් හෝ නිකාබ් පැළඳ සිටින මුස්ලිම් කාන්තා වෛද්ය හා සෞඛ්ය සේවා කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයින්ට රජයේ රෝහල් භූමිය තුළදී ඉස්ලාමීය ඇඳුම් පැළඳීම සීමා කිරීමට හෝ සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කිරීමට නියෝග නිකුත් වෙමින් ඇති බව වාර්තා වී තිබේ. මෙම සීමා කිරීම් බලපෑමට ලක් වූ සේවකයින් අතර දැඩි කම්පනයක් ඇති කර ඇති අතර, ඔවුන්ගෙන් බහුතරයක් සිය ආගමික ඇඳුම විශ්වාසයේ හා අනන්යතාවයේ මූලික ප්රකාශනයක් ලෙස සලකති.
ආයතනික ඇඳුම් සංග්රහ ප්රතිපත්ති සහ තම ආගම නිදහසේ පුරුදු කිරීමේ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාපිත අයිතිය අතර සමතුලිතතාව පිළිබඳ විවාදය, රටේ මූලික නෛතික රාමුවෙහි සංග්රහ කර ඇති මෙම අයිතිය වටා, ශ්රී ලංකාවේ නැවත වරක් දැල්වී ඇත.
ප්රජාවේ කනස්සල්ල සහ යුක්තිය ඉල්ලා හඬ
මුස්ලිම් ප්රජා නායකයින් හා සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් මෙම ප්රවණතාව ගැන තීව්ර අදහස් ප්රකාශ කර ඇති අතර, රාජ්ය ආයතනවල ඉස්ලාමීය ආගමික ඇඳුම් පමණක් ඉලක්ක කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය සේවා ශ්රම බලකාය වෙත දීර්ඝ කාලයක් දායකත්වය ලබා දී ඇති සුළු ජාතිකයෙකුට එරෙහි වෙනස්කොට සැලකීමක් බව ඔවුහු තර්ක කරති.
සෞඛ්ය සේවා වෘත්තිකයින් තක්සේරු කළ යුත්තේ ඔවුන්ගේ දක්ෂතාව හා කැපවීම මගිනි; තම ආගමට අනුකූලව ඔවුන් ඇඳ සිටින ආගමික ඇඳුම මගින් නොවේ.
ක්රියාකාරීන් සෞඛ්ය අමාත්යාංශයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, පවතින ඇඳුම් සංග්රහ මාර්ගෝපදේශ නැවත සමාලෝචනය කර, නිශ්චිත ආගමික පසුබිමකින් යුත් සේවකයින්ට අසාධාරණ ලෙස ඉලක්ක නොවන සේ සහතික කරන ලෙසය. බහුවිධ සමාජයක ආගමික පිළිවෙත් සඳහා සාධාරණ පහසුකම් සැලසීම නෛතික වගකීමක් මෙන්ම සදාචාරාත්මක අනිවාර්යතාවක් ද බව ඔවුහු පෙන්වා දෙති.
පුළුල් ගැටලු රටාවක්
මෙම තත්ත්වය ඇති වී ඇත්තේ ජාතික ජනගහනයෙන් දළ වශයෙන් සියයට නවයක් වන ශ්රී ලංකාවේ මුස්ලිම් සුළු ජාතිකයාගේ අයිතිවාසිකම් වටා ගොඩනැගී ඇති පුළුල් තතු ආතතීන්ගේ පසුබිමක ය. මෑත වසරවලදී, 2019 ඉස්තර් ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරයන්ගෙන් පසු රට පුරා ඇති වූ මුස්ලිම් විරෝධී හැඟීම් රැල්ල හේතුවෙන් විශේෂයෙන් ම, ප්රජාව විවිධ සමාජීය හා දේශපාලනික පීඩනවලට ලක් ව ඇත.
සුළු ජාතික ප්රජාවන් දාර්ශනිකව කොන් කරන ප්රතිපත්ති හෝ පිළිවෙත්වලට එරෙහිව ස්ථිර ස්ථාවරයක් ගන්නා ලෙස අයිතිවාසිකම් සංවිධාන රජයෙන් ඉල්ලා ඇති අතර, රැකියා ස්ථාන වෙනස්කොට සැලකීමට විරාමයක් නොලැබෙන්නට ඉඩ හැරීම, ශ්රී ලංකාව ජාතික එකමුතුව හා ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි ගොඩනඟා ගැනීමට උත්සාහ ගන්නා මෙකල සමාජ බෙදීම් ගැඹුරු කළ හැකි බව ඔවුහු අනතුරු අඟවති.
රජය විධිමත් ප්රතිචාරයක් තවම දක්වා නැත
වාර්තා කිරීමේ වේලාව වන විට, මුස්ලිම් සෞඛ්ය සේවා සේවකයින් විසින් මතු කරන ලද නිශ්චිත පැමිණිලිවලට ප්රතිචාර දැක්වෙන ලෙස සෞඛ්ය අමාත්යාංශය හෝ අදාළ රජයේ බලධාරීන් විසින් කිසිදු විධිමත් රාජ්ය ප්රකාශනයක් නිකුත් කර නොතිබුණි. සෑහීමකට පත්විය හැකි විසඳුමකට නොපැමිණියහොත් සුදුසු නෛතික හා ආයතනික මාර්ග ඔස්සේ කරුණ හඹා යාමට සූදානම් බව බලපෑමට ලක් වූ පුද්ගලයන් හා ප්රජා නියෝජිතයන් පෙන්වා දී ඇත.
ශ්රී ලංක
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.