මෙන්ඩිස්ගේ තුවාලය හේතුවෙන් ඉන්දියාවට එරෙහි ටෙස්ට් තරඟාවලිය ඉදිරියේ ශ්රී ලංකාව කණ්ඩායම සකස් කර ගනී — ඩික්වෙල්ල කැඳවයි
තුවාලයක් හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාවේ ටෙස්ට් කණ්ඩායමේ වෙනස්කම් — වික්කට් රකිනනා ක්රීඩකයා ඉදිරිපත් වෙයි
ඉන්දියාවට එරෙහිව ලෙළදෙන නිවෙස් ටෙස්ට් තරඟාවලිය ඉදිරියේ ශ්රී ලංකාව කණ්ඩායම නැවත සකස් කර ගැනීමට බල කෙරී ඇති අතර, තුවාලයකට ලක් වූ කුසල් මෙන්ඩිස් වෙනුවට පළපුරුදු වික්කට් රකිනනා-පිතිකරු නිරෝෂාන් ඩික්වෙල්ල කණ්ඩායමට ඇතුළත් කර ගෙන තිබේ.
ශ්රී ලංකාවේ පිතිකරණ රේඛාවේ තීරණාත්මක චරිතයක් ලෙස කටයුතු කළ මෙන්ඩිස්, ලැබුණු තුවාලය හේතුවෙන් මෙම තරඟාවලියෙන් ඈත් වීමට සිදු වූ අතර, ඒ හිඩැස පිරවීම සඳහා තේරීම් කාරකසභාව සසල් ඩික්වෙල්ල වෙත හැරී තිබේ.
ඩික්වෙල්ල නැවත කණ්ඩායමට
ශක්තිමත් ඉන්දීය කණ්ඩායමකට එරෙහිව නිවෙස් ටෙස්ට් තරඟාවලියකට සූදානම් වන ශ්රී ලංකාවට ඩික්වෙල්ලගේ නැවත ඇතුළත් වීම ඉතා වැදගත් ප්රවර්ධනයකි. වමත් පිතිකරු වන මෙම වික්කට් රකිනනා ක්රීඩකයා ජාත්යන්තර මට්ටමේ ප්රමාණවත් අත්දැකීම් රාශියක් සතු වන අතර, ඉහළ පීඩනයකින් යුත් තරඟ ඔහුට අලුත් දෙයක් නොවේ.
ඔහුගේ ඇතුළත් කිරීම කණ්ඩායම් කළමනාකාරිත්වයට කඩ පිළිවෙලට ස්ටම්ප් පිටුපස විශ්වාසදායක විකල්පයක් මෙන්ම පහළ පෙළේ දක්ෂ පිතිකරුවෙකු ද ලබා දෙයි. නිවෙස් පිටියේ දී ඉතා තරඟකාරී ලෙස ඉදිරිපත් වීමට නියමිත මෙම තරඟාවලිය ජය ගැනීමට මෙම ගුණාංග ඉතා වැදගත් වනු ඇත.
ගෙදර කණ්ඩායමට දැඩි අභියෝගයක්
ලොව ඉහළ ශ්රේණිගත ටෙස්ට් ජාතීන්ගෙන් එකක් ඉදිරියේ සිය නිවෙස් ප්රේක්ෂකයන් ඉදිරිපිට දිරිමත් දස්කමක් ප්රදර්ශනය කිරීමට ශ්රී ලංකාව අරමුණු කරයි. මෙන්ඩිස්ගේ තුවාලය නිසැකවම ලොකු පාඩුවකි; එහෙත් ස්ථානීය තත්ත්ව පිළිබඳ ඩික්වෙල්ලගේ අත්දැකීම හා හුරුපුරුදුකම ගෙදර කණ්ඩායමට වටිනා දායකත්වයක් ලෙස ඔප්පු විය හැකිය.
ශ්රී ලංකාවේ ක්රිකට් රසිකයන් දිවයිනෙ සියයා කණ්ඩායම මෙම අනපේක්ෂිත වෙනස සමඟ ඉදිරියට ගෙනයන ආකාරය දෙස් සහ ශ්රී ලංකාවේ ඉහළ ටෙස්ට් තරඟාවලියක් ලෙස සැළකෙන මෙම තරඟාවලිය සඳහා අවසන් සූදානම් දෙස් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.