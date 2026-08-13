ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දීය ධීවර යාත්රාවක් අත්අඩංගුවට ගනී, ධීවරයන් නව දෙනෙකු රඳවාගනී
ශ්රී ලංකාවේ මුහුදු සීමාවන් තුළ අනවසරයෙන් ධීවර කටයුතු සිදු කළ බවට සැකය මත ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දීය ධීවර යාත්රාවක් අත්අඩංගුවට ගනිමින් ඉන්දීය ධීවරයන් නව දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බව නාවික හමුදා බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
යාත්රාව හා කාර්ය මණ්ඩලය අත්අඩංගුවට
සාමාන්ය මුහුදු සංචාරයක් අතරතුර නාවික හමුදා නිලධාරීන් විසින් ඉන්දීය ධීවර යාත්රාව නතර කරවා, යාත්රාව තුළ සිටි ධීවරයන් නව දෙනා සම්පූර්ණයෙන්ම රඳවාගනු ලැබීය. ශ්රී ලංකාවේ සමුද්රීය සීමාවන් කඩකළ බවට කියවෙන සිද්ධියේ හේතු සාධක පිළිබඳ විමර්ශනය සඳහා යාත්රාව නාවික හමුදා පොළකට රැගෙන යනු ලැබීය.
අනවසර ධීවරය පිළිබඳ දිගු කාලීන ගැටලුව
ශ්රී ලංකාවේ ප්රාදේශීය ජලය තුළ මෙහෙයුම් සිදු කරන ඉන්දීය ධීවර යාත්රා සහ ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව අතර දිගු කාලයක් තිස්සේ පැවතෙන ගැටුම් මාලාවේ නවතම සිද්ධිය මෙය වේ. විදේශීය ධීවර යාත්රා මගින් සිදු කරන අනවසර ධීවරය, දේශීය මුහුදු සම්පත් සහ ශ්රී ලංකා ධීවර ප්රජාවන්ගේ, විශේෂයෙන් උතුරු පළාතේ ජීවනෝපාය සඳහා බරපතළ තර්ජනයක් වන බව බලධාරීන් නැවත නැවතත් අනතුරු අඟවා ඇත.
- ඉන්දීය ධීවරයන් නව දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය
- ඉන්දීය ධීවර යාත්රාවක් නාවික හමුදාව විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය
- ශ්රී ලංකා මුහුදු සීමාවන් තුළ අනවසරයෙන් ධීවර කටයුතු සිදු කළ බවට ධීවරයන්ට චෝදනා එල්ල වේ
නීතිමය කටයුතු අපේක්ෂිතයි
රඳවාගත් ධීවරයන් සහ අත්අඩංගුවට ගත් යාත්රාව තවදුරටත් නීතිමය කටයුතු සඳහා අදාළ බලධාරීන් වෙත භාර දීමට නියමිතය. එවැනි නඩු සාමාන්යයෙන් මහේස්ත්රාත් අධිකරණය වෙත යොමු කෙරෙන අතර, ශ්රී ලංකාවේ ධීවර නීති හා සමුද්රීය රෙගුලාසි උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධ චෝදනා නිල වශයෙන් ගොනු කෙරේ.
අනවසර ධීවර කටයුතු මැඩලීමට සහ රාජ්යය අනන්ය ආර්ථික කලාපය ආරක්ෂා කිරීමට ගනු ලෙන ප්රයත්නයන්ගේ කොටසක් ලෙස ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව පසුගිය මාස කිහිපය තුළ පල්ක් සමුද්ර සන්ධිය හා ආශ්රිත ජලාශයන්හි සංචාර තීව්ර කර ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.