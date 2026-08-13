Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රාවක් සහ නව දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී

13 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රාවක් සහ නව දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා මුහුදු සීමා තුළ ක්‍රියාත්මක වන විදේශීය යාත්‍රා සම්බන්ධ නවතම සිදුවීම ලෙස, ඉන්දීය ධීවර ට්‍රෝලර් යාත්‍රාවක් සහ එහි සිටි ධීවරයන් නව දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

නාවික මුර සංචාරයකදී යාත්‍රාව රඳවාගනු ලැබේ

නාවික හමුදා නිලධාරීන් විසින් සාමාන්‍ය මුහුදු මුර සංචාර මෙහෙයුමක් අතරතුර එම ඉන්දීය ට්‍රෝලර් යාත්‍රාව වළක්වා රඳවාගන්නා ලදී. යාත්‍රාවේ සිටි ධීවරයන් නව දෙනා, ශ්‍රී ලංකාවේ මුහුදු සීමා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නාවික හමුදාව විසින් ගෙන යන අඛණ්ඩ ක්‍රියාමාර්ගවල කොටසක් ලෙස, යාත්‍රාව රඳවාගැනීමෙන් අනතුරුව අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.

ශ්‍රී ලංකා මුහුදු සීමා තුළ නැවත නැවත මතුවන ගැටලුවක්

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ඉන්දීය ධීවර යාත්‍රා රඳවාගැනීම, යාබද රටවල් දෙක අතර දීර්ඝකාලීන හා සංවේදී ගැටලුවක් බවට පත්ව ඇත. විශේෂයෙන් දකුණු ඉන්දීය ප්‍රාන්තය වන දෙමළ නාඩුවට අයත් ඉන්දීය ට්‍රෝලර් යාත්‍රා, ශ්‍රී ලංකා මුහුදු සීමා තුළ ක්‍රියාත්මක වෙමින් නීති විරෝධී ධීවර කටයුතුවල නිරත වීම සහ මුහුදු පරිසර පද්ධතියට හානිකර වන පතුල් ට්‍රෝලිං ක්‍රම භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් නිතර නිතර අල්ලස් ලබාගනු ලැබේ.

  • ඉන්දීය ධීවරයන් නව දෙනෙකු ඔවුන්ගේ යාත්‍රාව සමඟ අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී
  • රඳවාගැනීම සිදු කරනු ලැබුවේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා මුර ඒකක විසිනි
  • මෑත කාලයේ සිදු වූ මෙවැනි රඳවාගැනීම් මාලාවට මෙම සිදුවීමද එකතු වේ

රාජතාන්ත්‍රික සංවේදීතාවය

මෙවැනි සිදුවීම් නිසා ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර රාජතාන්ත්‍රික සබඳතා කාලාන්තරයෙන් ආතතියට ලක් වී ඇති අතර, දෙමළ නාඩු ධීවර සංගම් නිතර නිතර ඉන්දීය රජයෙන් මැදිහත් වී රඳවාගත් නාවිකයන් නිදහස් කරගැනීමට ඉල්ලීම් කරමින් සිටී. කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් පවසන්නේ, රටේ ධීවර ප්‍රජාවන් සහ ස්වාභාවික මුහුදු සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මුහුදු සීමා ක්‍රියාත්මක කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බවයි.

රඳවාගත් ධීවරයන් සහ අත්අඩංගුවට ගත් ට්‍රෝලර් යාත්‍රාව, තවදුරටත් නීතිමය කටයුතු සඳහා අදාළ බලධාරීන් වෙත භාරදීමට නියමිතය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට Sinhala

සමාජ මාධ්‍ය නිවාස වංචාව හෙළිදරව් වෙයි: රුපියල් මිලියන 25ක් වංචා කළ සැකකරු අත්අඩංගුවට

සැකකරු සමාජ මාධ්‍ය හරහා පීඩිතයන් රවටා ගනී සමාජ මාධ්‍ය හරහා සිදු කරන ලද සංකීර්ණ නිවාස ඉදිකිරීමේ වංචා යෝජනා ක්‍රමයක් මගින් අහිංසක පොදු ජනතාවගෙන් රුපියල් මිලියන…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලාංකික නායකත්වය යටතේ ෆීජී කොටස් වෙළෙඳපොළ දශකයක් තුළ ඉහළම ව්‍යාපාරික අගයක් සටහන් කරයි

ෆීජී ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළේ වාර්තා බිඳ දැමූ වර්ෂයක් ෆීජීයේ කොටස් වෙළෙඳපොළ වසර දහයකට වැඩි කාලයක් තුළ ශක්තිමත්ම ව්‍යාපාරික කාර්යසාධනයක් ලබා දී ඇති අතර, වර්ෂය මේ…

13 Aug 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ අරගලකාරී මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ පුනරුජ්ජීවනය කිරීමට යෝජනා 19ක් ලැබේ

අත්හිටුවූ ව්‍යාපාරික ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් රටේ ප්‍රධානතම මූල්‍ය බරක් ලෙස සැලකෙන මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ භාරගැනීමට හෝ සංවර්ධනය කිරීමට කැමැත්ත පළ…

13 Aug 2026 Discuss