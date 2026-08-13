ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව ඉන්දීය ධීවර යාත්රාවක් සහ නව දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගනී
ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව, ශ්රී ලංකා මුහුදු සීමා තුළ ක්රියාත්මක වන විදේශීය යාත්රා සම්බන්ධ නවතම සිදුවීම ලෙස, ඉන්දීය ධීවර ට්රෝලර් යාත්රාවක් සහ එහි සිටි ධීවරයන් නව දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
නාවික මුර සංචාරයකදී යාත්රාව රඳවාගනු ලැබේ
නාවික හමුදා නිලධාරීන් විසින් සාමාන්ය මුහුදු මුර සංචාර මෙහෙයුමක් අතරතුර එම ඉන්දීය ට්රෝලර් යාත්රාව වළක්වා රඳවාගන්නා ලදී. යාත්රාවේ සිටි ධීවරයන් නව දෙනා, ශ්රී ලංකාවේ මුහුදු සීමා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා නාවික හමුදාව විසින් ගෙන යන අඛණ්ඩ ක්රියාමාර්ගවල කොටසක් ලෙස, යාත්රාව රඳවාගැනීමෙන් අනතුරුව අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.
ශ්රී ලංකා මුහුදු සීමා තුළ නැවත නැවත මතුවන ගැටලුවක්
ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ඉන්දීය ධීවර යාත්රා රඳවාගැනීම, යාබද රටවල් දෙක අතර දීර්ඝකාලීන හා සංවේදී ගැටලුවක් බවට පත්ව ඇත. විශේෂයෙන් දකුණු ඉන්දීය ප්රාන්තය වන දෙමළ නාඩුවට අයත් ඉන්දීය ට්රෝලර් යාත්රා, ශ්රී ලංකා මුහුදු සීමා තුළ ක්රියාත්මක වෙමින් නීති විරෝධී ධීවර කටයුතුවල නිරත වීම සහ මුහුදු පරිසර පද්ධතියට හානිකර වන පතුල් ට්රෝලිං ක්රම භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් නිතර නිතර අල්ලස් ලබාගනු ලැබේ.
- ඉන්දීය ධීවරයන් නව දෙනෙකු ඔවුන්ගේ යාත්රාව සමඟ අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී
- රඳවාගැනීම සිදු කරනු ලැබුවේ ශ්රී ලංකා නාවික හමුදා මුර ඒකක විසිනි
- මෑත කාලයේ සිදු වූ මෙවැනි රඳවාගැනීම් මාලාවට මෙම සිදුවීමද එකතු වේ
රාජතාන්ත්රික සංවේදීතාවය
මෙවැනි සිදුවීම් නිසා ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර රාජතාන්ත්රික සබඳතා කාලාන්තරයෙන් ආතතියට ලක් වී ඇති අතර, දෙමළ නාඩු ධීවර සංගම් නිතර නිතර ඉන්දීය රජයෙන් මැදිහත් වී රඳවාගත් නාවිකයන් නිදහස් කරගැනීමට ඉල්ලීම් කරමින් සිටී. කෙසේ වෙතත්, ශ්රී ලංකා බලධාරීන් පවසන්නේ, රටේ ධීවර ප්රජාවන් සහ ස්වාභාවික මුහුදු සම්පත් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මුහුදු සීමා ක්රියාත්මක කිරීම අත්යවශ්ය බවයි.
රඳවාගත් ධීවරයන් සහ අත්අඩංගුවට ගත් ට්රෝලර් යාත්රාව, තවදුරටත් නීතිමය කටයුතු සඳහා අදාළ බලධාරීන් වෙත භාරදීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.