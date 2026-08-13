ශ්රී ලංකාවේ අවසාන වශයෙන් අසුන් ගත් විනිසුරන්ගේ ධුර කාලය延長 කිරීමේ යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන් අනතුරු අඟවයි
ශ්රී ලංකාවේ දැනට සේවය කරන විනිසුරන්ගේ ධුර කාලය දීර්ඝ කිරීමට අදහස් කරන ව්යවස්ථා සංශෝධන යෝජනාවක් සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ විනිසුරන් හා නීතිඥයන්ගේ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ විශේෂ නිරීක්ෂකවරයා දැඩි කනස්සල්ල පළ කර ඇති අතර, එම පියවර රටේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය අඩපණ කළ හැකි බව ඔහු අනතුරු අඟවා තිබේ.
එක්සත් ජාතීන්ගෙන් එල්ල වූ අනතුරු ඇඟවීමක්
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්රධාන ස්වාධීන විශේෂඥයා, යෝජිත නීති සංශෝධනය බලය බෙදී පැවතීමේ මූලධර්මයට හා ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ නිෂ්පක්ෂභාවයට ඇති විය හැකි තර්ජනයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. විශේෂ නිරීක්ෂකවරයාගේ මෙම මැදිහත්වීම, රටේ ඉතිහාසයේ දැවැන්තම ආර්ථික අර්බුදයෙන් නැවත නඟා සිටීමට උත්සාහ ගන්නා මෙම රටේ අධිකරණ ප්රතිසංස්කරණ කෙරෙහි ජාත්යන්තර අවධානය වර්ධනය වෙමින් පවතින බව විදහා දක්වයි.
එවැනි ධුර කාල දීර්ඝ කිරීමක් හේතුවෙන් දැනට සේවය කරන විනිසුරන්, ඔවුන්ගේ සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීමට පහසුකම් සැලසූ රජය කෙරෙහි ඇල්මක් දැනිය හැකි අතර, ඒ නිසා ඔවුන්ට බිය හෝ පක්ෂග්රාහිත්වයකින් තොරව ස්වාධීනව තීන්දු දීමේ හැකියාව සීමා වන බවට විවේචකයෝ තර්ක කරති.
අධිකරණ ස්වාධීනත්වය වැදගත් වන්නේ ඇයි?
ස්වාධීන අධිකරණයක් ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලනයේ ශක්තිමත් පදනමක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ. විනිසුරන්ගේ ධුර කාලය ව්යවස්ථාදායකය හෝ විධායකය විසින් ගනු ලබන දේශපාලන තීරණ මත රඳා පවතී යැයි ජනතාව විශ්වාස කළහොත්, අධිකරණය කෙරෙහි ඇති ජනවිශ්වාසය ඛාදනය වී නීතියේ ආධිපත්යය දුර්වල විය හැකිය. ශ්රී ලංකාව වැනි රටකට මෙය විශේෂයෙන් අදාළ වන අතර, මෑත වසරවලදී එරට ජනතාව පාලන අකාර්යක්ෂමතාව ගැන දැඩි කලකිරීම ප්රකාශ කර ඇත.
- යෝජිත සංශෝධනය, දැනට සේවය කරන විනිසුරන්ගේ ධුර කාලය නියාමනය කරන පවතින ව්යවස්ථා විධිවිධාන වෙනස් කිරීමට අපේක්ෂා කරයි.
- ඕනෑම ප්රතිසංස්කරණයක් අධිකරණ ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ ජාත්යන්තර ප්රමිතීන්ට අනුකූල බව සහතික කරන ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ නිරීක්ෂකවරයා ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
- රටතුළ නීතිඥ විශේෂඥයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් ද එවැනි වෙනස්කමක ඇඟවුම් සම්බන්ධයෙන් සිය කනස්සල්ල හඬ නගා ප්රකාශ කර ඇත.
ජාත්යන්තර ප්රමිතීන් අවධානයට ලක් වෙයි
ජාත්යන්තරව පිළිගත් මූලධර්මයන් යටතේ, විනිසුරකු පත් කිරීමට පෙරාතුව ඔහු හෝ ඇයගේ ධුර කාලය නීතිය මගින් පැහැදිලිව නිශ්චිත කළ යුතු අතර, ඔවුන් තනතුරේ සිටිය දී එය වෙනස් කිරීමට ඉඩ නොදිය යුතුය. ධුර කාල කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඉකුත් කාලීනව සිදු කරන වෙනස්කම්, අධිකරණ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්ය සහතිකයන්ට නොගැලපෙන ඒවා ලෙස පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.
විනිශ්චය ආසනයට බලපාන ඕනෑම ව්යවස්ථා සංශෝධනයක් සමඟ ඉදිරියට යාමට පෙර, නීතිඥ ප්රජාව හා සිවිල් සමාජය සමඟ පුළුල් ලෙස සාකච්ඡා කරන ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ නිරීක්ෂකවරයා ශ්රී ලංකාවෙන් ඉල්ලා සිටියේය.
රජය තවම විධිමත් ප්රතිචාරයක් ලබා දී නැත
වාර්තා කිරීමේ අවස්ථාව වන විට, එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ නිරීක්ෂකවරයාගේ කනස්සල්ල සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා රජය විසින් විධිමත් නිල ප්රතිචාරයක් ලබා දී නොතිබුණි. කෙසේ වෙතත්, යෝජිත ව්යවස්ථා සංශෝධනය දැනටමත් නීතිඥ වෘත්තිකයන්, විරුද්ධ පක්ෂ දේශපාලනඥයන් සහ රජය ඉදිරියට ගමන් කරන ආකාරය සමීපව නිරීක්ෂණය කරන අයිතිවාසිකම් ක්රියාකාරිකයන් අතර විවාදයක් ඇවිළවා ඇත.
ශ්රී ලංකාව ව්යාපක ආර්ථික ය立ත නැගිටීමේ ප්රයත්නයේ කොටසක් ල
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.