විනිවිද පෙනෙන, දිගුකාලීන ආයෝජනයට ශ්රී ලංකාව සාදරයෙන් පිළිගන්නා බව අග්රාමාත්යතුමා පවසයි
විනිවිද පෙනෙන හා තිරසාර විදේශ ආයෝජනයක්誘ක ගැනීමට ශ්රී ලංකාව කැපවී සිටින බව අග්රාමාත්යතුමා නැවත තහවුරු කළ අතර, මානව හිමිකම් හා පරිසර ප්රමිතීන් ගරු කරන ව්යාපාරිකයන් පිටුපස රජය තරයේ සිටින බවද ඒ මගින් පැහැදිලි විය.
ආයෝජකයන්ට පැහැදිලි පණිවිඩයක්
රජයේ පුළුල් ආර්ථික දැක්ම පිළිබිඹු කරන ප්රකාශයක දී, කෙටිකාලීන ලාභයන්ට වඩා අඛණ්ඩතාවය හා දිගුකාලීන වටිනාකම ප්රමුඛ කරන කොන්දේසි මත ශ්රී ලංකාව ව්යාපාරයන් සඳහා විවෘතව ඇති බව අග්රාමාත්යතුමා පැහැදිලි කළේය. තම කටයුතුවල වගකිවයුතු හා 윤리적 හැසිරීමක් දක්වන ව්යවසායන්ට ක්රියාකාරීව සහාය වන බවද රජය පෙන්වා දුන්නේය.
මානව හිමිකම් හා පරිසර වගකීම
රජයේ සහාය සඳහා කොන්දේසි ලෙස මානව හිමිකම් හා පරිසර සංරක්ෂණය කෙරෙහි දක්වන අවධානය, වඩාත් මූලධර්මාත්මක ආයෝජන රාමුවක් කරා ගමනක් සංඥා කරයි. ඕනෑම ප්රාග්ධනයක් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට පමණක් සීමා නොවී, හවුල් වටිනාකම් හා අන්යෝන්ය වගවීම මත ගොඩනගන ගිවිසුම් ඇති කර ගන්නා ගමනක්ශානයක් ලෙස ශ්රී ලංකාව ස්ථානගත කිරීමට නිලධාරීන් උනන්දුවෙන් කටයුතු කරන බව පෙනේ.
ශ්රී ලංකාවට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි
නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්ය අර්බුදවලින් එකක් අත් විඳීමෙන් පසු ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම කරා දිගටම ගමන් කරන මෙම දිවයිනට, ගුණාත්මක ආයෝජනය誘ක ගැනීම රජයේ කාර්යමාර්ගයේ මධ්යම ස්තම්භයක් බවට පත්ව ඇත. තිරසාර වර්ධනයක් ලඟා කර ගැනීමට දේශීය හා ජාත්යන්තර පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ විශ්වාසනීයත්වය ගොඩනැගීම අත්යාවශ්ය බව ප්රතිපත්ති立案කරුවන් ක්රමයෙන් වටහා ගනිමින් සිටිති.
- ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය යළි තහවුරු කිරීමේ ප්රධාන සාධකය ලෙස විනිවිද පෙනෙන ආයෝජන රාමු සලකනු ලැබේ.
- අනුමාන සහගත කෙටිකාලීන ප්රාග්ධන ලැබීම්වලට වඩා දිගුකාලීන හවුල්කාරිත්වයට ප්රමුඛතාව දෙනු ලැබේ.
- ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක වන ව්යාපාරිකයන්ගෙන් මානව හිමිකම් හා පරිසර මිණුම් දඬු සපුරාලීම අපේක්ෂා කෙරේ.
ආර්ථික යළි පිබිදීම, වගකිවයුතු පාලනය හා윤리적 ව්යාපාරික පිළිවෙත් සමඟ අත්වැල් බැඳගෙන ගොස් සිදුවිය යුතු බව ක්රමයෙන් වටහා ගැනෙමින් ඇති බව රජයේ ස්ථාවරය අවධාරණය කරයි.
ශ්රී ලංකාවේ ආයෝජනයට ඇති විවෘතභාවය, මෙලෙස පැහැදිලිව ප්රකාශිත අපේක්ෂාවන් සමඟ ගළපා ගැනීම, රටේ ප්රතිසංස්කරණ ප්රගතිය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටි ජාත්යන්තර සංවර්ධන හවුල්කරුවන් හා සමාජ සංවේදී ආයෝජකයන් අතර ඉහළ ප්රතිචාරයක් ලබා ගනු ඇත. මෙම ප්රතිපත්ති ස්ථාවරය සාකච්ඡා හා ආර්ථික ප්රතිඵල බවට පරිවර්තනය වන ආකාරය ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ හෙළිදරව් වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.