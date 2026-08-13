Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රාවක් අත්අඩංගුවට ගනී, ධීවරයන් නව දෙනෙකු රඳවාගනී

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රාවක් අත්අඩංගුවට ගනී, ධීවරයන් නව දෙනෙකු රඳවාගනී

ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදු සීමාවන් තුළ අනවසරයෙන් ධීවර කටයුතු සිදු කළ බවට සැකය මත ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රාවක් අත්අඩංගුවට ගනිමින් ඉන්දීය ධීවරයන් නව දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බව නාවික හමුදා බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

යාත්‍රාව හා කාර්ය මණ්ඩලය අත්අඩංගුවට

සාමාන්‍ය මුහුදු සංචාරයක් අතරතුර නාවික හමුදා නිලධාරීන් විසින් ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රාව නතර කරවා, යාත්‍රාව තුළ සිටි ධීවරයන් නව දෙනා සම්පූර්ණයෙන්ම රඳවාගනු ලැබීය. ශ්‍රී ලංකාවේ සමුද්‍රීය සීමාවන් කඩකළ බවට කියවෙන සිද්ධියේ හේතු සාධක පිළිබඳ විමර්ශනය සඳහා යාත්‍රාව නාවික හමුදා පොළකට රැගෙන යනු ලැබීය.

අනවසර ධීවරය පිළිබඳ දිගු කාලීන ගැටලුව

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය ජලය තුළ මෙහෙයුම් සිදු කරන ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රා සහ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව අතර දිගු කාලයක් තිස්සේ පැවතෙන ගැටුම් මාලාවේ නවතම සිද්ධිය මෙය වේ. විදේශීය ධීවර යාත්‍රා මගින් සිදු කරන අනවසර ධීවරය, දේශීය මුහුදු සම්පත් සහ ශ්‍රී ලංකා ධීවර ප්‍රජාවන්ගේ, විශේෂයෙන් උතුරු පළාතේ ජීවනෝපාය සඳහා බරපතළ තර්ජනයක් වන බව බලධාරීන් නැවත නැවතත් අනතුරු අඟවා ඇත.

  • ඉන්දීය ධීවරයන් නව දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය
  • ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රාවක් නාවික හමුදාව විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය
  • ශ්‍රී ලංකා මුහුදු සීමාවන් තුළ අනවසරයෙන් ධීවර කටයුතු සිදු කළ බවට ධීවරයන්ට චෝදනා එල්ල වේ

නීතිමය කටයුතු අපේක්ෂිතයි

රඳවාගත් ධීවරයන් සහ අත්අඩංගුවට ගත් යාත්‍රාව තවදුරටත් නීතිමය කටයුතු සඳහා අදාළ බලධාරීන් වෙත භාර දීමට නියමිතය. එවැනි නඩු සාමාන්‍යයෙන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය වෙත යොමු කෙරෙන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවර නීති හා සමුද්‍රීය රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධ චෝදනා නිල වශයෙන් ගොනු කෙරේ.

අනවසර ධීවර කටයුතු මැඩලීමට සහ රාජ්‍යය අනන්‍ය ආර්ථික කලාපය ආරක්ෂා කිරීමට ගනු ලෙන ප්‍රයත්නයන්ගේ කොටසක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව පසුගිය මාස කිහිපය තුළ පල්ක් සමුද්‍ර සන්ධිය හා ආශ්‍රිත ජලාශයන්හි සංචාර තීව්‍ර කර ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට Sinhala

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට

සැකකරු සමාජ මාධ්‍ය හරහා පීඩිතයන් රවටා ගනී සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදු කරන ලද සංකීර්ණ නිවාස ඉදිකිරීමේ වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් මගින් අහිංසක පොදු ජනතාවගෙන් රුපියල් මිලියන…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි

ෆීජී ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළේ වාර්තා බිඳ දැමූ වර්ෂයක් ෆීජීයේ කොටස් වෙළෙඳපොළ වසර දහයකට වැඩි කාලයක් තුළ ශක්තිමත්ම ව්‍යාපාරික කාර්යසාධනයක් ලබා දී ඇති අතර, වර්ෂය මේ…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ

අත්හිටුවූ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් රටේ ප්‍රධානතම මූල්‍ය බරක් ලෙස සැලකෙන මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ භාරගැනීමට හෝ සංවර්ධනය කිරීමට කැමැත්ත පළ…

13 Aug 2026 Discuss